Πρόγραμμα LIFE-IP: 14,2 εκατ. ευρώ θα διαθέσει για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή το ΥΠΕΝ

«Κρίσιμη πολιτική πρωτοβουλία», που επιτεύχθηκε με «επιμονή σε μια επίπονη διαδικασία» ενίσχυσης της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, το πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR «Ενισχύοντας την εφαρμογής πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα», κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του, στο υπουργείο.

Για το πρόγραμμα, που εγκαινιάζει από σήμερα (σ.σ. Τρίτη) το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους, μίλησαν επίσης ο επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), Ζωή Βροντίση, και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, Γιώργος Πατρίκιος. Συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος έκανε ο διευθυντής Κλιματικής Αλλαγή και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, Οδυσσέας Τσιώτας – Γωγούσος.

Αποχαιρετώντας, προηγουμένως, τον εκλιπόντα δημοσιογράφο Βασίλη Λυριτζή, που -όπως είπε- υπήρξε μέλος της ομάδας Θεσσαλονίκης των πανεπιστημιακών του χρόνων, ο κ. Φάμελλος διευκρίνισε ότι το LIFE-IP είναι το δεύτερο πρόγραμμα που υλοποιεί το υπουργείο, έχει διάρκεια οκτώ έτη (2019-2026) και συνολικό προϋπολογισμό 14,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία 8,3 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ, 2,4 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, 3,2 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους και 0,3 εκατ. ευρώ από συγχρηματοδότες.

Οι στόχοι του έργου «LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece»

Η οικοδόμηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των αρχών που καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις και πολιτικές προσαρμογής

Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής

Η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη διάχυσή τους

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

Η κινητοποίηση συμπληρωματικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Η διάχυση καλών πρακτικών στην Ελλάδα, στην ανατολική Μεσόγειο και στην ΕΕ

Οπως σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός, εκτός από επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς, ως βασικοί εταίροι στο πρόγραμμα επελέγησαν η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, καθώς εκπροσωπούν τους πολίτες που υφίστανται τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία, ενώ αξιοποιήθηκε κατά τον μεγαλύτερο βαθμό η Ευρώπη, έτσι ώστε να εισαχθούν καινοτόμα εργαλεία για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Μέσα στους επόμενους έξι μήνες και για τουλάχιστον 6 από τις 13 περιφέρειες, τα σχέδια για την κλιματική αλλαγή θα βρίσκονται στα αντίστοιχα περιφερειακά συμβούλια.

Προσαρμοζόμαστε ή χανόμαστε

Με το σλόγκαν «προσαρμοζόμαστε ή χανόμαστε» τιτλοφόρησε τις δράσεις στο πλαίσιο του LIFE-IP, ο κ. Ζερεφός, ο οποίος σημείωσε ότι το κόστος της κλιματικής αλλαγής στο τέλος του 21ου αι. υπολογίζεται σε περισσότερα από 700 δισ. ευρώ. Αν ληφθούν μέτρα, τόνισε, θα πέσει στα περίπου 400 δισ. ευρώ. «Επομένως, η προσαρμογή είναι βασικό ζητούμενο μέσα σ’ ένα περιβάλλον, το οποίο χρόνο με τον χρόνο, γίνεται όλο και πιο επιθετικό, τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο».

Αναφέροντας σειρά περιβαλλοντικών φαινομένων (μείωση των βροχοπτώσεων, αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, άνοδο της στάθμης της θάλασσας κ.ά.) ως αποτελέσματα της συντελούμενης κλιματικής αλλαγής, ο ακαδημαϊκός έκρουσε γι’ άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας, ωστόσο, πως παρά την αυξανόμενη ένταση των ακραίων φαινομένων, ο αριθμός των ανθρώπινων απωλειών παραμένει σταθερός, γεγονός που φανερώνει ότι οι πολίτες ενημερώνονται και μαθαίνουν να ζουν με τις συντελούμενες αλλαγές.

Οι εταίροι του έργου LIFE-IP είναι: ΥΠΕΝ (συντονιστής), ΕΜΠ, Πράσινο Ταμείο, Ενωση Περιφερειών Ελλάδας, ΚΕΔΕ, ΕΚΠΑΑ, Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, Δήμοι Κατερίνης, Λαρισαίων, Κομοτηνής, Αγ. Αναργύρων-Καματερού και Ρόδου, Ακαδημία Αθηνών, Τράπεζα της Ελλάδας, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ιδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος.