Στο «σφυρί» Βραβεία Οσκαρ και Χολιγουντιανά αναμνηστικά

Οι δημοπρασίες βραβείων Οσκαρ είναι πολύ σπάνιες επειδή η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών πιστεύει ότι πρέπει να κερδίζονται και να μην αγοράζονται.

Ενα αγαλματίδιο Οσκαρ όμως πουλήθηκε περίπου 500.000 δολάρια και ένα άλλο για πάνω από 200.000 σε μια σπάνια δημοπρασία που διοργανώθηκε την Παρασκευή στο Λος Αντζελες.

Το βραβείο Καλύτερης Ταινίας που απέσπασε το «Συμφωνία Κυριών» (Gentleman’s Agreement) το 1947 με πρωταγωνιστή τον Γκρέγκορι Πεκ σε σκηνοθεσία Ελία Καζάν, ένα φιλμ που ασκεί κριτική στις προκαταλήψεις της αμερικανικής κοινωνίας και τον αντισημιτισμό πουλήθηκε 492.000 δολάρια.

Το αγαλματίδιο για την Καλύτερη Ταινία του 1935, το φιλμ «Ανταρσία του Μπάουντι» (Mutiny on the Bounty) πουλήθηκε 240.000 δολάρια.

Και τα δύο δεν μπόρεσαν να φθάσουν το αστρονομικό ποσό που δόθηκε για τα σχέδια σεναρίου αρχειακό υλικό από την ανάπτυξη της ταινίας «The Wizard of Oz» (Ο Μάγος του Οζ) που πουλήθηκε 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Τέσσερις εκδοχές του Νόελ Λάνγκλεϊ (βασικός σεναριογράφος και ο άνθρωπος που έκανε τη διασκευή του βιβλίου Λ. Φρανκ Μπάουμ) καθώς και ένα που γράφτηκε από τη Φλόρενς Ράιερσον και τον Εντγκαρ Αλαν Γουλφ πουλήθηκαν μαζί φωτογραφίες των ειδικών εφέ της ταινίας.

Ο οίκος δημοπρασιών «Profiles in History» ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μετά από τη διάρκεια τεσσάρων ημερών υποβολή προσφορών για αναμνηστικά του Χόλιγουντ τα οποία πουλήθηκαν έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αλλα αντικείμενα που πουλήθηκαν ήταν ένα κράνος μαχητών TIE από το πρώτο Star Wars που αγοράστηκε 240.000 δολάρια, ένα Phaser πιστόλι από την πρώτη τηλεοπτική σειρά Star Trek που πουλήθηκε έναντι 192.000 δολαρίων, ένα hover board Marty McFly από την ταινία «Back to the Future II» που πωλήθηκε 102.000 δολάρια. και ένα χρυσό εισιτήριο από την ταινία «Willy Wonka & το εργοστάσιο σοκολάτας», το οποίο πουλήθηκε 48.000 δολάρια.