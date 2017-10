Ηλεκτρονικό εισιτήριο: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Το χάρτινο εισιτήριο σταδιακά καταργείται, το ηλεκτρονικό καθιερώνεται και ολοένα και περισσότεροι Αθηναίοι και επισκέπτες της πόλης το προμηθεύονται. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 5,7 εκατ. ευρώ έως και τον Αύγουστο.

Τα νέα «έξυπνα» εισιτήρια του ΟΑΣΑ αποτελούνται από το ηλεκτρονικό εισιτήριο (ΑΤΗ.ΕΝΑ Ticket) και την απρόσωπη και προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα (απρόσωπη ATH.ENA Card).

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο (ΑΤΗ.ΕΝΑ Ticket) και η απρόσωπη ηλεκτρονική κάρτα (απρόσωπη ATH.ENA Card) τέθηκαν στη διάθεση του επιβατικού κοινού τον Φεβρουάριο. Αντίστοιχα, η προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα (προσωποποιημένη ATH.ENA Card) κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, αφότου ξεπεράστηκαν τα εμπόδια με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η έκδοση της προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας γίνεται ήδη σε ορισμένους σταθμούς του μετρό και του ηλεκτρικού, όπως, στους σταθμούς Σύνταγμα, Αγ. Μαρίνα, Δ. Πλακεντίας, Ελληνικό, Ανθούπολη, Πειραιάς, Κηφισιά, Ομόνοια και Αττική, σε δύο σταθμούς του τραμ, Αγ. Φωτεινή και Σύνταγμα και στο εκδοτήριο της Ο.ΣΥ. στην Οθωνος (Πλ. Συντάγματος).

Το πολλαπλό ηλεκτρονικό εισιτήριο (ATH.ENA Ticket) και η απρόσωπη ηλεκτρονική κάρτα (απρόσωπη ATH.ENA Card) απευθύνονται, κυρίως, στους μεμονωμένους και όχι στους συστηματικούς επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η διάθεση του πολλαπλού «έξυπνου» εισιτηρίου και της απρόσωπης «έξυπνης» κάρτας γίνεται, προς το παρόν, με προϊόντα αξίας άνω των 4,5 ευρώ. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι η απρόσωπη «έξυπνη» κάρτα αποθηκεύει και χρηματική αξία.

Αντίστοιχα, η προσωποποιημένη «έξυπνη» κάρτα (προσωποποιημένη ATH.ENA Card), η οποία απευθύνεται στους συστηματικούς χρήστες των ΜΜΜ, θα υποκαταστήσει, μεταξύ άλλων, τις υφιστάμενες μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κάρτες του ΟΑΣΑ και τις κάρτες των ειδικών κατηγοριών επιβατών.

Για την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας από Τερματικό Εκδοσης Καρτών (ΤΕΚ) απαιτείται o επιβάτης να προσκομίσει επίσημο έγγραφο που να προσδιορίζει τον αριθμό ΑΜΚΑ, την αστυνομική του ταυτότητα ή εναλλακτικά, για μη Ελληνες υπηκόους, απαιτείται διαβατήριο και η εισαγωγή ενός 8ψήφιου κωδικού.

Ο δικαιούχος μειωμένης ή δωρεάν μετακίνησης θα πρέπει να προσκομίζει και το σχετικό αποδεικτικό του δικαιώματος.

Μέσω του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, επιδίωξη του ΟΑΣΑ είναι η παροχή συνδυασμένων προσφορών κομίστρων σε επιβάτες, η δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική (μελλοντικά εξετάζεται η εφαρμογή «ζωνικού» συστήματος), η διευκόλυνση των επιβιβάσεων και μετεπιβιβάσεων και η αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής.

Ηλεκτρονικό εισιτήριο (ΑΤΗ.ΕΝΑ Ticket) και απρόσωπη ηλεκτρονική κάρτα (απρόσωπη ATH.ENACard)

Στο ηλεκτρονικό εισιτήριο και στην ηλεκτρονική απρόσωπη κάρτα, ο επιβάτης μπορεί να προμηθευτεί προϊόντα, όπως:

Το πακέτο των 10 + 1 εισιτηρίων (το 1 εισιτήριο είναι δωρεάν), το ημερήσιο εισιτήριο των 4,5 ευρώ, το πενθήμερο εισιτήριο των 9 ευρώ, το τουριστικό εισιτήριο των 3 ημερών για όλα τα μέσα (περιλαμβάνει 1 διαδρομή από και προς το αεροδρόμιο) των 22 ευρώ, τα εισιτήρια προς το αεροδρόμιο, κτλ.

Δηλαδή, κάποιος δεν μπορεί να τα προμηθευτεί, την πρώτη φορά, με το ενιαίο εισιτήριο των 1,4 ευρώ. Ωστόσο, μετά μπορεί να κάνει επαναφόρτιση με 1,4 ευρώ.

Προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα (προσωποποιημένη ATH.ENA Card)

Η προσωποποιημένη ATH.ENA Card θα υποκαταστήσει τις υφιστάμενες μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κάρτες του ΟΑΣΑ, τα μειωμένα και τα ελευθέρας. Απευθύνεται δηλαδή, στους συστηματικούς χρήστες των ΜΜΜ.

Η έκδοση της προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας (προσωποποιημένη ATH.ENA Card) γίνεται ήδη σε ορισμένους σταθμούς του μετρό και του ηλεκτρικού και ειδικότερα, στους σταθμούς Σύνταγμα, Αγ. Μαρίνα, Δ. Πλακεντίας, Ελληνικό, Ανθούπολη, Πειραιάς, Κηφισιά, Ομόνοια και Αττική και σε δυο σταθμούς του τραμ (Αγ. Φωτεινή και Σύνταγμα) στο εκδοτήριο της Ο.ΣΥ. στην Οθωνος (Πλ. Συντάγματος).

Εκδοση προσωποποιημένης κάρτας από ΤΕΚ

Για την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας από Τερματικό Εκδοσης Καρτών (ΤΕΚ) απαιτείται o επιβάτης να προσκομίσει:

– επίσημο έγγραφο που να προσδιορίζει τον αριθμό ΑΜΚΑ,

– την αστυνομική του ταυτότητα ή εναλλακτικά, για μη Ελληνες υπηκόους, απαιτείται διαβατήριο,

– εισαγωγή 8ψήφιου κωδικού.

Ο εκδότης εισάγει στην εφαρμογή του ΤΕΚ τον ΑΜΚΑ, το όνομα, το επώνυμο καθώς και το μήνα και έτος γέννησης.

Στη συνέχεια προχωρά σε επιβεβαίωση της ταυτότητας του επιβάτη, ο οποίος εισάγει τον 8ψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Τέλος, ο εκδότης προχωρά σε λήψη φωτογραφίας του επιβάτη (μέσω της φωτογραφικής μηχανής που διαθέτει το ΤΕΚ ή μέσω σάρωσης προεκτυπωμένης φωτογραφίας) και εκδίδει την έξυπνη κάρτα.

Κατά τη διαδικασία έκδοσης της κάρτας το σύστημα παράγει και αποθηκεύει στη βάση δεδομένων το hashed value που προκύπτει από το συνδυασμό ΑΜΚΑ και κωδικού, καθώς και τον μήνα και έτος γέννησης.

Αντικατάσταση απολεσθείσας προσωποποιημένης κάρτας

Σε περίπτωση απώλειας προσωποποιημένης έξυπνης κάρτας, ο κάτοχος οφείλει να προσκομίσει στο εκδοτήριο ένα επίσημο έγγραφο που να προσδιορίζει τον ΑΜΚΑ του, καθώς και προσωπικό του κωδικό μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Ο εκδότης εισάγει στην εφαρμογή του ΤΕΚ τον ΑΜΚΑ και ζητά από τον επιβάτη να εισάγει τον κωδικό. Η εφαρμογή συνδυάζει τα δύο αυτά στοιχεία και παράγει ένα hashed value.

Στην περίπτωση ταύτισης με αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων hashed value που συσχετίζεται με ενεργή έξυπνη κάρτα, ο εκδότης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε έκδοση νέας κάρτας, με ταυτόχρονη μεταφορά του υπολοίπου και ακύρωση (blacklisting) της παλαιάς.

Κανένα επιπλέον στοιχείο του επιβάτη δεν απαιτείται και δεν αποθηκεύεται κατά τη διαδικασία αυτή.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ