ATHENS ENERGY GAS FORUM: Ασφαλής εφοδιασμός μόνο με διασφάλιση των πηγών ενέργειας

Επέκταση του φυσικού αερίου σε νέες πόλεις από φέτος

Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου, σε περισσότερες από 50 περιοχές και Δήμους της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε μεγάλα νησιά, αρχής γενομένης από εφέτος και με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023, περιλαμβάνουν τα επενδυτικά σχέδια των εταιριών διανομής.

Τα σχέδια για την ανάπτυξη της διανομής φυσικού αερίου, ανά την Ελλάδα, ανέπτυξαν σε ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ο διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Αερίου (ΔΕΔΑ), Θόδωρος Τερζόπουλος και ο γενικός διευθυντής της Εταιρίας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, Λεωνίδας Μπάκουρας. Για την Αττική, όπως επεσήμανε ο διευθυντής Διανομής της ΕΔΑ Αττικής, Αναστάσιος Τόσιος, η έμφαση τα επόμενα χρόνια θα δοθεί στην προσέλκυση νέων συνδέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο και όχι στην επέκτασή του.

Η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας προχωρά σε επέκταση του δικτύου σε 12 νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη και άλλες 12 στη Θεσσαλία, η πλειονότητα των οποία θα τροφοδοτηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου μέσω αγωγού ή με τη μεταφορά του καυσίμου σε συμπιεσμένη μορφή, εφόσον κρίνεται ότι ο όγκος των καταναλώσεων δεν δικαιολογεί την επένδυση κατασκευής αγωγού.

Ο προγραμματισμός της εταιρίας προβλέπει συγκεκριμένα την τροφοδοσία των εξής περιοχών:

Θεσσαλονίκη: Εξοχή & Χορτιάτης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Οκτώβριος 2017), Τρίλοφος & Πλαγιάρι του Δήμου Θέρμης (Νοέμβριος 2017), Νέα Μεσήμβρια του Δήμου Χαλκηδόνος (Νοέμβριος 2017), Φίλυρο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Νοέμβριος 2017), Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, Μηχανιώνα – Επανομή του Δήμου Θερμαϊκού (Απρίλιος 2018). Σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) θα διανέμεται το αέριο στις περιοχές Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά (έως το τέλος του 2017), Κουφάλια του Δήμου Χαλκηδόνος και Χαλάστρα του Δήμου Δέλτα.

Θεσσαλία: Βελεστίνο του Δήμου Ρ. Φερραίου (Οκτώβριος 2017) και Νέα Αγχίαλος του Δήμου Αλμυρού και CNG σε Τύρναβο του Δήμου Τυρνάβου (έως το τέλος του 2017), Ελασσόνα του Δήμου Ελασσόνας, Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, Καλαμπάκα του Δήμου Καλαμπάκας, Αγιά του Δήμου Αγιάς, Παλαμά του Δήμου Παλαμά, Σοφάδες του Δήμου Σοφάδων, Μουζάκι του Δήμου Μουζακίου και στο Δήμο Τεμπών.

Σημαντικές επεκτάσεις σε μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ. Στην πρώτη φάση (2018-2022) εντάσσονται οι πόλεις Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Καβάλα, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά. Το επόμενο στάδιο (2019-2023) περιλαμβάνει Κόρινθο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Αργος, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο, Καστοριά, Αργος Ορεστικό και Γρεβενά.

Σε φάση διερεύνησης για τη σύνταξη μελετών βιωσιμότητας βρίσκεται η επέκταση των δικτύων σε Ιωάννινα, Αρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, καθώς και σε μεγάλα νησιά: Κρήτη και στις τέσσερις μεγάλες πόλεις (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Αγ. Νικόλαος), Λέσβος, Σάμος, Χίος και Ρόδος. Στα νησιά η επέκταση του φυσικού αερίου εξαρτάται από την λήψη απόφασης για ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο (που θα μεταφέρεται σε υγροποιημένη μορφή).

Σύμφωνα με τις μελέτες της ΔΕΔΑ, μόνο στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στ. Ελλάδας το όφελος από τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη περίοδο 2018-2036, εκτιμάται στα 2,211 δισ. ευρώ, ενώ η προστιθέμενη αξία στις οικονομίες των περιοχών αυτών αναμένεται να φθάσει σε 755,7 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, κατά την περίοδο των κατασκευών, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 2.500 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας, μηχανικών, εργατοτεχνιτών, χειριστών, ανειδίκευτων εργατών, υπαλλήλων γραφείου, θερμουδραυλικών, συντηρητών καυστήρων, ενώ ξεχασμένες τεχνικές ειδικότητες, όπως οι συγκολλητές πολυαιθυλενίου, θα αναβιώσουν.

Ο κ. Τερζόπουλος ανέφερε τέλος ότι η ΔΕΔΑ σχεδιάζει να στηρίξει οικονομικά τις οικογένειες εκείνες και τις κοινωνικές δομές (πχ σχολεία, γηροκομεία κλπ) που θα θελήσουν να συνδεθούν με τα δίκτυα αερίου, αλλά δεν έχουν την οικονομική ικανότητα να το κάνουν.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΑ Αττικής η εξοικονόμηση για μια πολυκατοικία δέκα διαμερισμάτων σε σχέση με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης φθάνει στα 3.000 ευρώ ή 37% (με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου που ίσχυαν κατά τη χειμερινή περίοδο 2016-2017).

Στο ίδιο συνέδριο, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, τόνισε ότι η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες για τη χώρα αλλά και για τον κλάδο των μηχανικών.

Εξάλλου, η επικεφαλής του Πολιτικού Τμήματος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Monika Ekstrom, ανέφερε ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο για την νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο πλάι της Ελλάδας για να την στηρίξει στην εξέλιξη της σε ενεργειακό κόμβο, τόσο με πολιτικά μέσα όσο και με πόρους» τόνισε.

Monika Ekstrom: «Η Ελλάδα παρουσιάζει τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας»

«Συνολικά το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ έχει μέχρι στιγμής προσφέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ εγγυήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε ελληνικές εταιρίες, που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν επενδύσεις έως 3,7 δισ. ευρώ», τόνισε η επικεφαλής Πολιτικού Τμήματος Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Monika Ekstrom, αναπτύσσοντας στην εκδήλωση του ΤΕΕ την πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ενεργειακό τομέα, τονίζοντας ότι «μια από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ είναι η Ενεργειακή Ενωση».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι:

«Ο τομέας της ενέργειας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Ελλάδας, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και του πλούτου που διαθέτει τόσο σε συμβατικές όσο και σε εναλλακτικές, «πράσινες» μορφές ενέργειας. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο για την νοτιοανατολική Ευρώπη».

«Με την Ενεργειακή Ενωση θέλουμε να εξασφαλίσουμε ασφαλή, προσιτή και «καθαρή» ενέργεια για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Για να το πετύχουμε, η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει τρεις κύριους στόχους:

* την ασφάλεια του εφοδιασμού που συνδέεται με την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας

* την ανταγωνιστικότητα και

* την βιωσιμότητα.

Η Ενεργειακή Ενωση αφορά τον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Μια οικονομία που θα κάνει αποτελεσματική χρήση πόρων με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Οι στόχοι αυτοί είναι κοινοί για Ευρώπη και Ελλάδα.

Και συνεχίζοντας είπε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο πλάι της Ελλάδας για να την στηρίξει στην εξέλιξη της σε ενεργειακό κόμβο, τόσο με πολιτικά μέσα όσο και με πόρους.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Επίτροπος Κανιέτε, αρμόδιος για το Κλίμα και την Ενέργεια, ήταν στην Κρήτη για το πρώτο φόρουμ «Καθαρή Ενέργεια για Ολα τα Ευρωπαϊκά Νησιά» – μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκινά εδώ στην Ελλάδα.

Οσον αφορά οικονομικά και άλλα μέσα, με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις δημιουργήσουν νέες υποδομές που θα βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια της χώρας, δημιουργούν θέσεις εργασίας και μειώνουν το κόστος της ενέργειας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (European Fund for Strategic Investments), γνωστό και ως επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ, συνέβαλε με 24 εκατ. ευρώ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία τριών αιολικών πάρκων στην Βοιωτία.

Συνολικά το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ έχει μέχρι στιγμής προσφέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ εγγυήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε ελληνικές εταιρίες που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν επενδύσεις έως 3,7 δισ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα υπάρχει τουλάχιστον μέχρι το 2020 (με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) συνεπώς υπάρχουν ακόμα πολλές ευκαιρίες που μπορούν να διεκδικήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι επενδύσεις σε αγωγούς μεταφοράς από νέες πηγές αερίου θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να εκμεταλλευθεί τη στρατηγική της θέση δημιουργώντας μια πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά αερίου.

Για παράδειγμα, ο Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline – TAP) που μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή τη Κασπίας στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας είναι ένα από τα πιο πετυχημένα παραδείγματα. Να θυμίσω ότι ο TAP έχει αναγνωριστεί ως «Εργο Κοινού Ενδιαφέροντος» (Project of Common Interest) μιας και συμβάλει στους στρατηγικούς ενεργειακούς στόχους της ΕΕ (ασφάλεια και διαφοροποίηση πηγών) μέσω του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Southern Gas Corridor).

Τα Εργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest) έχουν επιλεγεί ως έργα ενεργειακής υποδομής ζωτικής σημασίας και γι’ αυτό επωφελούνται από πιο γρήγορες και απλές διαδικασίες αδειοδότησης και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Αυτή την στιγμή υπάρχουν 195 τέτοια έργα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ενα άλλο παράδειγμα τέτοιου έργου που αφορά την Ελλάδα είναι και ο αγωγός φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Natural Gas Pipeline), ένα πολύ φιλόδοξο έργο που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στηρίξει την μελέτη με 2 εκατ. ευρώ.

Ο αγωγός διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (Interconnector Greece Bulgaria – IGB) καθώς και ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ / LNG) στην Αλεξανδρούπολη είναι δύο ακόμη σημαντικά έργα υποδομής τα οποία στηρίζει η Επιτροπή ως Εργα Κοινού Ενδιαφέροντος».

Και η Monika Ekstrom κατέληξε: «Η Ελλάδα παρουσιάζει τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε βέβαιοι πώς η Ελλάδα μπορεί να πετύχει σημαντικά πράγματα στον τομέα της ενέργειας κυρίως χάρη στο ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό της και θα συνεχίσουμε να την στηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε».

Didier Sire: «Το αέριο θα έχει ένα λαμπρό μέλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι τα μέσα του αιώνα»

Στα μέσα Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστεί επισήμως, όπως επίσης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του World Energy Council (WEC), η νέα επικαιροποιημένη έκθεση-ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας για τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας ανακοίνωσε από το βήμα της εκδήλωσης του ΤΕΕ ο επικεφαλής Ερευνών και Αναλύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας (WEC), Didier Sire. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Didier Sire παρουσίασε τα σενάρια εργασίας, που χρησιμοποιούνται για να γίνει μακροπρόθεσμη εκτίμηση των εξελίξεων στην ενεργειακή αγορά και στον κλάδο του φυσικού αερίου, εξηγώντας ότι τα σενάρια αυτά, βασίζονται σε παραμέτρους, όπως οι πολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αποφάσεις και οι προτεραιότητες που θα τεθούν για την κλιματική αλλαγή και άλλοι οικονομικοί, τεχνολογικοί και γεωστρατηγικοί παράγοντες.

Ο ομιλητής υπογράμμισε ότι οι αναλύσεις στη βάση όλων των σεναρίων δείχνουν ότι το φυσικό αέριο έχει λαμπρό μέλλον με διαρκώς αυξανόμενο μερίδιο στο ενεργειακό μίγμα, που εκτιμάται ότι θα φτάσει σε ποσοστό 25 έως 30% το 2050 από 20 έως 21% σήμερα. Χαρακτηριστικά σημείωσε ο Didier Sire ότι μέχρι τα μέσα του αιώνα η ζήτηση του φυσικού αερίου θα έχει συνεχώς ανοδική πορεία, όμως δεν μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί μετά από 40, 50 χρόνια. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, οι κυβερνητικές αποφάσεις σε επίπεδο χωρών γύρω από το θέμα αυτό, η εξέλιξη της αγοράς (και ιδιαίτερα της Ασιατικής), καθώς και οι νέες τεχνολογίες που θα υπάρξουν σε ενεργειακό επίπεδο.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας σημείωσε ακόμη ότι τόσο περισσότερο θα είναι ασφαλής η αύξηση του μεριδίου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα, όσο περισσότερο ακολουθηθούν τα επόμενα χρόνια νέοι κανόνες και εφαρμογές τεχνολογίας και καινοτομίας στην παραγωγή, διαχείριση και μεταφορά του, με σημείο αναφοράς τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα η χρήση νέων τεχνολογιών στο βιοαέριο. Τέλος, ο ομιλητής σημείωσε ότι καθοριστική θα είναι η ανοδική εξέλιξη της αγοράς φυσικού αερίου εάν καταφέρει να καθιερωθεί ως εναλλακτικό καύσιμο στην κίνηση των μικρών και μεσαίων οχημάτων.