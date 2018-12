Ολες οι εκδηλώσεις την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Tο Κέντρο Πολιτισμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος, όπως και πέρυσι, χιλιάδες επισκέπτες για την αλλαγή του χρόνου και προτείνει ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα.

Οι εκδηλώσεις την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς ξεκινούν με τη ζωντανή μετάδοση της παραδοσιακής συναυλίας της Φιλαρμονικής του Βερολίνου και συνεχίζουν με μια μοναδική εμφάνιση του Ιταλού τραγουδιστή Mario Biondi στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Αμέσως μετά, η δράση μεταφέρεται στην Αγορά με πολλή μουσική, πατινάζ και ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων για το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς. Στα πρώτα λεπτά του νέου έτους θα δοθεί το σήμα για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το καθιερωμένο πλέον «SNF RUN: 2019 First Run» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ, παράλληλα, ένα μεγάλο πάρτι θα ξεκινήσει με τον Huey Morgan των Fun Lovin’ Criminals σε ένα DJ set.

Ακολουθεί, το πρόγραμμα αναλυτικά:

Ζωντανή μετάδοση της συναυλίας της Φιλαρμονικής του Βερολίνου/ Δευτέρα 31/12 | 18.15/ Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Το ΚΠΙΣΝ τιμά μια από τις παραδόσεις της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, τη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, μεταδίδοντάς την ζωντανά σε υψηλή ευκρίνεια. Στη φετινή συναυλία, την ορχήστρα διευθύνει ο Daniel Barenboim, o οποίος πρωτοεμφανίστηκε με την Φιλαρμονική του Βερολίνου στις 12 Ιουνίου του 1964 ως σολίστας. Για την φετινή συναυλία, ο Barenboim έχει επιλέξει μουσική του Ραβέλ και του Μότσαρτ, ξεκινώντας με το εορταστικό κοντσέρτο για πιάνο σε Ρε μείζονα Κ. 537 του τελευταίου και κλείνοντας με το θρυλικό κρεσέντο του Μπολερό. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή στο SNFCC.org. Η προεγγραφή θα ξεκινήσει στις 18/12 στις 12.00.

Mario Biondi live/ Δευτέρα 31/12 22.15/ Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος



Την τελευταία νύχτα του χρόνου το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τον Ιταλό τραγουδιστή της σόουλ-τζαζ Mario Biondi που με τη βαθιά και χαρακτηριστική φωνή του και τη μοναδική σκηνική του παρουσία θα ταξιδέψει το κοινό τραγουδώντας μελωδίες στα αγγλικά και στα ιταλικά. Γεννημένος στην Κατάνια της Σικελίας ο Mario Biondi έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «ο νέος Barry White» λόγω της ιδιαίτερης χροιάς της φωνής του. Στη συναυλία του στο ΚΠΙΣΝ ο Mario Biondi θα τραγουδήσει κομμάτια από το τελευταίο του άλμπουμ «Brasil», που συνδυάζει στοιχεία τζαζ, σόουλ και ποπ μουσικής με διάσημα βραζιλιάνικα τραγούδια, αλλά και πολλά κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, στο πνεύμα των ημερών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή στο SNFCC.org. Η προεγγραφή θα ξεκινήσει στις 18/12 στις 13.00.

Huey Morgan DJ Set (Fun Lovin’ Criminals) intro/outro PlayMo Bill/ Δευτέρα 31/12 23.30/ Αγορά

Ο διεθνούς φήμης DJ, συγγραφέας, μουσικός, ραδιοφωνικός παραγωγός του BBC Radio και frontman του θρυλικού συγκροτήματος των ’90s, Fun Lovin’ Criminals, Huey Morgan, έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να υποδεχτεί το 2019 με ένα DJ set που θα ξεσηκώσει τους επισκέπτες όλων των ηλικιών. Ο Morgan θα αναμίξει ήχους funk, soul, disco, hip hop και rock’n’roll παίζοντας τραγούδια από τα ‘70s μέχρι σήμερα, από τη Donna Summer και τους Kool and the Gang στον James Brown και τους Jackson 5, μέχρι τους πιο σύγχρονους Jurassic 5, Cypress Hill και Michael Kiwanuka, σε ένα ξέφρενο πάρτι που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

SNF RUN: 2019 FIRST RUN/Τρίτη 01/01 00.05/ ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου θα ξεκινήσει ο αγώνας δρόμου «SNF RUN: 2019 FIRST RUN», γύρω από τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο αγώνας καλύπτει μια διαδρομή 4 χιλιομέτρων που διαπερνά το φωτισμένο Κανάλι και την Εσπλανάδα, φθάνει μέχρι το παραλιακό μέτωπο και επιστρέφει από τον Στίβο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στο σημείο τερματισμού που θα βρίσκεται στο Κανάλι, κοντά στο Κέντρο Επισκεπτών.

Για πρώτη φορά ο φετινός αγώνας καλεί τους δρομείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους, και με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να μετατρέψουν τη συμμετοχή τους σε ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο προς τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Κάθε δρομέας που θα λάβει μέρος στον αγώνα μπορεί να προσφέρει ένα συμβολικό ποσό συμμετοχής (ελάχιστο προτεινόμενο ποσό: 5 ευρώ), το οποίο θα διατεθεί εξ ολοκλήρου σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής του. Με την συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα τριπλασιαστεί, και θα διατεθεί σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μεγαλώνοντας το δώρο που οι ίδιοι οι δρομείς έχουν προσφέρει. Οι οργανισμοί που θα ενισχυθούν στον φετινό αγώνα είναι: η Αμυμώνη, η ΕΛΕΠΑΠ, και η Φλόγα. Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στο SNF.org.

Ζωντανή μετάδοση της Πρωτοχρονιάτικης Συναυλίας της Φιλαρμονικής της Βιέννης /Τρίτη 01/01 12.15/ Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τη νέα χρονιά με μία από τις πιο σημαντικές ορχήστρες στον κόσμο, τη Φιλαρμονική της Βιέννης. Το καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού που αποτελεί εδώ και χρόνια παγκόσμιο μουσικό γεγονός της πρώτης ημέρας του έτους, τη συναυλία της Πρωτοχρονιάς, αυτή τη χρονιά διευθύνει ο Christian Thielemann. Ο Thielemann συνεργάζεται με τη Φιλαρμονική της Βιέννης από το 2000, αλλά για πρώτη φορά διευθύνει το διεθνές αυτό μουσικό γεγονός. Η συναυλία θα μεταδοθεί συνολικά σε 90 χώρες και θα την παρακολουθήσουν περίπου 50 εκατομμύρια θεατές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Josef, Johann και Eduard Strauss, Josef Hellmesberger, Jr. και Carl Michael Ziehrer. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή στο SNFCC.org. Η προεγγραφή θα ξεκινήσει στις 18/12 στις 14.00.

* Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς όλα τα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 03.00 το πρωί. Επίσης, το δωρεάν shuttle bus του ΚΠΙΣΝ θα πραγματοποιεί δρομολόγια προς το Σύνταγμα μέχρι τις 03.00 το πρωί. Oλες οι πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ