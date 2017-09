Ποιές προκαταλήψεις κυριαρχούν για την και ανέλιξη των γυναικών στην ανώτερη ιεραρχία;

Στο ερώτημα ποιες προκαταλήψεις κυριαρχούν για την επιλογή και ανέλιξη των γυναικών στην ανώτερη ιεραρχία θα απαντήσει η εσπερίδα που διοργανώνει η ICAP GROUP με τίτλο «High Heels on High Hills», την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Στελέχη, Επιχειρηματίες και σε Ελεύθερους Επαγγελματίες, Εργαζόμενες ή και προς ανεύρεση εργασίας, που επιθυμούν να:

* Ενημερωθούν για τις τάσεις της αγοράς Εργασίας σχετικά με το Γυναικείο φύλο

* Εμπνευστούν από εταιρικά best practices & προσωπικά success stories Γυναικείας επιχειρηματικότητας

* Συνομιλήσουν με κορυφαία Στελέχη Γυναίκες και Επιχειρηματίες, από εύρος κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας

* Λάβουν απαντήσεις από πιστοποιημένους Coaches στους προβληματισμούς τους για την καριέρα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους

* Δικτυωθούν με σημαντικές Εταιρείες και Συνεργάτες της ελληνικής αγοράς.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

* Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Εφη Αχτσιόγλου (έχει προσκληθεί)

* Best Practises Εταιρικών Πολιτικών για την ενίσχυση του Γυναικείου Κεφαλαίου

* PANNEL Ανωτάτων Στελεχών

* Coaching Session: Ομαδικές Συμβουλευτικές Συνεδρίες από πιστοποιημένους Coaches της ΙCAP.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με το καθιερωμένο Veranda Cocktail στη Προεδρική Σουίτα του NJV Athens Plaza με πολλές εκπλήξεις και δώρα!

Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου.

Τιμή συμμετοχής 55 ευρώ + ΦΠΑ.

Χορηγός επικοινωνίας: Εφημερίς Δημοπρασιών, www.dimoprasion.gr.