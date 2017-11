FAO: Το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού θα υποσιτίζεται έως το 2030

Περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού θα υποστεί κάποια μορφή υποσιτισμού μέχρι το 2030, εκτός εάν ληφθούν επειγόντως μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας, αναφέρει η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Η κλιματική αλλαγή και οι πολεμικές συγκρούσεις θεωρούνται βασικοί αυτουργοί για την αύξηση του υποσιτισμού, σύμφωνα με έκθεση του FAO με τίτλο: «The state of food security and nutrition in the world 2017». Το 2016, συνολικά 815 εκατομμύρια άνθρωποι (11% του παγκόσμιου πληθυσμού, μεταξύ του οποίου 115 εκατομμύρια ανήλικοι) βρίσκονταν αντιμέτωποι με άθλιες συνθήκες πείνας -αύξηση κατά 38 εκατομμύρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Περίπου ένας στους τρεις ανθρώπους παγκοσμίως πάσχουν από τουλάχιστον μια μορφή υποσιτισμού: είτε πείνα και έλλειψη θρεπτικών συστατικών, είτε υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του FAO, Jose Graziano da Silva στους υπουργούς Υγείας του G7 σε συνάντηση στο Μιλάνο.

«Αν δεν αναλάβουμε επείγουσα και αποτελεσματική δράση, περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού θα υποφέρει τουλάχιστον από έναν τύπο υποσιτισμού μέχρι το 2030», πρόσθεσε ο κ. da Silva.

Πάνω από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από έλλειψη θρεπτικών συστατικών, ενώ 1,9 δισεκατομμύρια ενήλικες και 41 εκατομμύρια παιδιά είναι υπέρβαροι.

Η επιδημία της παχυσαρκίας

Ο επικεφαλής του FAO δήλωσε ότι η αστικοποίηση επηρέασε τις διατροφικές επιλογές των ανθρώπων και οδήγησε στην κατανάλωση περισσότερων επεξεργασμένων τροφίμων, τα οποία κατηγόρησε για την αύξηση του ποσοστού υπέρβαρων και της παχυσαρκίας.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ