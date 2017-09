Ανοιγμα στις διεθνείς αγορές επιχειρεί ο Δήμος Ανδρου

Σημαντικό «άνοιγμα» στις διεθνείς αγορές επιχειρεί ο Δήμος Ανδρου, με «μπαράζ» επισκέψεων ξένων δημοσιογράφων στο νησί. Στόχος είναι η ενίσχυση των παραδοσιακών αγορών προέλευσης τουριστών, η προσέγγιση ανερχόμενων αγορών και η «ενεργοποίηση» τουριστών με ενδιαφέροντα που συνάδουν με το πολυποίκιλο τουριστικό προϊόν του νησιού, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό βήμα για την προβολή της Ανδρου στην Κίνα, αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα που ενδιαφέρεται για πρωτότυπους τουριστικούς προορισμούς και είναι λάτρης του θεματικού-βιωματικού τουρισμού, αποτελεί η επίσκεψη στο νησί του δημοσιογράφου κ. Nuthall του International News Services Ltd, ένα διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, που έχει έδρα σε όλες τις ηπείρους και εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα διεθνών επιχειρηματικών εκδόσεων με διεθνή νέα, αναλύσεις, βίντεο κλπ.

Η συνάντηση του κ. Nuthall με τον Δήμαρχο, Θεοδόση Σουσούδη και την πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής, Ελένη Πολίτου, έθεσε τα θεμέλια για την περαιτέρω συγγραφή άρθρων που θα σχετίζονται με την προβολή του νησιού. Το ταξίδι διοργανώθηκε από το Ελληνοκινεζικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης (ΕΚΙΝΑ), με το οποίο ο Δήμος Ανδρου έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας στον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και την Επιχειρηματικότητα.

Την Ανδρο επισκέφθηκαν, επίσης, η Γερμανίδα δημοσιογράφος Anna Karolina Monika Stock, η οποία θα δημοσιεύσει τρία άρθρα στις εφημερίδες Landshuter Zeitung (κυκλοφορία: 46.969 φύλλα), Straubinger Tagblatt: (75.068 φύλλα) και Abendzeitung Munchen (έντυπη και διαδικτυακή κυκλοφορία 49.860 και 15.729.460, αντίστοιχα, με 2.532.236 επισκέψεις) και οι bloggers Katharina Werni και Romeo Felsenreich που θα επιμεληθούν Blog posts για το νησί, αναρτήσεις στα social media και άρθρα στο

www.sommertage.com. Οι επισκέψεις διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Δήμου με την «Marketing Greece».

Τέλος, να σημειωθεί ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα βρεθούν στην Ανδρο οι δημοσιογράφοι Aline Dobbie, που συνεργάζεται με πληθώρα ταξιδιωτικών websites και blogs όπως: India Link, Travel.com, Cox & Kings, We Blog the World, World Travel List και Marc d’Entremont, που εξειδικεύεται στην προβολή προορισμών με έμφαση στην γαστρονομία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Food Wine and Travel Writers Association (www.IFWTWA.org).

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ