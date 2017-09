«High Heels on High Hills»: Αισιόδοξα τα μηνύματα για τη Ανέλιξη των Γυναικών στο Επιχειρείν

Από δεξιά Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Εταιρειών ΙCAP και Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Σεραφείμ Καραΐσκος, Director Εxecutive Search and Selection, ICAP People Solutions, Χαρά Βαρδακάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Πειραιώς Factoring, Αργυρή Βαγιωνά, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, «Αναγέννηση», Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης

Θηλυκό άρωμα είχε η εσπερίδα «High Heels on High Hills» που διοργανώθηκε για 5η συνεχή χρονιά από την ICAP Group, με συντονίστρια την δημοσιογράφο Μαρία Σαράφογλου.

Η πρώτη θεματική ενότητα περιελάμβανε ομιλίες σχετικά με τις «Βέλτιστες Πρακτικές Εταιρικών Πολιτικών για το Γυναικείο Κεφάλαιο». Το εναρκτήριο λάκτισμα πραγματοποίησε η κυρία Βίκυ Γρηγοριάδου, Managing Director, The Nielsen Company, η οποία παρουσίασε την πολιτική του Ομίλου διεθνώς. Η κυρία Γρηγοριάδου επεσήμανε τη διαφορετικότητα μεταξύ των ομάδων εργασίας εντός της επιχείρησης καθώς και την αναγκαιότητα συσχέτισης της με την εκάστοτε αγορά. Επιπλέον, ανέφερε ότι το 50% των πολυεθνικών εταιρειών δεν περιέχει Γυναίκες Στελέχη στο Management, τονίζοντας ότι η Nielsen είναι από τις λίγες εταιρείες που διατηρούν την ισορροπία στις προσλήψεις ανδρών-γυναικών, επιτυγχάνοντα ποσοστά πρόσληψης 50-50%. Τέλος, εστίασε στις δράσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία για την ενίσχυση των γυναικών όπως την ημέρα της γυναίκας ενώ συμμετέχει σε κοινωνικές δράσεις όπως το «rescue cure».

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε η κυρία Αναστασία Μακαριγάκη, Περιφερειακή Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Κεντρικής Ευρώπης και Ευρύτερων Βαλκανίων, PepsiCo, η οποία ανέλυσε το corporate vision της εταιρείας, εστιάζοντας σε 3 βασικούς πυλώνες. Συγκεκριμένα, η εταιρεία 1) έχει υιοθετήσει έναν αξιοκρατικό τρόπο σκέψης και διαχείρισης των καταστάσεων προς τις εργαζόμενες γυναίκες, 2) έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο υποστήριξης των γυναικών, 3) προσφέρει ευκαιρίες εκμάθησης και προσωπικής εξέλιξης προκειμένου να επιτύχουν την πολυπόθητη ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής. Συμπλήρωσε, δε, ότι η PepsiCo στηρίζει τις γυναίκες στην αρχή της καριέρας τους μέσω προγραμμάτων stem training ενώ είναι υπέρ των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο.

Τη σκυτάλη πήρε η κυρία Ηρώ Μέλλιου, Head of Centers of Expertise, Vodafone Hellas, η οποία υπογράμμισε την στήριξη που προσφέρει η εταιρεία της στις γυναίκες μέσω του δικτύου τηλεφωνικής επικοινωνίας. Οι γυναίκες, πλέον, έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι τους μία φορά την εβδομάδα, διευκολύνοντας έτσι το ρόλο τους ως μητέρες και σύζυγοι. Κλείνοντας, ανέφερε ότι η Vodafone πέτυχε να διπλασιάσει την άδεια λοχίας για τις γυναίκες τους, χωρίς καμία αναβολή στις απολαβές τους, δήλωση που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Την προσωπική της πινελιά έδωσε η Νάνσυ Μαλλέρου, Ιδρύτρια και CEO της Life Clinic Group, παρουσιάζοντας τα εμπόδια που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της, λόγω της γυναικείας της φύσης και τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξαν στην επιλογή της να ασχοληθεί με το life coaching, ειδικότερα στις γυναίκες που εργάζονται. Τόνισε δε, ότι οι περισσότερες γυναίκες έχουν την ανάγκη να μάθουν να ελίσσονται σε ένα περιβάλλον που δεν τους ευνοεί, και ότι όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες αναζητούν τρόπους για ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.

Η δεύτερη θεματική ενότητα της εκδήλωσης, περιελάμβανε Συζήτηση Ανωτάτων Στελεχών (πάνελ) με θέμα: «Οι προκαταλήψεις στην επιλογή, ανάπτυξη και ανέλιξη των Γυναικών στην Ανώτερη ιεραρχία» υπό το συντονισμό του κυρίου Νικήτα Κωνσταντέλλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ομιλος Εταιρειών ΙCAP και Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ). Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κυρίες: Αργυρή Βαγιωνά, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, «Αναγέννηση» – Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης, Χαρά Βαρδακάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Πειραιώς Factoring και ο κύριος Σεραφείμ Καραΐσκος, Director Εxecutive Search and Selection, ICAP People Solutions.



Η συζήτηση, επικεντρώθηκε στα θέματα κοινωνικής κουλτούρας και οικογενειακής εκπαίδευσης που σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν τις Γυναίκες να περιορίζουν τις φιλοδοξίες τους και να διεκδικούν λιγότερα από τους Αντρες, στον επιχειρηματικό στίβο καθώς και στα επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρηματικότητας που δείχνουν ότι οι νεότερες γενιές Γυναικών μπαίνουν πιο δυναμικά στον επιχειρηματικό στίβο διεκδικώντας ξεκάθαρα τη θέση που τους αξίζει. Από την άλλη, οι γυναίκες-Μanagers δεν είναι εξοικειωμένες με την λογική του International Assignment/Relocation για την απόκτηση διεθνούς εμπειρίας, κυρίως λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, γεγονός που πιθανόν να καθυστερεί την εξέλιξη τους, κυρίως στα πλαίσια πολυεθνικών οργανισμών, σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους.

Εντονη συζήτηση με το κοινό, πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο τις άνισες οικονομικές απολαβές μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, φαινόμενο που παραμένει έντονο τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αποφυγή ανάληψης ρίσκου, οι πιθανές διακοπές στην καριέρα (λόγω παιδιών), η αποφυγή ανάληψης περισσότερων ευθυνών λόγω ήδη βεβαρυμμένου καθημερινού προγράμματος (κυρίως εκτός εργασίας) αλλά και η ενασχόληση σε τομείς ή θέσεις χαμηλότερων απολαβών (υγεία, εκπαίδευση) συντηρούν το φαινόμενο. Σημειώθηκε επίσης, από όλους τους συμμετέχοντες, η πεποίθηση ότι αξίζει και πρέπει να ενισχυθεί η εκπαίδευση των Γυναικών, σε τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Συνολικά, ισχυρό αναδείχτηκε το μήνυμα αισιοδοξίας πως οι προκαταλήψεις έχουν σε σημαντικό βαθμό περιοριστεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια τόσο σε επίπεδο επιλογής όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης και ανέλιξης των γυναικών στελεχών ενώ οι νέες γενιές είναι σαφώς πιο απελευθερωμένες από στερεότυπα του παρελθόντος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για δύο εξαιρετικά Group Coaching sessions που συντόνισαν οι Μαρία Κοκκίνου και Χριστίνα Πραβή, και οι δύο Managers ICAP Human Capital Consulting.

Το διάλειμμα ήταν καθαρά «διευθυντικό», καθώς δεν προσφέρθηκε όπως συνηθίζεται καφές άλλα εξειδικευμένος performer-γυμναστής γνωστής αλυσίδας health clubs, ξεσήκωσε το κοινό με τη μουσική και ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ασκήσεων για ευεξία και τόνωση.

