Κορυφαία διοργάνωση off road τριάθλου στην πλαζ Βουλιαγμένης

Διήμερες εκδηλώσεις στην πλαζ της Βουλιαγμένης ξεκινούν το Σάββατο 20 Απριλίου, με αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια και θα κορυφωθού την Κυριακή 21 Απριλίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από όλο τον κόσμο στην κολύμβηση, την ορεινή ποδηλασία και το ορεινό τρέξιμο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια συναρπαστική τριαθλητική εμπειρία. Πρόκειται για την κορυφαία διοργάνωση off road τριάθλου, 7ο XTERRA Greece Championship, που στηρίζει, ως strategic partner, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο XTERRA Greece Championship, το κοινό θα μπορεί, μέσα από βιωματικές δράσεις, να έρθει σε επαφή με την τεχνολογία και έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής. Στο G FITNESS AND WELLBEING HUB, εξειδικευμένοι instructors θα μυήσουν τους επισκέπτες σε ασκήσεις yoga, pilates, yogilates και θα παρουσιάσουν σεμινάρια διατροφής, tech & fitness, αλλά και life coaching. Παράλληλα, στο G TECH SHOWROOM, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας, όπως smartwatches, smartbands, action cameras, scooters & sports accessories, ενώ οι Tech Experts, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, θα προσφέρουν υποστήριξη για τη σωστή χρήση των προϊόντων. Επιπλέον, αποκλειστικές προσφορές και διαγωνισμοί περιμένουν όσους επισκεφτούν τα περίπτερα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

XTERRA Greece Championship

Το XTERRA Greece Championship είναι ένα από τα σπουδαιότερα διεθνή off road τριαθλητικά events. Οι αγώνες XTERRA διεξάγονται σήμερα σε περισσότερες από 25 χώρες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων 12 στην Ευρώπη. Ολες οι διοργανώσεις δίνουν την δυνατότητα στους αθλητές με τις καλύτερες επιδόσεις, να προκριθούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα XTERRA που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Μάουι της Χαβάης. Το κολύμπι αποτελεί το 10% του συνολικού χρόνου του αγώνα, το ποδήλατο βουνού το 65%, και το τρέξιμο το 25%. Στους αγώνες XTERRA εκτός από μεμονωμένους αθλητές μπορούν να αγωνιστούν και ομάδες σκυταλοδρομίας αποτελούμενες από 2-3 αθλητές.