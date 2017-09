ΤΕΕ – ATHENS ENERGY GAS FORUM: «GREECE AS SOUTHEASTERN EUROPE & EAST MED ENERGY GAS HUB»

Πλησιάζουν οι ημέρες για το φετινό ATHENS ENERGY GAS FORUM με τίτλο «GREECE AS SOUTHEASTERN EUROPE & EAST MED ENERGY GAS HUB». Το συνέδριο που διοργανώνει το ΤΕΕ στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου στο Σύνταγμα (Νίκης 4) έχει προκαλέσει ήδη το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς, καθώς συμμετέχουν ως ομιλητές εταιρείες και στελέχη από όλο το φάσμα της αγοράς φυσικού αερίου, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Την έναρξη του συνεδρίου την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, στις 10 το πρωί, θα κηρύξουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν η εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα Monika Ekstrom (Head of Political Reporting and Policy Analysis) και ο επικεφαλής Τομεακών Προγραμμάτων του World Energy Council Didier Sire.

Στο συνέδριο θα αναλυθούν και θα συζητηθούν οι τάσεις και οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας και ειδικότερα του φυσικού αερίου, θα παρουσιαστούν επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές και θα κατατεθούν προτάσεις για τις απαραίτητες πολιτικές και δράσεις, που θα ενισχύσουν την αγορά ενέργειας και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, θα συζητηθούν θέματα των δικτύων φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η ενεργειακή ασφάλεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η διαφοροποίηση μέσω νέων πηγών τροφοδοσίας και νέων διασυνδέσεων. Επίσης θα συζητηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τεχνικό κλάδο από τις επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου, ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο της χώρας.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών που θα συζητήσουν τα θέματα αυτά περιλαμβάνονται οι:

* CHRISTOPHE LIAUD, (GIE Member, Commercial Director Dunkerque LNE)

* Λεωνίδας Μπακούρας (Γενικός Διευθυντής ΕΔΑ ΘΕΣΣ – Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας)

* Αθανάσιος Τόσιος (Operations Manager της ΕΔΑ Αττικής)

* Δημήτριος Μανώλης (Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων ΔΕΠΑ)

* Θωμάς Αχείμαστος (Αντιπρόεδρος GAS TRADE)

* Κώστας Τσιρίκης (Permitting Lead TAP Greece)

* Mateo Restelli (Development Director IGI POSEIDON)

* Γιάννης Κιρκινέζης (Business Development Manager of Hill International – Hellas)

* Τάκης Κάππος (Managing Director C+M Engineering)

* Andrea Bombardi, (Chief Commercial Officer Energy & Infrastructure RINA ENERGY).

Χορηγός Επικοινωνίας Εφημερίς Δημοπρασιών.