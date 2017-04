Δυναμική παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή έκθεση κρασιών Prowein 2017

Από περίπου 100 οινοποιεία αντιπροσωπεύθηκε η Ελλάδα στην Διεθνή Εκθεση για κρασιά και ποτά Prowein 2017 που διεξήχθη στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας από τις 19 έως και τις 21 Μαρτίου 2017. Η παρουσία της Ελλάδας που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), φιλοξένησε σημαντικούς Ελληνες οινοποιούς και είχε τη συμμετοχή των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Στο κέντρο του ελληνικού περιπτέρου κυριαρχούσε το wine bar όπου οι δύο sommelier, Γρηγόρης Μιχαήλος και Νικόλαος Πανίδης, ενημέρωναν τους ξένους επισκέπτες για την ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών κρασιών. Στο wine bar πραγματοποιήθηκαν επίσης, δράσεις προβολής (γευσιγνωσίες, παρουσιάσεις, κλπ), με σπουδαιότερη τη φιλοξενία βράβευσης κρασιών του διεθνούς θεσμού βράβευσης TEXSOM INTERNATIONAL. Η απονομή των διακρίσεων, κατά την οποία βραβεύθηκαν ελληνικά και ξένα κρασιά, έγινε τη Δευτέρα 20 Μαρτίου και συνοδεύτηκε από δοκιμή όλων των βραβευμένων ελληνικών κρασιών.

Για την ενίσχυση της προβολής της εθνικής συμμετοχής είχαν προηγηθεί το Φεβρουάριο, παρουσίαση και γευσιγνωσία ελληνικών κρασιών από τον Master of Wine, Γιάννη Καρακάση στο κορυφαίο, one Michelin Star εστιατόριο «Koenigshof» του Μονάχου. Τα ελληνικά κρασιά συνόδεψαν έξι πιάτα του εστιατορίου, αναδεικνύοντας τον ευέλικτο προς το φαγητό χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα των ελληνικών κρασιών από γηγενείς ποικιλίες και χαρμάνια. Η πρόσκληση αφορούσε την αφρόκρεμα των wine-experts της Γερμανικής αγοράς. Το Φεβρουαρίου, επίσης, η Master of Wine, Caro Maurer, παρουσίασε ένα απολύτως επιτυχημένο masterclass για το ελληνικό κρασί και τον πλούτο των γηγενών ποικιλιών στη σχολή των sommelier του Koblenz στη Γερμανία.

Ο πρόεδρος του Enterprise Greece, Χρήστος Στάικος, επισκέφτηκε την έκθεση και συνομίλησε με τους Ελληνες οινοποιούς δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Τα ελληνικά κρασιά και οι Ελληνες οινοποιοί έχουν κατοχυρώσει με τη δουλειά τους και την ποιότητα των προϊόντων τους μια πολύ σημαντική θέση στον ευρωπαϊκό και διεθνή οινικό χάρτη. Ο Οργανισμός Enterprise Greece από την πλευρά του, σε πλήρη συνεργασία με όλους τους φορείς του κρασιού στην Ελλάδα, έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει, κάθε δυνατή προσπάθεια για την προβολή του ελληνικού κρασιού και των ποικιλιών του σε όλο τον κόσμο και για το άνοιγμα νέων αγορών. Εκτός των άλλων, η ενίσχυση του ελληνικού οίνου και η διεθνής αναγνωρισιμότητά του αναδεικνύει την κουλτούρα μας και ενισχύει το προφίλ μας ως χώρα, κάτι που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό στη συνολική αυτή προσπάθεια».

Την έκθεση Prowein 2017 τίμησαν με την παρουσία τους, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, Γρηγόρης Δελαβέκουρας και ο οικονομικός και εμπορικός ακόλουθος, Πάρις Νίκολης. Επίσης, την έκθεση επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ