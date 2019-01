Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στην Ολίβια Κόλμαν για το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου

Νικήτρια στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου αναδείχθηκε η Ολίβια Κόλμαν για τον ρόλο της βασίλισσας Άννας στo φιλμ «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου.

Μεγάλοι νικητές, καλύτερη δραματική ταινία στις Χρυσές Σφαίρες 2019 αναδείχθηκε το «Bohemian Rhapsody» με τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι των Queen και στην κατηγορία της κωμωδίας/μιούζικαλ την πρωτιά απέσπασε τελικά το «Green Book» του Πίτερ Φαρέλι.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τους νικητές των φετινών Χρυσών Σφαιρών

Bohemian Rhapsody

Καλύτερη δραματική ταινία

Green Book

Καλύτερη μουσική ή κωμική ταινία

Ολίβια Κόλμαν

Καλύτερος Α’ γυναικείος ρόλος σε μουσική ή κωμική ταινία (The Favourite)

Γκλεν Κλόουζ

Καλύτερος Α’ γυναικείος ρόλος σε δραματική ταινία (The Wife)

Κρίστιαν Μπέιλ

Καλύτερος Α’ ανδρικός ρόλος σε μουσική ή κωμική ταινία (Vice)

Μαχερσάλα Αλί

Καλύτερος Β’ ανδρικός ρόλος σε ταινία (Green Book)

Ράμι Μάλεκ

Καλύτερος Α’ ανδρικός ρόλος σε δραματική ταινία (Bohemian Rhapsody)

Ρετζίνα Κινγκ

Καλύτερος Β’ γυναικείος ρόλος σε ταινία (Seven Seconds)

The Americans

Καλύτερη δραματική σειρά

Σάντρα Ο

Καλύτερος Α’ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά (Killing Eve)

Τζεφ Μπρίτζες

Βραβείο Σέσιλ Μπ. Ντε Μιλ

Shallow (A Star Is Born)

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

First Man

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση

Ρίτσαρντ Μάντεν

Καλύτερος Α’ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά (Bodyguard)

Αλφόνσο Κουαρόν

Καλύτερος σκηνοθέτης σε ταινία (Roma)

Μάικλ Ντάγκλας

Καλύτερος Α’ ανδρικός ρόλος σε μουσική ή κωμική σειρά (The Kominsky Method)

Green Book

Καλύτερο σενάριο σε ταινία

Πατρίσια Κλάρκσον

Καλύτερος Β’ γυναικείος ρόλος σε σειρά, μίνι σειρά ή τηλεταινία (Sharp Objects)

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν

Καλύτερος Α’ γυναικείος ρόλος σε μουσική ή κωμική σειρά (The Marvelous Mrs. Maise)

Μπεν Γουίσοου

Καλύτερος Β’ ανδρικός ρόλος σε σειρά, μίνι σειρά ή τηλεταινία (A Very English Scandal)

Roma

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Πατρίσια Αρκέτ

Καλύτερος Α’ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία (Escape at Dannemora)

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Καλύτερη μίνι σειρά ή τηλεταινία

Ντάρεν Κρις

Καλύτερος Α’ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία (The Assassination of Gianni Versace: American Crime )

The Kominsky Method

Καλύτερη μουσική ή κωμική σειρά

Κάρολ Μπέρνετ

Golden Globe Carol Burnett Award

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ