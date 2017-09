Τα ΗΑΕ εγκαταλείπουν το πρότυπο της αφορολογήτου οικονομίας

Επιβάλλεται από 1ης Οκτωβρίου 2017 ειδικός φόρος επιτηδεύματος σε προϊόντα καπνού και κατηγορίες αναψυκτικών

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) εγκαταλείπουν το πρότυπο της αφορολογήτου οικονομίας. Επιβάλλεται από 1ης Οκτωβρίου 2017 ειδικός φόρος επιτηδεύματος σε προϊόντα καπνού και κατηγορίες αναψυκτικών, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2018 ξεκινάει η εφαρμογή ΦΠΑ ύψους 5%.

Οπως σημειώνεται σε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας: «ο ειδικός αυτός φόρος επιτηδεύματος αιτιολογείται επισήμως τόσο ως μέτρο αύξησης των δημοσίων εσόδων, όσο και ως επιβεβλημένη συμβολή του κράτους στην βελτίωση της υγείας των πολιτών. Προσομοιάζει, ωστόσο, με φόρο κατανάλωσης και επιβαρύνει αντιστοίχως, δεδομένου ότι υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των εμπορευμάτων και μετακυλίεται στην λιανική τιμή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Αρχής, αναμένεται ότι θα αποδώσει 7 δισ., ντίρχαμ ή 1,63 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση, ενώ κατά την εκτίμηση γενικού διευθυντή Ομοσπονδιακής Φορολογικής Αρχής, Χαλίντ Αλ Μπουστανί, θα επιφέρει αύξηση, ύψους 1,4%, στον δείκτη τιμών καταναλωτού.

Κατά εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς τα θιγόμενα προϊόντα θα αντικατασταθούν εν μέρει είτε με φθηνότερα κατώτερης ποιότητος (καπνικά), είτε με υποκατάστατα τα οποία δεν θα υπάγονται στην συγκεκριμένη φορολογία (ποτά)».

Συγκεκριμένα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό ότι το υπουργείο Οικονομίας ΗΑΕ δημοσίευσε, στις 21 Αυγούστου 2017, νόμο (Excise Law or Federal Decree-Law No. 07 of 2017), δια του οποίου επιβάλλεται από 1ης Οκτωβρίου 2017 ειδικός φόρος επί της αξίας (advalorem) στις κάτωθι κατηγορίες εμπορευμάτων:

(α) προϊόντων καπνού σε ποσοστό 100%,

(β) αναψυκτικών με ανθρακικό σε ποσοστό 50% και

(γ) «ενεργειακών ποτών» (τύπου Redbull) σε ποσοστό 50%.

Ο εν λόγω φόρος επιτηδεύματος επιβάλλεται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και αποθήκευση αυτών των προϊόντων στα ΗΑΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται, επί ποινή φορολογικού αδικήματος, από της ημερομηνίας εφαρμογής του Ν. 07/17, να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο και να τηρούν τα σχετικά λογιστικά παραστατικά και βιβλία.

Στην εφαρμογή του νόμου εμπίπτουν και οι αγορές από καταστήματα αδασμολογήτων ειδών στα σημεία εισόδου της χώρας, για τους επιβάτες με προορισμό ή αφετηρία τα ΗΑΕ, εξαιρουμένων αυτών υπό διαμετακόμιση.

Εξαιρούνται υπό προϋποθέσεις (α) επιχειρήσεις που εδρεύουν σε ειδικές ελεύθερες ζώνες, οι οποίες πρόκειται να καθορισθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, με εκτελεστικό κανονισμό, (β) τα προϊόντα που προορίζονται προς εξαγωγή, καθώς και τα (γ) ενδιάμεσα, εφ’ όσον ο φόρος αποδοθεί στο τελικό προϊόν.

Σημειώνεται ότι υπό τον όρο της αμοιβαιότητος, ξένες κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί, διπλωματικές αρχές και αποστολές δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, επιστροφής του φόρου που έχει καταβληθεί κατά την άσκηση των επισήμων δραστηριοτήτων τους.

Προς αποφυγήν διπλής φορολογίας μεταξύ των χωρών του Συμβουλίου του Κόλπου, δικαίωμα επιστροφής φόρου έχουν επίσης πρόσωπα που έχουν έδρα σε έτερο κράτος μέλος, εφ’ όσον έχει μεσολαβήσει εξαγωγή προϊόντων από τα ΗΑΕ και έχουν καταβληθεί φόροι και στις δύο χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρηματίες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα ΗΑΕ.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ