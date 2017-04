Μεγάλη συμμετοχή της ελληνικής και τις κυπριακής επιχειρηματικότητας στη Διεθνή Εκθεση τεχνολογίας CeBIT 2017

Δυναμικό παρόν με 17 εκθέτες δήλωσε η Ελλάδα στη Διεθνή Εκθεση τεχνολογίας και ηλεκτρονικής, CeBIT 2017, που πραγματοποιήθηκε από τις 20 μέχρι τις 24 Μαρτίου 2017, στο Αννόβερο της Γερμανίας. Είναι η πρώτη φορά που στην έκθεση η Ελλάδα συμμετείχε με Εθνικό Περίπτερο, του οποίου η διοργάνωση έγινε από τον Οργανισμό Enterprise Greece. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και ο τεχνολογικός συνεργατικός σχηματισμός Corallia υποστήριξαν αυτή την ενέργεια.

Ειδικότερα, στο Εθνικό Περίπτερο συμμετείχαν οι εταιρείες CGSoft Ltd, Cite S.A., Daem S.A. Lamda Hellix S.A., Mallfox Greece P.C., Matel S.A. Matthaiou Bros, Protonyx Data Services S.A., SigmaSoft S.A., Softomotive Ltd., Terracom Informatics Ltd., Ubitech Ltd. & Yodiwo SA.

Στην έκθεση εκτός του Εθνικού Περιπτέρου, συμμετείχαν από πλευράς Ελλάδας & Κύπρου οι εξής επιχειρήσεις/οργανισμοί: 3CX, Conceptum Distribution S.A., ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), Genco Power S.A. & Wecret Cyprus.

Συνολικά, στην έκθεση συμμετείχαν πάνω από 3.000 εκθέτες από 70 χώρες, με τη μεγαλύτερη παρουσία να σημειώνει η Ιαπωνία με 120 εκθέτες ως τιμωμένη χώρα. Από το σύνολο των εκθετών, οι 400 εταιρείες ήταν νεοφυείς.

Την έκθεση επισκέφθηκαν πάνω από 200.000 συμμετέχοντες και υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 5 εκατομμύρια συζητήσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο. Από τους συμμετέχοντες, το 51% ήταν ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιρειών, γεγονός που τους εντάσσει ως opinion leaders στον κλάδο. Υπολογίζεται ότι πάνω από 100.000 στελέχη εταιρειών από 100 χώρες επισκέφτηκαν την έκθεση.

Παράλληλα με την έκθεση, πραγματοποιήθηκαν συνέδρια (CeBIT Global Conferences) στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 ενδιαφερόμενοι. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι 140.000 ενδιαφερόμενοι παρακολούθησαν τα συνέδρια online.

Σκοπός όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι η αύξηση της ελληνικής και τις κυπριακής επιχειρηματικής παρουσίας στην έκθεση το 2018. Η Deutsche Messe AG κάνει μια εκ νέου στροφή θέλοντας να ξεφύγει από ένα κλασσικό B2B περιβάλλον σε ένα φεστιβάλ τεχνολογίας. Η έκθεση CeBIT θα ανοίξει ξανά τις πύλες της από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου του 2018.