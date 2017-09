Prototype by TEE: Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα στήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του ΤΕΕ

Γ. Στασινός: «Απευθυνόμαστε σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού»

«Από σήμερα (σ.σ. Τρίτη) ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σηματοδοτούμε το οργανωμένο πέρασμα σε μια νέα φάση υποστήριξης των δυναμικών επιχειρήσεων, των καινοτόμων ιδεών, της εξωστρεφούς παραγωγής» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, ανακοινώνοντας σε συνέντευξη Τύπου, ότι άρχισε από σήμερα Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ο χρόνος υποβολής προτάσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον Α κύκλο του νέου προγράμματος Prototype by TEE.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, παρουσία του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Γ. Δουκίδη, υπογράμμισε ότι το Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας η οποία αναπτύσσεται με τη συνεργασία του ΟΠΑ (Εργαστήριο ELTRUN και Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – Athens Center for Entrepreneurship and Innovation). Είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής, κριτήρια αξιολόγησης, θεματικοί τομείς, και οι τρείς κύκλοι του προγράμματος:

– Φάση Α’ (Call to Action), 12 – 30 Σεπτεμβρίου 2017, κατά την οποίοι οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν αίτηση και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.

– Φάση Β’ (Business Model Innovation and Design Thinking) , Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017, η οποία αφορά στην κατανόηση και σχεδιασμό των βασικών συστατικών του επιχειρηματικού μοντέλου και του προϊόντος.

– Φάση Γ’ (From Vision to Execution) Ιανουάριος – Μάρτιος 2018 κατά την οποία οι ομάδες που τελικά προκρίνονται υποστηρίζονται περαιτέρω, σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή από την ιδέα στην πραγματική υλοποίηση.

Ο Γ. Στασινός υπογράμμισε ότι μέχρι τώρα έχει υπάρξει από τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ μεγάλη συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης επί των κειμένων της πρωτοβουλίας Prototype by TEE, που προηγήθηκε της έναρξης του προγράμματος. Παράλληλα σημείωσε ως εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον στήριξης του προγράμματος και από τον επιχειρηματικό κόσμο, από σημαντικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο κατάλογος των οποίων θα ανακοινώνεται σταδιακά. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο χρηματοδότης της ιδέας, που θα γίνει καινοτόμο προϊόν να είναι και ο πρώτος πελάτης αξιοποίησης της.

Γ. Στασινός: «Απευθυνόμαστε σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού»

«Απευθυνόμαστε σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός.



«Με την επιστημονική, διοικητική, οικονομική και αναπτυξιακή γνώση που δίνουν στο ΤΕΕ οι 110 χιλιάδες μηχανικοί μέλη του, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε στην πράξη την επόμενη γενιά επιχειρηματικών ιδεών και εφαρμοσμένης έρευνας της χώρας μας» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημειώνοντας ότι:

– «Φιλοδοξούμε να παντρέψουμε τα καλύτερα στελέχη των επιχειρήσεων της χώρας και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων με τις καινοτόμες ιδέες και ομάδες των νέων ανθρώπων που τώρα θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Που έχουν σχέδια, ιδέες και οράματα που μπορούν να γίνουν επιτυχημένα προϊόντα. Θέλουμε να φέρουμε κοντά το επιχειρηματικό, επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προσωπικό της χώρας με τους φοιτητές και τους αποφοίτους των ΑΕΙ. Με όπλο τις δικές μας δυνάμεις, να δώσουμε στους νέους επιστήμονες που θα συνεργαστούμε ολοκληρωμένη υποστήριξη και mentoring για να πετύχουν τους στόχους τους – και μέσα από αυτούς να βελτιωθούμε όλοι».

Παρέμβαση για τις επενδύσεις

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, ασκώντας παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο των τελευταίων ημερών για τις επενδύσεις, αφού σημείωσε ότι «εδώ και τρεις μέρες η χώρα παρακολουθεί μια συνεχόμενη συζήτηση – με καλές και κακές αφορμές – για τις επενδύσεις που έχει, που θέλει να προσελκύσει ή που χάνει η χώρα» τόνισε ότι:

«Εμείς αποφασίσαμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Να εμπλουτίσουμε με τη δύναμη του ΤΕΕ και των Ελλήνων μηχανικών το «οικοσύστημα καινοτομίας» που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Να δώσουμε ευκαιρίες. Εμείς λοιπόν σήμερα ασχολούμαστε πρακτικά με το θέμα των επενδύσεων. Οχι στην παραδοσιακή τους μορφή, όμως… Γιατί πέρα από τις μεγάλες επενδύσεις υπάρχουν και οι μικρές. Αυτές που έχουν πιθανόν μεγαλύτερο ρίσκο – αλλά και μεγαλύτερη απόδοση. Που ξεπερνούν τα πεπατημένα. Που μπορούν να αλλάξουν πολλά. Αν πετύχουν. Και εμείς θέλουμε να πετύχουν. Και θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε για να πετύχουν. Αλλωστε σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που οι φυσικοί πόροι δεν είναι μεγάλοι, που η βιομηχανική βάση είναι περιορισμένη, οι πιθανότητες μακροπρόθεσμης οικονομικής επιτυχίας και ευμάρειας αυξάνονται μόνο αν επενδύσουμε στην γνώση, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα».

Η σημασία και η εμβέλεια του Prototype by TEE

Ο Γ. Στασινός μιλώντας για τη σημασία και την εμβέλεια της πρωτοβουλίας Prototype by TEE σημείωσε ότι «για να παραχθεί νέος πλούτος, για να έρθουν επενδύσεις, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, για να μείνει στη χώρα το επιστημονικό δυναμικό απαιτούνται πρωτοβουλίες στήριξης της επιχειρηματικότητας. Και ο πιο δύσκολος αλλά ταυτόχρονο πιο αποδοτικός δρόμος είναι αυτός της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Και εμείς στο ΤΕΕ αναλαμβάνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί σε αυτήν την προσπάθεια που πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι συνολική, να αφορά ολόκληρη την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία». Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ είπε χαρακτηριστικά ότι «εμείς στο ΤΕΕ ως μηχανικοί είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Οπότε δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ούτε από το κράτος, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τις μεγάλες και εδραιωμένες εταιρείες να πάρουν «μπρος». Ούτως ή άλλως, -συνέχισε ο ίδιος- έχουν αποδείξει ότι καθυστερούν στην υιοθέτηση αλλαγών που συμβαίνουν στην κοινωνία και την οικονομία. Ούτως ή άλλως η καινοτομία στηρίζεται σε αυτούς που τρέχουν μπροστά από την εποχή τους».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γ. Στασινός, ευχαρίστησε το ΟΠΑ και τον καθηγητή κ. Δουκίδη για τη συνεργασία στο πρόγραμμα. Παράλληλα τόνισε ότι στο Prototype by TEE συμμετέχουν αυτομάτως και αυτονόητα όλες οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, οι Καθηγητές των οποίων είναι μέλη του ΤΕΕ και θα αξιοποιηθούν ως «μέντορες» των συμμετεχόντων ομάδων για την υλοποίηση των προγραμμάτων και προϊόντων τους.

Γ. Δουκίδης Καθηγητής ΟΠΑ: «Οι Μηχανικοί είναι πρωτοπόροι στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα»

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Δουκίδης, έκανε αναλυτική παρουσίαση του νέου προγράμματος Prototype byΤΕΕ. Παράλληλα επεσήμανε πως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ασχολείται περίπου 20 χρόνια με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και έχει διαπιστωθεί πως, η πλειοψηφία των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν τόσο στην καινοτομία όσο και στην επιχειρηματικότητα είναι μηχανικοί.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 2 έως και 5 ατόμων. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που είναι φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή που δραστηριοποιούνται στην καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι θεματικές ενότητες

* Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας

* Αειφόρες Κατασκευές, Κτήρια και Καινοτόμα δομικά προϊόντα

* Καινοτόμα προϊόντα και Προηγμένα Υλικά (Νέα Χημικά Υλικά και Νανοτεχνολογία)

* Σύγχρονες υποδομές και αυτοματισμοί παραγωγής

* Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων

* Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT)

* Καινοτόμες Εφαρμογές και Υπηρεσίες Τουρισμού και Μεταφορών

* Καινοτόμες Υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ανταπόδοση.