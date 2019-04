Κρυφή συζήτηση για στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα φέρεται να συζητήθηκε σε ιδιωτική διάσκεψη που έγινε στις 10 Απριλίου από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), που έχει βάση του την Ουάσιγκτον, όπως μετέδωσε η ειδησεογραφική ιστοσελίδα The Gray Zone.

Η σχετική συζήτηση είχε θέμα: «Αξιολογώντας τη χρήση στρατιωτικής δύναμης στη Βενεζουέλα» και σε αυτήν συμμετείχαν περίπου σαράντα στελέχη μεταξύ των οποίων πρώην αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών, του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφορικών, αξιωματούχοι του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας καθώς και ο ναύαρχος Κουρτ Τιντ που πρόσφατα αποχώρησε από την θέση του αρχηγού της Νότιας Διοίκησης (Southern Command).

Το παρών έδωσαν επίσης αξιωματούχοι από τις πρεσβείες της Κολομβίας και της Βραζιλίας και εκπρόσωποι του ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουάιδο.

Δύο ανώνυμες πηγές επιβεβαίωσαν ότι έγινε η εν λόγω συνάντηση, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ειπώθηκε, σύμφωνα με το The Gray Zone.

Ωστόσο, ακόμη και το ότι έγινε η συνάντηση με το συγκεκριμένο θέμα, δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης σοβαρά, αναφέρει το δημοσίευμα. Προσθέτει πως «κάθε άλλο όπλο στην φαρέτρα (των ΗΠΑ) απέτυχε» να απομακρύνει από την εξουσία των Μαδούρο και γι’ αυτό κοιτούν πλέον προς την κατεύθυνση αυτή.

Η ιστοσελίδα κατάφερε να επιβεβαιώσει ότι έγινε αυτή η εκδήλωση μετά την διαρροή του καταλόγου με τα ονόματα εκείνων που είχαν προσκληθεί. Οταν το The Gray Zone επικοινώνησε με έναν από τους συμμετέχοντες, την Σάρα Μππάουμανκ ερευνήτρια που συνεργάζεται με το CSIS εκείνη επιβεβαίωσε ότι έγινε συζήτηση για στρατιωτική παρέμβαση στη Βενεζουέλα.

«Συζητήσαμε για στρατιωτικές… ε… στρατιωτικές επιλογές στη Βενεζουέλα. Εγινε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πάντως», είπε αναφερόμενη στη συνάντηση που λανθασμένα είχε γραφτεί με ημερομηνία 20 Απριλίου στο έγγραφο. Παρά τις πιέσεις που δέχθηκε αρνήθηκε να πει περισσότερα.

«Συγγνώμη. Δεν νιώθω άνετα να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις», είπε.

Ο Σαντιάγο Χερντόιζα που επίσης συμμετείχε και συνεργάζεται με το Hills & Company, επίσης επιβεβαίωσε την συνάντηση.

«Λυπάμαι, ήταν μια κλειστή συνάντηση. Καλό σας βράδυ», περιορίστηκε να πει.

Η στρατιωτική επέμβαση στην Βενεζουέλα είναι ενδεχόμενο στο οποίο έχουν επανειλημμένα αναφερθεί Αμερικανοί αξιωματούχοι, με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, να επιβεβαιώνει ότι «κάθε εργαλείο, κάθε επιλογή, βρίσκεται στο τραπέζι».

