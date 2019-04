Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του συστήματος ETALON για την έγκαιρη ενημέρωση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας

Το σύστημα ETALON, το οποίο θα παρέχει στους μηχανοδηγούς και ρυθμιστές της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας έγκαιρη ενημέρωση για την ακριβή κατάσταση των συρμών αναφορικά με την διάρθρωσή τους, την θέση τους, αλλά και την τμηματική αποσύνδεση βαγονιών ανέπτυξε, σε συνεργασία με κορυφαία διεθνή ερευνητική ομάδα, η ΕΡΓΟΣΕ. Οι σχετικές δοκιμές σε πραγματικές σιδηροδρομικές συνθήκες θα λάβουν χώρα τον προσεχή Μάιο 2019 στο Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου. Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα είναι το πρώτο στο οποίο συμμετέχει η ΕΡΓΟΣΕ, στα πλαίσια του επιτυχημένου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της εταιρείας, που υποστηρίζεται ενεργά από την Διοίκηση της Εταιρείας και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εχει συνολική διάρκεια 30 μήνες (01.09.2017 έως 29.02.2020), με προϋπολογισμό ύψους 1,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Horizon 2020», το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που έχει διαθέσει σχεδόν 80 δισ. ευρώ σε διάστημα 7 ετών (2014-2020).

Η ανάπτυξη του πρωτότυπου συστήματος ETALON πραγματοποιήθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ, UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Europeenees – Belgium), SIRTI (Societa per Azioni -Italy), ARDANUY (Ardanuy Ingeneria – Spain), DAPP (D’ Appolonia Belgium – Belgium), ISMB (Istituto Superiore Mario Boella Sulle Technologie Dell’ Informazione e Delle TelecomunicazioniAssociazione – Italy), PER (Perpetuum Limited – United Kingdom), UNEW (University of Newcastleupon Tyne – United Kingdom), BUT (Vysoke Uceni Technicke V BRNE – Czech Republic).

H εμπλοκή της ΕΡΓΟΣΕ ήταν σημαντική και περιελάμβανε (α) τον καθορισμό των κριτηρίων χρήστη για την ανάπτυξη του συστήματος, (β) τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού και λειτουργίας του συστήματος, και (γ) την οργάνωση και επίβλεψη των τελικών δοκιμών των πρωτοτύπων συστημάτων, καθώς και την επικύρωση των λειτουργιών τους σε ελεγχόμενο εργαστηριακό αλλά και σε πραγματικές σιδηροδρομικές συνθήκες.



Αναλυτικότερα, το ερευνητικό πρόγραμμα είχε τους εξής κύριους σκοπούς: