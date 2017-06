Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών από την PepsiCo

Τα οκτώ αναδυόμενα σήματα διατροφής, υγείας και ευεξίας, που θα ενταχθούν στο πρώτο συνεργατικό πρόγραμμα επωαστήριό (incubator) της στην Ευρώπη, ανακοίνωσε η PepsiCo.

Oπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων και ποτών, το πρόγραμμα PepsiCo Nutrition Greenhouse προσφέρει σε κάθε μία από τις οκτώ συμμετέχουσες εταιρείες επιχορήγηση ύψους 25.000 ευρώ και έξι μήνες συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες της PepsiCo για να επιταχύνουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Οι οκτώ συμμετέχουσες εταιρείες είναι οι εξής:

– Divingmar (Μάλαγα, Ισπανία) Πρωτεΐνες που ενισχύουν τη γεύση και είναι πλούσιες σε αμινοξέα που παρασκευάζονται από kombu, μια ποικιλία βρώσιμων φυκιών. Http://www.divingmar.com.

– Erbology (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) Βιολογικά φυτικά τρόφιμα και ποτά, σκόνες και έλαια που δεν περιέχουν χημικά και πρόσθετα και παράγονται σε συνεργασία με ανεξάρτητους αγρότες. Https://www.erbology.co.uk/

– Fit Kitchen (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) Πλούσια σε πρωτεΐνες και σε φυτικές ίνες έτοιμα φαγητά, σχεδιασμένα από διατροφολόγους, για να προσφέρουν επιλογές γευμάτων χαμηλών σε υδατάνθρακες και κάτω από 300 θερμίδες. Www.thefitkitchen.co.uk.

– Frecious (Γενεύη, Ελβετία) Eτοιμα για κατανάλωση, συσκευασμένα προϊόντα φρούτων και λαχανικών που συνοδεύουν ψωμί ή κράκερς, χρησιμοποιούνται σε σαλάτες ή σαν φρέσκο καρύκευμα για σπόρους, αυγά, ψάρια και κρέατα. Https://www.frecious.com.

– JIMINI’S (Mόντρεαλ, Γαλλία) Συσκευασμένα σνακ διατροφής που παρασκευάζονται από βρώσιμα έντομα που καλλιεργούνται στην Ευρώπη, για να εξασφαλίσουν ποιότητα και ανιχνευσιμότητα, καθώς και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Https://www.jiminis.com/

– Nature On Tap Ltd / TAPPED Birch Water (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) TAPPED Birch Νερό από το αναζωογονητικό υγρό που ρέει μέσα στα σημύδα. Ανατρέχοντας σε αιώνες και παλαιές σκανδιναβικές παραδόσεις, το προϊόν αυτό είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά, μέταλλα και μια φυσική πηγή του αντιοξειδωτικού μαγγανίου. Http://www.tappedtrees.com/

– No Fairytales (Aμστερνταμ, Ολλανδία) Τορτίγια που αναδιπλώνεται με μια διαφορά – από καρότα και τεύτλα. Περιέχει 45% λαχανικά και υψηλή πηγή ινών με λιγότερες θερμίδες. Http://nofairytales.nl.

– Your Superfoods (Βερολίνο, Γερμανία) Μείγματα Superfood που προσθέτουν μια θρεπτική ώθηση στις ομοιότητες, τους χυμούς, το γιαούρτι, τα μούσλι και τα σνακ. Γεμάτα με τα πιο ισχυρά και πυκνά σε θρεπτικά και ολικής άλεσης συστατικά από όλο τον κόσμο για περισσότερη ενέργεια, ανοσία, αντιοξειδωτικά και πρωτεΐνες. Https://www.yoursuperfoods.eu/

Το θερμοκήπιο PepsiCo Nutrition (www.nutritiongreenhouse.com) ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2017 και επικεντρώνεται στα προϊόντα τροφίμων και ποτών που απευθύνονται σε ευρωπαίους καταναλωτές με πωλήσεις 2 εκατομμυρίων ευρώ ή λιγότερο. Οι οκτώ εταιρείες επιλέχθηκαν με βάση τις ιδιότητες των προϊόντων και της επωνυμίας τους, επικεντρώθηκαν στην υγεία των καταναλωτών, το κλιμακωτό επιχειρηματικό μοντέλο και τη μοναδικότητα στην αγορά.

Εκτός από την επιχορήγηση ύψους 25.000 ευρώ, οι οκτώ εταιρείες θα συνεργαστούν με τους εμπειρογνώμονες της PepsiCo για να τους βοηθήσουν να αναδείξουν τη δυναμική τους στην αγορά. Μέσω μιας σειράς workshops και εικονικών εκδηλώσεων, κάθε εταιρεία θα συνεργαστεί με τον εταίρο της PepsiCo για να αντιμετωπίσει τις άμεσες προκλήσεις της αγοράς και να θέσει σε εφαρμογή σχέδια για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της.

Στο τέλος του προγράμματος, η εταιρεία που επιδεικνύει την πιο εξελιγμένη προσέγγιση της αγοράς, που είναι τόσο βιώσιμη όσο και κλιμακούμενη, θα βραβευτεί με 100.000 ευρώ για να συνεχίσει την επέκτασή της.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ