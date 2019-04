“Αγγίξτε” τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων μέσω ενός 3D παιχνιδιού

Τη δυνατότητα να «αγγίξουν» τον Μηχανισμό τον Αντικυθήρων, να «αισθανθούν» την υφή από τα επτά μεγάλα του θραύσματα και να κατανοήσουν πλήρως τη λειτουργία του, θα δίνει το «Virtual Museum for the Antikythera Mechanism», που θα είναι διαθέσιμο αρχικά για δοκιμή από το ευρύ κοινό, στο πλαίσιο της 84ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, στη Βραδιά Ερευνητή 2019, καθώς και στην 35η Philoxenia.

Παράλληλα, τους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 3D παιχνιδιού σοβαρού σκοπού (3D serious game), υψηλού βαθμού εμβύθισης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, όπου ο χρήστης βιωματικά θα μπορεί να κατανοήσει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, αφού θα έχει «μεταφερθεί» στην εποχή του, τον 2ο π.Χ. αιώνα!

Τις ανακοινώσεις αυτές, που αφορούν και το θέμα του διδακτορικού του, έκανε ο Λευτέρης Αναστασοβίτης, μιλώντας στην ημερίδα με τίτλο «Προσβασιμότητα στην τέχνη: Η τέχνη του εφικτού», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τη συμβολή των Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και του μη κερδοσκοπικού φορέα «The Happy Art».

«Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητός από τους απλούς επισκέπτες. Προχωρήσαμε λοιπόν στην τρισδιάστατη γραφική απεικόνισή του και στην τομογραφία των θραυσμάτων, ώστε ο χρήστης να μπορεί να «μπει» και στη γεωμετρία κάθε θραύσματος, ενώ θα μπορεί να αγγίξει και να «ψαχουλέψει» τα 7 από τα 82 του θραύσματα» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αναστασοβίτης, μέλος του Computer and Network Systems Technologies Laboratory (CNST-Lab) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το Virtual Museum for the Antikythera Mechanism αποτελεί μέρος του διδακτορικού του, με επιβλέποντα τον καθηγητή Μάνο Ρουμελιώτη, ο οποίος είναι και ο διευθυντής του CNST-Lab.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2021, ο κ. Αναστασοβίτης ευελπιστεί να έχει ολοκληρώσει και το 3D παιχνιδιού σοβαρού σκοπού που θα παρέχει τη δυνατότητα στον απλό χρήστη, να το χειριστεί σε εικονικό περιβάλλον, ώστε να πραγματοποιήσει τους ίδιους υπολογισμούς που εκτελούσαν οι πρώτοι χειριστές του πριν από 2.200 χρόνια περίπου.

«Ο χρήστης θα «μεταφέρεται» στον 2ο π.Χ. αιώνα, με όλο το αντίστοιχο περιβάλλον εποχής και θα καλείται να εκτελέσει εντολές με στόχο την καλύτερη κατανόηση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων» διευκρινίζει ο κ. Αναστασοβίτης. «Στην ουσία ο χρήστης», προσθέτει, «μέσω της εικονικής πραγματικότητας θα προσπαθεί να ανταποκριθεί σε βιωματικά σενάρια λειτουργίας του Μηχανισμού, όπως για παράδειγμα να τον συμβουλευτεί για την επόμενη έκλειψη της σελήνης». Η ψηφιακή απεικόνιση του Μηχανισμού, αλλά και το παιχνίδι θα διατίθενται δωρεάν.

Νατάσα Καραθάνου