Οκτώ βραβεία Αριστείας απέσπασε η COSMOTE

Οκτώ βραβεία απέσπασε η COSMOTE στα Mobile Excellence Αwards 2017, που αναδεικνύουν την καινοτομία και τις βέλτιστες mobile πρακτικές. Η COSMOTE διακρίθηκε με 4 Gold και 3 Silver βραβεία, καθώς και με «Grand Award» για τις πολλαπλές της βραβεύσεις.

Η COSMOTE τιμήθηκε με Gold βραβεία για:

* τη συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών με το έργο: «Δυναμική Συμμετοχή της COSMOTE σε 11 από 40 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Επιδοτούμενα Προγράμματα για 5G». Το έργο έλαβε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες και εντάχθηκε στα «Κορυφαία Βραβεία» της διοργάνωσης,

* την αποκλειστική εμπορική διάθεση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και από τους πρώτους στον κόσμο, ταχυτήτων Mobile Internet έως και 500Μbps,

* την 360ο παρακολούθηση της ποιότητας υπηρεσιών μέσω digitalized διεπαφής με τους πελάτες, με το έργο: «T-Mobile Netherlands Customer Experience Management at Call Center»,

* την εξυπηρέτηση των εταιρικών και επιχειρησιακών πελατών μέσω digital & mobile διαφοροποιημένων υπηρεσιών, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη του προϊόντος COSMOTE Business One.

Silver βραβεία έλαβε για:

* την υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling που επιτρέπει την επικοινωνία σε δύσκολα σημεία με ασθενές σήμα συνδυάζοντας δίκτυα 4G και WiFi. Η υπηρεσία διατίθεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την COSMOTE,

* την πιλοτική εφαρμογή της τεχνολογίας Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT) στην Πάτρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη,

* την αποκλειστική υπηρεσία αγορών από το Google Play με απευθείας χρέωση στο λογαριασμό COSMOTE κινητής.