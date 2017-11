Αυξάνεται ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας – Ινδίας

Ποιες είναι οι 20 ελληνικές επενδύσεις στην Ινδία

Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Ινδία ύψους 2,7% (από 10,6% το 2015) σημειώθηκε το 2016 και ταυτόχρονη αύξηση των ινδικών εξαγωγών προς τη χώρα μας ύψους 4,3% (από μείωση -11,8% το 2015). Ωστόσο, γενικότερα, με εξαίρεση τον τομέα του τουρισμού, οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ινδίας παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών παραμένει εδώ και χρόνια αρνητικό για την Ελλάδα.

Ομως όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση για την ινδική οικονομία του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της χώρας μας στο Νέο Δελχί, υπάρχουν 20 Ελληνικές επενδύσεις στην Ινδία, ενώ ο αριθμός των Ινδών τουριστών προς τη χώρα μας βαίνει συνεχώς αυξανόμενος τα τελευταία χρόνια (αύξηση κατά 60% των διμερών τουριστικών ροών).

Υπάρχει εντεινόμενο ενδιαφέρον του ινδικού κοινού για την Ελλάδα, μέσω συχνούς δημοσίευσης φωτογραφιών ελληνικών τοπίων στον ινδικό τύπο και το διαδίκτυο, όπως και μερικών κινηματογραφικών παραγωγών του «Μπόλλυγουντ», προ μερικών ετών, στη Μύκονο και Σαντορίνη. Ταυτόχρονα και με την επίσης αυξανόμενη φήμη της ελληνικής κουζίνας στην Ινδική Υποήπειρο, αναμένεται μεσο-μακροπρόθεσμα και αντίστοιχη αύξηση των ελληνικών εμπορικών εισροών στην Ινδία, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των διμερών οικονομικών σχέσεων μας σε πολλούς τομείς, καθώς η Ινδική κυβέρνηση έχει ως στόχο την μεγέθυνση της ινδικής οικονομίας στο σύνολό της.

Σημειώνεται ότι, η Ινδική οικονομία, επί εικοσαετία, εξακολουθεί να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον κόσμο, παρά την ανακοπή της ορμητικής της πορείας το προηγούμενο έτος, ενώ δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την παγκόσμια οικονομική κρίση (2008). Αυτό οφείλεται, κυρίως, στη μη μεγάλη εξάρτησή της από τις εξαγωγές και στη σημαντική εσωτερική κατανάλωση στη χώρα των 1,3 δισ. κατοίκων περίπου. Οπότε, όπως αναφέρεται στην έκθεση, τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ναυτιλία, η πληροφορική, ο αμυντικός τομέας, η υψηλή τεχνολογία (κ.ά.) μπορούν να αποτελέσουν πεδία κοινής δράσης των δύο χωρών, παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων στους πιο «παραδοσιακούς» τομείς, όπως είναι τα τρόφιμα.

Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Ινδίας

Το 2016 οι ελληνικές εξαγωγές στην Ινδία ανήλθαν σε 62.416.586 ευρώ, από 60.767.861 ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 1.648.725 ευρώ ή +2,7%.

Οι εισαγωγές από την Ινδία επίσης αυξήθηκαν ανερχόμενες σε 297.696.512 ευρώ, από 285.280.511 ευρώ το 2015, αύξηση που ανέρχεται σε 12.416.001 ευρώ ή + 4,3%.

Ως εκ τούτου, το παραπάνω έτος, το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε -235.279.926 ευρώ και ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου σε 360.113.098 ευρώ.

Οι κυριότερες ελληνικές εξαγωγές στην Ινδία ήταν: αργίλιο και τεχνουργήματα, πυρηνικοί Αντιδραστήρες κλπ, χυτοσίδηρο και σίδηρος, αλάτι, θείο (κλπ) και βαμβάκι.

Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από την Ινδία στην Ελλάδα ήταν: οργανικά χημικά προϊόντα, μηχανές και συσκευές, ψάρια και μαλακόστρακα, χυτοσίδηρος και σίδηρος, σπόροι και καρποί, οχήματα.

Η Ζάκυνθος κατατάσσεται πρώτη στην κατηγορία «αναδυόμενοι προορισμοί»

Ο αριθμός των Ινδών τουριστών προς χώρες του εξωτερικού αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία έτη και η Ινδία θεωρείται πλέον ως μια από τις κορυφαίες αγορές εξερχόμενου τουρισμού παγκοσμίως. Σύμφωνα με έρευνα του «Tourism Australia» ο αριθμός των Ινδών εξερχόμενων τουριστών θα ανέλθει σε 50 εκατ. το 2020.

Ποιο συγκεκριμένα, η Ινδία αποτελεί τη δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά εξερχόμενου τουρισμού μετά την Κίνα. Από την πλευρά της τουριστικής δαπάνης, οι ΗΠΑ απορροφούν το 30% του συνόλου της δαπάνης των Ινδών τουριστών.

Η εξωστρέφεια των Ινδών τουριστών ενθαρρύνεται από 60 χώρες, οι οποίες έχουν γραφεία προώθησης του τουριστικού τους προϊόντος στην Ινδία.

Σύμφωνα με έρευνα του Travel Biz Monitor, οι Ινδοί εξερχόμενοι τουρίστες προτιμούν γειτονικές τους χώρες, στην Ασία, με πρώτη την Ταϊλάνδη.

Στην κατηγορία «αναδυόμενοι προορισμοί», η Ζάκυνθος κατατάσσεται πρώτη και ακολουθούν τα νησιά Furanafushi στις Μαλδίβες και Mahe στις Σεϋχέλλες. Συνεπώς, μετά την Μύκονο και Σαντορίνη, η Ζάκυνθος αναμένεται ν’ αποτελέσει σύντομα τον τρίτο ελληνικό προορισμό τους.

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι 29% των τουριστών επιλέγουν για τη διαμονή τους την κατηγορία «bed & breakfast» έναντι 71% που προτιμούν τα ξενοδοχεία. Αναφορικά με τις δραστηριότητες στη διάρκεια των διακοπών, το 22% προτιμά «πολιτιστικές» δραστηριότητες και 21% υπαίθριες δραστηριότητες. Πραγματοποιούνται πενήντα περίπου διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στην Ινδία κάθε χρόνο, στις οποίες συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, η φυσική παρουσία για την προβολή και προώθηση προϊόντων θεωρείται σημαντική στην Ινδία. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη και η συμμετοχή του ΕΟΤ σε κάποιες από τις μεγάλες εκθέσεις της Ινδίας, προκειμένου η χώρα μας να ωφεληθεί από την αυξητική τάση του αριθμού των εξερχόμενων Ινδών τουριστών.

Επενδύσεις

Οι κυριότερες ελληνικές επενδύσεις στην Ινδία είναι οι εξής:

(Αναφέρεται η ινδική επωνυμία και ακολουθεί η Ελληνική επωνυμία)

1. Adventus Laboratories (India) Pvt. Ltd Pharmathen S.A.

2. Alumil India Pvt Ltd Alumil

3. AMD Telecom Pvt Ltd AMD Telecom SA

4. Arkay Glencork pvt ltd The Pisani Group

5. Chipita India Pvt Ltd Chipita SA

6. Danaos Software Services Pvt Ltd Danaos SA

7. Eurocert India Eurocert SA

8. Frigoglass India Pvt. Ltd. Frigoglass SA

9. HT Mobile Solutions Ltd, Veltis Greek Shareholders

10. Indigreek Consulting Indigreek Consulting

11. Intracom Sitronics Pvt. Ltd. Intrakom SA

12. Kooud Software Pvt Ltd European Dynamics Ltd

13. Maillis Strong Strap Pvt. Ltd. M.J.Maillis SA

14. ML Group of Companies Leaf Tobacco A.Mchailides SA

15. Pyramis Marketing India Pvt. Ltd. Pyramis SA

16. Savitar Sol Energy Efficiency Systems Pvt. Ltd. SOL Energy Hellas SA

17. Stollberg India Pvt. Ltd. S&B Industrial Minerals SA/ S&B Holdings

18. Topos Trading Topos Trading

19. Torux Software Pvt Ltd Torux Software Pvt Ltd

20. Velti Services India Pvt Ltd. Veltis Greek Shareholders.

