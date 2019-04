Πέθανε ο ηθοποιός Σέιμουρ Κασέλ

Ο ιδιαίτερα παραγωγικός Αμερικανός ηθοποιός, Σέιμουρ Κασέλ (Seymour Cassel), πέθανε στο Λος Αντζελες, σε ηλικία 84 ετών, από επιπλοκές της νόσου Αλτσχάιμερ.

Ο Σέιμουρ Κασέλ έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Faces» και εμφανίστηκε σε κινηματογραφικά έργα του Γουές Αντερσον, «Rushmore», «The Royal Tenenbaums» και «The Life Aquatic with Steve Zissou».

Γνώρισε τον Αντερσον μέσω του σκηνοθέτη ανεξάρτητων ταινιών Αλεξάντερ Ρόκγουελ, ο οποίος επέλεξε τον Κασέλ για την ταινία «In the Soup» σε ρόλο που του χάρισε το βραβείο του Φεστιβάλ Σάντανς (Sundance).

Ο Κασέλ γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ στις 22 Ιανουαρίου του 1935. Η καριέρα του στην αρχή ήταν συνδεδεμένη με τον σκηνοθέτη, ηθοποιό και παραγωγό Τζον Κασσαβέτης και έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο σε έναν ρόλο στην πρώτη του ταινία «Shadows» (Σκιές). Συμπρωταγωνίστησε με τον Κασσαβέτης στις ταινίες «Too Late Blues», «The Webster Boy». Εμφανίστηκε στην τηλεόραση στο «The Lloyd Bridges Show», στο επεισόδιο «A Pair of Boots», σε σκηνοθεσία του Τζον Κασσαβέτης.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συνεργάστηκε με σκηνοθέτες, όπως οι Ρόμπερτ Αλτμαν, Μπάρι Λέβινσον και Στιβ Μπουσέμι.

Εχει εμφανιστεί στις ταινίες «Dick Tracy», «Tin Men», «The Last Tycoon», «Honeymoon in Vegas», «Convoy», «Indecent Proposal», «Trees Lounge», «Animal Factory» και «Lonesome Jim».

Ο Σέιμουρ Κασέλ ήταν πολύ δραστήριος στο Αμερικανικό Σωματείο Ηθοποιών (Screen Actors Guild) και ήταν μέλος του εθνικού συμβουλίου του για αρκετές θητείες. Διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία του SAG το 2007 και το 2009.

