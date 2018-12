Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5η Athens International Tourism Expo 2018

Η 5η Athens International Tourism Expo, η μοναδική έκθεση τουρισμού στην Αθήνα, με τη λήξη της, παρουσίαε τα άριστα αποτελέσματα μιας οργανωμένης και πολύ επιτυχημένης έκθεσης τουρισμού.

Η Έκθεση διοργανώθηκε 7-9 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Expo με τη Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, τη στήριξη και συμμετοχή του ΕΟΤ. Τιμώμενη χώρα της Έκθεσης ήταν ο Λίβανος που συμμετείχε με πολλές και πολύ σημαντικές εταιρίες. Στην έκθεση συμμετείχαν περισσότεροι από 300 εκθέτες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι κάλυψαν όλο το φάσμα του ελληνικού τουρισμού.

Η επιτυχία της έκθεσης συνοψίζεται στους παρακάτω πραγματικούς αριθμούς:

– Περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έδωσαν ώθηση σε νέες συνεργασίες με τους εκθέτες που κάλυπταν όλους τους κλάδους τουρισμού.

– Αριθμός ρεκόρ ήταν οι 7.500 Β2Β συναντήσεις των εκθετών με τους 150 κορυφαίους Hosted Buyers της έκθεσης που συμμετείχαν από 40 χώρες.

– Τον επαγγελματικό χαρακτήρα της Έκθεσης σφράγισε το 92% των επισκεπτών που ήταν επαγγελματίες του τουρισμού και κυρίως ξενοδοχεία, βίλλες, καταλύματα και ταξιδιωτικά γραφεία.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης τέλεσε η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού του Λιβάνου κ. Avedis Guidanian, παρουσία πολλών επισήμων ενώ μετά από τους χαιρετισμούς παραχώρησαν από κοινού συνέντευξη Τύπου.

Ο Λίβανος συμμετείχε με ένα άκρως εντυπωσιακό περίπτερο που φιλοξένησε πολλές Λιβανέζικες εταιρίες εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού.

Το κορυφαίο ενδιαφέρον της Έκθεσης σφραγίστηκε με τη συμμετοχή των 10 Περιφερειών, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου. Οι εκπρόσωποι των Περιφερειών αλλά και οι συνεκθέτες τους είχαν τη δυνατότητα να προωθήσουν τους τουριστικούς προορισμούς τους τόσο στους Hosted Buyers όσο και στους επαγγελματίες επισκέπτες και με τη λήξη της έκθεσης εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους.

150 Hosted Buyers και 7.500 Β2Β meetings στο πλαίσιο της Έκθεσης

Τα Β2Β στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και έδωσαν την ευκαιρία στους εκθέτες να πραγματοποιήσουν εμπορικές συμφωνίες με 150 κορυφαίους Tour Operators, Travel Agencies και MICE από 40 χώρες. Μετά το τέλος των Β2Β meetings οι εκθέτες δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από το υψηλό επίπεδο των Hosted Buyers και παράλληλα οι Hosted Buyers επιβεβαίωσαν την έναρξη νέων εμπορικών συμφωνιών με τους εκθέτες. Η αίθουσα που φιλοξένησε τους Hosted Buyers, σε έκταση 800 τμ. ήταν διακοσμημένη από ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας ταξιδιωτικού περιεχομένου “ My Greece”, “ #My Andros” και “ My Saronikos” που επιμελήθηκε η καλλιτεχνική ομάδα Greek Instagramers Events ταξιδεύοντας τους με τις υπέροχες εικόνες που χαρακτηρίζουν την χώρα μας.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ήταν Χορηγός της Έκθεσης. Οι καταρτισμένοι σπουδαστές των Ειδικοτήτων Τουρισμού και Επισιτισμού του ΙΕΚ επάνδρωσαν όλα τα λειτουργικά τμήματα της έκθεσης, τη γραμματεία, την υποδοχή των επισκεπτών και τη διαδικαστική υποστήριξη των B2B συναντήσεων, εντυπωσιάζοντας εκθέτες και επισκέπτες με τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα και την ενέργειά τους καθ΄όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Παράλληλα οι ταλαντούχοι σπουδαστές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής του κορυφαίου ελληνικού ΙΕΚ, ανέλαβαν τα lunch breaks των 150 Hosted Buyers, αντλώντας έμπνευση από τις διαφορετικές γαστρονομικές κουλτούρες και δημιουργώντας εντυπωσιακούς γευστικούς συνδυασμούς.

Παράλληλες εκδηλώσεις με εξέχοντες ομιλητές

Στο πλαίσιο της Έκθεσης πραγματοποίησαν πολύ σημαντικές εκδηλώσεις το Υπουργείο Τουρισμού, η Ενωση Περιφερειών Ελλάδος, οι διοργανωτές της έκθεσης το FORUM για τους HOTELIERS και TRAVEL AGENTS, οι ρωσικές εταιρίες PROFI.TRAVEL & YANDEX και η European Commission. H Περιφέρεια Θεσσαλίας στην ειδική συνάντηση με όλους τους Hosted Buyers παρουσίασε τη περιοχή της σαν “ Destination of Dream”.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχε μεγάλος αριθμός επαγγελματιών του τουρισμού οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τάσεις αλλά και για το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού .

Το Digi Smart Hotel το οποίο έχτισε και λειτούργησε ζωντανά στο περίπτερό του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, παρουσιάζοντας δύο πιλοτικά «έξυπνα» δωμάτια που πρόσφεραν στους επισκέπτες εκπλήξεις και gadgets τόσο στον σχεδιασμό τους, όσο και στις τεχνικές προδιαγραφές τους. Στo Digi Smart Hotel παρουσιάστηκαν τα projects που σχεδίασε η Immersive locality της κ. Φωτεινής Γεωργακοπούλου Α.Μ. με τη φιλική συμμετοχή του κ. Γιάννη Σκουλιδά, Tech Expert και η ομάδα ΜaPPa (Mapping Parametric Project) που αποτελείται από τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς: Ουρανία Ανδρεοπούλου, Θωμά Γιατζίδη, Σοφία Μαυρουδή, Μαγδαληνή Ντούρα, Ιωάννη Ρουσογιαννάκη, Γεωργία Χαλακατεβάκη, Γεώργιο Χατζηδάκη, και Αγγελική Χριστάκη, όπως επίσης και από τους: Ελευθέριο Παλιεράκη, Πολιτικό Μηχανικό, Δέσποινα Πατεράκη, Μηχανικό Χωροταξίας & Ανάπτυξης, και Βασιλική Πετρουλάκη, Ιστορικό Τέχνης.

Η 5η Athens International Tourism Expo 2018 είχε την Αιγίδα των: Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος, ΚΕΔΕ, ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΓΕΠΟΕΤ, ΤΕΕ, ΕΒΕΑ, ΓΣΕΒΕΕ & ΠΟΕΣΕ.