Zero Waste Lab: Το πρώτο κέντρο ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα σε προκαλεί να το ανακαλύψεις!

Το πρωτοποριακό κέντρο ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, Zero Waste Lab, υπόσχεται μια μοναδική βιωματική εμπειρία για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Το καινοτόμο εργαστήρι είναι ανοιχτό στο κοινό και σε καλεί να φανταστείς πώς θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς σκουπίδια – ένας κόσμος όπου τίποτα δεν πάει χαμένο.



Μπορείς να φανταστείς ότι το παλιό σου t-shirt θα μπορούσε να γίνει η νέα σου τσάντα για τα ψώνια;

Αν όχι, με μια βόλτα στο Zero Waste Lab θα μάθεις πώς!

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα μέσα από μια βιωματική ξενάγηση να μάθουν για την πρόληψη, τη διαχείριση, την ανακύκλωση και την επανάχρηση των απορριμμάτων, αλλά και πώς με έξυπνους και αποτελεσματικούς τρόπους μπορούν να εντάξουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινότητά τους.



Γνωρίζεις πόσα κιλά απορριμμάτων παράγεις ετησίως;

Μέσα από την ξενάγηση στο Zero Waste Lab θα μάθεις ότι ο μέσος κάτοικος της Θεσσαλονίκης παράγει 400-420 κιλά.

Οι επισκέπτες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν τη σύσταση του όγκου των απορριμμάτων που παράγονται ετησίως ανά κάτοικο στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 45% είναι οργανικά απορρίμματα, το 23% χαρτί, το 14% πλαστικό, το 3,5% μέταλλο, το 3,5% γυαλί, το 2% ηλεκτρονικές συσκευές και το 9% άλλα είδη. Παράλληλα, θα μάθουν για τα μικρο-πλαστικά, τα μικρά κομμάτια πλαστικού που βρίσκονται πολύ συχνά στις παραλίες της Θεσσαλονίκης και πώς αυτά απειλούν το περιβάλλον, καθώς καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα μικρών και μεγάλων οργανισμών αλλά ακόμα και των ίδιων των ανθρώπων.



Μπορείς να φανταστείς πώς μπορείς να φτιάξεις ένα έπιπλο για τη γειτονιά σου από ανακυκλωμένο πλαστικό;

Ο robot 3D printer ή αλλιώς Kuka θα σε πείσει.

Οι επισκέπτες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά πώς με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το 3D Printing τα πλαστικά απορρίμματα μπορούν να μετατραπούν σε νέα πρώτη ύλη και να αποκτήσουν 2η ζωή. Ο robot 3D printer ή αλλιώς Kuka θα βρίσκεται εκεί για να απογειώσει την εμπειρία που μπορεί κανείς να ζήσει στον χώρο του Lab, καθώς είναι η πρώτη φορά που το κοινό μπορεί να δει ζωντανά και από κοντά τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης επίπλων ή χρηστικών αντικειμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό.



Το πάρκο ΧΑΝΘ είναι η πρώτη γειτονιά που φιλοξενεί έπιπλα από ανακυκλωμένο πλαστικό, τα οποία σχεδίασαν οι ίδιοι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της δράσης Print Your City, οι κάτοικοι ανακύκλωσαν και μετέτρεψαν τα πλαστικά τους απορρίμματα σε αστικά έπιπλα με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο microsite www.printyourcitycoca-cola.gr, δημιουργώντας έτσι το 3D «έπιπλο» της επιλογής τους για την αναμόρφωση της γειτονιάς την οποία επέλεξαν οι ίδιοι.

Για τους μικρούς επισκέπτες έχουν σχεδιαστεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν διαδραστικά παιχνίδια και quiz ώστε να εκπαιδεύουν με ευχάριστο αλλά και βιωματικό τρόπο. Το Zero Waste Lab έχουν ήδη επισκεφθεί πάνω από 1.500 μαθητές από σχολεία τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της ευρύτερης περιοχή της Β. Ελλάδας, όπως την Καβάλα, τη Δράμα και τον Βόλο και συνολικά πάνω από 2.000 επισκέπτες.



Τέλος, στο καινοτόμο εργαστήρι οι πολίτες μπορούν να ανακυκλώνουν τις πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες τους σε μηχανήματα ανακύκλωσης.

Το Zero Waste Lab είναι μέρος του προγράμματος Zero Waste Future της Coca-Cola και θα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι τις 31 Μαΐου. Τις προσεχείς εβδομάδες θα διευρύνει τις δραστηριότητες του εντάσσοντας νέα προγράμματα, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εργαστήρια γύρω από τους άξονες της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Με στόχο να αλλάξει τη στάση των πολιτών απέναντι στα απορρίμματα αλλά και να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη στην 1η Zero Waste πόλη της Ελλάδας, η Coca-Cola εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρόγραμμα με τη συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης και την ομάδα αρχιτεκτόνων The New Raw.



Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ