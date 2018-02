FT: Η αναβάθμιση από τον οίκο Fitch δείχνει ότι εδραιώνεται η ανάκαμψη στην Ελλάδα

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης βρίσκεται σε τροχιά βιωσιμότητας χάρη στην αναπτυσσόμενη οικονομία, τον μειωμένο πολιτικό κίνδυνο και τα πρωτογενή πλεονάσματα που υπερβαίνουν τον στόχο των πιστωτών, γράφουν οι Financial Times.

Για την Ελλάδα είναι ένα ευπρόσδεκτο μήνυμα πως η ανάκαμψη εδραιώνεται, μετά από τρία συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης για πρώτη φορά από το 2006. Τον Ιανουάριο ο S&P προχώρησε σε ανάλογη κίνηση και αναβάθμισε την Ελλάδα, τονίζει η βρετανική εφημερίδα.

Bloomberg: Θετική η προοπτική για την Ελλάδα

Το πρακτορείο Bloomberg σημειώνει ότι ο οίκος Fitch αναμένει ότι ο μειωμένος πολιτικός κίνδυνος, τα πρωτογενή πλεονάσματα και η εφαρμογή των νομοθετημένων δημοσιονομικών μέτρων θα βελτιώσουν την βιωσιμότητα του χρέους της γενικής κυβέρνησης. Η προοπτική είναι θετική.

«Ο οίκος εκτιμά πως το Eurogroup θα παραχωρήσει σε περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους φέτος. Θεωρεί ότι οι επίσημοι πιστωτές θα επιδιώξουν μια υβριδικά «καθαρή» έξοδο από τον πρόγραμμα του ESM τον Αύγουστο» τονίζει το πρακτορείο.

Associated Press: Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5%, μετά από πολλά χρόνια ύφεσης

Σύμφωνα με το Associated Press «ο οίκος Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας καθώς η χώρα πορεύεται προς το τέλος της οκταετούς περιόδου υπαγωγής της σε προγράμματα στήριξης. Ο οίκος επικαλείται τις βελτιωμένες επιδόσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και την τροχιά ανάπτυξης για το 2018. Η αναβάθμιση ανακοινώθηκε ενώ ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ολοκλήρωνε τις επαφές του με θεσμικούς επενδυτές στο Παρίσι και το Λονδίνο. Η χώρα ετοιμάζεται για την πλήρη επιστροφή της στις αγορές φέτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το 2018 και 2019 η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5%, μετά από πολλά χρόνια ύφεσης», τονίζει το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων.

ΥΠΟΙΚ: Ισχυρή ένδειξη της σταθερά ανοδικής πορείας και της διαρκούς ανάκτησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών αποτελούν οι συνεχείς αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας

Ισχυρή ένδειξη της σταθερά ανοδικής πορείας της και της διαρκούς ανάκτησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών αποτελούν οι συνεχείς αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας κατά μια βαθμίδα (σε «Β» από «-Β») από τον οίκο Fitch (έναν μόλις μήνα μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Standard & Poor’s).

Σύμφωνα επίσης με το υπουργείο, απόδειξη της θετικής πορείας της οικονομίας αποτελεί και η πρόσφατη επιτυχημένη έξοδος στις αγορές.

Οπως, παράλληλα, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «με τη λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος, την εκπόνηση από την κυβέρνηση της ολιστικής αναπτυξιακής στρατηγικής και τη δημιουργία ενός «μαξιλαριού» ρευστότητας για την στήριξη της οικονομίας και την διασφάλιση σταθερής πρόσβασης στις αγορές, δημιουργούνται οι βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη που θα συμπεριλαμβάνει τον κόσμο της εργασίας».