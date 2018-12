ΤΑΙΝΙΕΣ Α’ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: Η επιστροφή της ιπτάμενης νταντάς και τα ζόμπι των Χριστουγέννων

Η επιτυχία ορισμένων ταινιών που βγήκαν τις προηγούμενες εβδομάδες έχουν ρίξει τουλάχιστον μια ταχύτητα το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής εβδομάδας που ξεκίνησε με έξι ταινίες, που δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, το ξεχωριστό. Προφανώς και το μιούζικαλ φαντασίας «Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει» θα τραβήξει το ευρύ κοινό που θέλει να ξεσκάσει για δυο ώρες.

«Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει»

(«Mary Poppins Returns») Μιούζικαλ φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής του 2018, σε σκηνοθεσία του Ρομπ Μάρσαλ, με τους Έμιλι Μπλαντ, Λιν-Μάνουελ Μιράντα, Μπεν Γουίσο, Έμιλι Μόρτιμερ, Μέριλ Στριπ, Τζούλι Γουόλτερς, Κόλιν Φερθ κά.

Το πασίγνωστο φιλμ επιστρέφει μετά από 54 χρόνια, με την Έμιλι Μπλαντ στο ρόλο της Τζούλι Άντριους, αλλά και με μια διάθεση ανανέωσης του κλασικού μιούζικαλ, έχοντας πάντα όμως ως βάση τη γλυκιά ανάμνηση του παραμυθιού της πρωτότυπης ταινίας του Ρόμπερτ Στίβενσον.

Η Disney έχοντας στο αρχείο της έναν πραγματικό θησαυρό, επαναφέρει την ιστορία της ιπτάμενης νταντάς, σε μια παραλλαγή, χρησιμοποιώντας έναν έμπειρο και ικανό σκηνοθέτη, τον Ρομπ Μάρσαλ, μία πλειάδα διάσημων και καλών ηθοποιών, αλλά και άξιους επαγγελματίες στη φωτογραφία, το μοντάζ, τα σκηνικά κλπ, καταφέρνοντας να παραδώσει ένα προϊόν 130 λεπτών, οικογενειακής διασκέδασης και τίποτα παραπάνω. Είναι φανερό ότι το Χόλυγουντ αδυνατεί να βγάλει ταινίες διασκέδασης ή κωμωδίες με φρέσκες ιδέες, που κάνουν βήματα μπροστά στον κινηματογράφο, που συμβαδίζουν με τα προβλήματα της εποχής, που φέρνουν κάτι καινούργιο.

Αλλά ας επιστρέψουμε στην ταινία μας και στην Έμιλι Μπλαντ, η οποία στο ρόλο της νταντάς είναι συμπαθητική αν και μάλλον της λείπει μια κουταλιά ζάχαρη σε σχέση με την Άντριους, ενώ αξιομνημόνευτη είναι και η εμφάνιση του αειθαλούς Ντικ βαν Ντάικ, που στα 93 του χρόνια, χορεύει πάνω σε ένα γραφείο.

Αγγλία, δεκαετία του ’30. Ο Μάικλ Μπανκς ήταν μικρό παιδί όταν η ιδανική νταντά Μαίρη Πόπινς εμφανίστηκε στη ζωή του, αλλά τώρα πια μεγάλωσε και έχει κάνει τρία δικά του παιδιά. Οι καιροί είναι δύσκολοι στο Λονδίνο της οικονομικής ύφεσης και η οικογένεια του παλεύει να ξεπεράσει μία σημαντική απώλεια. Τα παιδιά του Μάικλ αναλαμβάνουν ευθύνες που τα αναγκάζουν να μεγαλώσουν πριν την ώρα τους, ενώ κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Ευτυχώς, τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο, όταν η πάντα νέα και αινιγματική νταντά με τις μοναδικές μαγικές ικανότητες εισβάλει στη ζωή τους. Παρέα με τον Τζακ, έναν αιώνια αισιόδοξο φανοκόρο, παρασέρνει τα παιδιά της οικογένειας Μπανκς σε μία σειρά από φανταστικές περιπέτειες. Το γέλιο, η αγάπη για τη ζωή, και η ανεμελιά επιστρέφουν στις καρδιές όλων…

«Η Επόμενη Μέρα μιας Σχέσης»

(«The Day After») Αισθηματικό δράμα, νοτιοκορεάτικης παραγωγής του 2017, σε σκηνοθεσία του Χονγκ Σανγκ-σου, με τους Γιουνχέ Τσο, Κι Τζοαμπαάνγκ, Μιν-Χι Κιμ, Σάε Μπιεόκ Κιμ, Χάε-Χιο Κουόν.

Ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Χονγκ Σανγκ-σου δίνει με έμπνευση εδώ ένα παρορμητικό ρομαντικό μελόδραμα, με διακριτικές πινελιές κωμωδίας, σαφώς επηρεασμένος από το σινεμά του Ρομέρ και του Γούντι Άλεν. Στα όρια του μινιμαλισμού, ο Χονγκ κινηματογραφεί σε ασπρόμαυρο και στήνει μια ιστορία γύρω από ένα κουαρτέτο χαρακτήρων, με τη γνωστή πολυλογία του Ρομέρ και τις έξυπνες ανατροπές τύπου Γούντι Άλεν. Ωστόσο, δεν προκαλεί τα βαθιά χασμουρητά, όπως θα περίμενε κανείς κι αυτό διότι όλα γίνονται με το χαριτωμένο άγγιγμα του σκηνοθέτη, ο οποίος έχει επιλέξει μια μαλακή ασπρόμαυρη φωτογραφία για να προβάλει τα έντονα συναισθήματα που κυριαρχούν και φτάνουν μέχρι τον πυρήνα της ζωής των ηρώων του.

Η ιστορία ενός άντρα, κριτικού λογοτεχνίας και ιδιοκτήτη ενός μικρού εκδοτικού οίκου περιπλέκεται όταν η σύζυγός του θα ανακαλύψει ένα ερωτικό του σημείωμα προς μια άλλη γυναίκα, προφανώς προς την πρώην υπάλληλο και πρώην ερωμένη του άνδρα της. Η υπόθεση θα μπλέξει ακόμη περισσότερο όταν η σύζυγος θα επιτεθεί στη νέα υπάλληλο του εκδοτικού οίκου, μια εκκολαπτόμενη συγγραφέα, πιστεύοντας ότι αυτή είναι η ερωμένη του…

«Ποιος θα σου Τραγουδήσει;»

Δραματική ταινία, ισπανικής-γαλλικής παραγωγής του 2018, σε σκηνοθεσία του Κάρλος Βερμούτ, με τους Νάγιουα Νίμρι, Εύα Γιοράτς, Κάρμε Ελίας, Ναταλία Ντε Μολίνα κά.

Βαρυφορτωμένη δραματική ταινία με τα φαντάσματα των Μπέργκμαν και Φασμπίντερ να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο εικαστικό μέρος και στην κινηματογραφική αφήγηση του Βερμούτ, χωρίς ωστόσο, αυτό να δίνει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Κάρλος Βερμούτ («Magical Girl»), αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα ενός εκλεπτυσμένου και αιχμηρού κινηματογραφιστή, που όμως δεν μπορεί να ξεφύγει από τη θολούρα της γενιάς του. Ακόμη μια ταινία που κάποιους θα τους ενθουσιάσει και ακόμη περισσότερους θα τους βυθίσει σε μια υπνηλία, αν και θα πάνε στο σινεμά προετοιμασμένοι για το τι περίπου θα δουν. Με δυο λόγια μια ταινία που έχει όλες τις καλές προθέσεις αλλά τελικά μένει από δυνάμεις στα μισά του δρόμου.

Η Λίλα Κασάν, μια διάσημη Ισπανίδα τραγουδίστρια, ετοιμάζεται να επανέλθει θριαμβευτικά στην ενεργό δράση μετά από μια δεκαετία μυστηριώδους αποχής, αλλά την παραμονή της μεγάλης της συναυλίας χάνει τη μνήμη της σε ένα ατύχημα. Η Βιολέτα, μια τραγουδίστρια καραόκε που λυτρώνεται από τη θλιβερή της ζωή κάθε φορά που ερμηνεύει επί σκηνής τα τραγούδια της Κασάν, αναλαμβάνει να θυμίσει στη σταρ τις διαστάσεις της θρυλικής της περσόνας, μαθαίνοντάς της απ’ την αρχή να τραγουδά.

The Bachelor 3

Κωμωδία, ελληνικής παραγωγής του 2018, σε σκηνοθεσία Γιάννη Παπαδάκου, με τους Γιάννη Τσιμιτσέλη, Θανάση Βισκαδουράκη, Νίκο Βουρλιώτη, Ηλία Μελέτη, Κατερίνα Γερονικολού κά.

Η τρίτη συνέχεια της ταινίας -ελπίζουμε να τηρηθεί η υπόσχεση ότι είναι και η τελευταία- «The Bachelor», μιας κωμωδίας ή πιο σωστά ενός τηλεοπτικού χαβαλέ που πέρασε στη μεγάλη οθόνη και που προσπάθησε να αντιγράψει με τα χειρότερα συστατικά το αμερικανικό «Τhe Hangover». Ένα είδος κωμωδίας που απευθύνεται κυρίως στο νεανικό κοινό, που διψάει για γέλιο και διασκεδάζει με τα ανέκδοτα που κάνουν σουξέ στους στρατώνες. Ανάμεσα στις τηλεπερσόνες που παρελαύνουν επί της οθόνης, επαναλαμβάνονται όλες οι μανιέρες και οι παθογένειες του νέου εμπορικού σινεμά όπως η γκροτέσκο σκηνοθεσία, η ανυπαρξία σεναρίου, οι προσχηματικοί χαρακτήρες και ρόλοι καρικατούρες, η αδυναμία αφήγησης και τα φτηνά χονδροειδή αστεία.

Ο Τζίμης ετοιμάζεται να παντρευτεί και φωνάζει τους κολλητούς του για το καθιερωμένο πλέον μπάτσελορ. Όλα πάνε φυσιολογικά προς έκπληξη όλων και η ώρα του γάμου έχει φτάσει. Ο κουμπάρος όμως θα απαχθεί από την εκκλησία και η παρέα αναζητώντας τον θα φτάσει μέχρι τη Λάρισα…

Bumblebee

(«Bumblebee») Περιπέτεια φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής του 2018, σε σκηνοθεσία Τράβις Νάιτ, με τους Χέιλι Στάινφελντ, Τζον Σένα, Τζον Ορτίζ, Πάμελα Αντλον κα.

Ακόμη μια ταινία για το εφηβικό κοινό, βγαλμένη από τη βάση των Transformers, που προσπαθεί να ξεφύγει από τον πολύ θόρυβο και τις μεταλλικές καρπαζιές, να δείξει πιο ανθρώπινο, πηγαίνοντας πίσω στη δεκαετία του ΄80.

Κυνηγημένος το έτος 1987, ο Bumblebee βρίσκει καταφύγιο σε μια μάντρα με παρατημένα αυτοκίνητα σε μια μικρή παραλιακή πόλη της Καλιφόρνια. Η Τσάρλι, λίγο πριν κλείσει τα 18 και ενώ αναζητά τη θέση της σε αυτό τον κόσμο, ανακαλύπτει τον Bumblebee χτυπημένο και γεμάτο σημάδια. Καθώς η Τσάρλι τον επισκευάζει, συνειδητοποιεί ότι αυτό που έχει απέναντι της δεν είναι ένας συνηθισμένος κίτρινος Σκαραβαίος.

«Η Άννα και η Αποκάλυψη»

(«Anna and the Apocalypse») Ταινία τρόμου, αμερικανικής-βρετανικής παραγωγής του 2018, σε σκηνοθεσία Τζον ΜακΦέιλ, με τους Έλα Χαντ, Μάρλι Σιου, Μάλκομ Κάμινγκ, Σάρα Σουάι κά.

Νεανικό χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ τρόμου με ζόμπι και άλλες τρελές ιστορίες, που προσπαθεί να κάνει χιούμορ και μια απόπειρα κοινωνικής κριτικής, που, όμως, τρώει πολύ γρήγορα η μαρμάγκα, όπως και την υπομονή μας.

Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, το ξύπνημα των ζόμπι απειλεί την ήσυχη πόλη του Little Haven, αναγκάζοντας την Άννα και τους φίλους της να τρέξουν, να παλέψουν και να… πετσοκόψουν προκειμένου να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι αγαπημένοι τους. Σύντομα, θα ανακαλύψουν πως κανείς δεν είναι ασφαλής σε αυτόν τον κόσμο και, καθώς τα πάντα καταρρέουν γύρω τους, θα αντιληφθούν πως μπορούν να εμπιστευτούν μόνο ο ένας τον άλλον.

Χάρης Αναγνωστάκης