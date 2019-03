Οικογενειακές σκηνές πάνω σε πορτοφολάκια, πουδριέρες

Η Κένταλ Μάρεϊ (Kendal Murray) ζει και ασκεί την τέχνη της στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Φιλοτεχνεί μινιατούρες πάνω σε κοινότοπα αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι, όπως πορτοφολάκια για κέρματα, πουδριέρες ή τσαγιέρες από γυαλί.

Οι ιστορίες που εξιστορεί είναι οικογενειακές σκηνές: μια οικογένεια ποζάρει πάνω στο αυτοκίνητό της σε ένα φθινοπωρινό δασάκι. Ενας άντρας κάνει τζόκινγκ στο λιβάδι, ενώ στο κατόπι του είναι ένα κοπάδι προβατάκια.

Η Μάρεϊ εκθέτει από το 1995 και αντιπροσωπεύεται από την Arthouse Galley στη New South Wales, στην Αυστραλία. Εργα της υπάρχουν σε δημόσιες συλλογές αλλά και σε ιδιωτικές στη χώρα της, στην Ιαπωνία, στη Νέα Ζηλανδία, στο Χονγκ Κονγκ, στη Βρετανία και στη Νέα Υόρκη. Αυτή την περίοδο διδάσκει ντιζάιν στο School of Humanities and Communication Arts του Western Sydney University.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ