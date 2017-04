Το Animasyros επιστρέφει στη Σύρο

Το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων γίνεται 10 χρονών και επιστρέφει για μια πανηγυρική διοργάνωση, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2017, στην Ερμούπολη, την Ανω Σύρο και την Ποσειδωνία Σύρου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το εορταστικό Animasyros 10, συμπεριλαμβάνει τρία ξεχωριστά διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές & Σπουδαστικό μικρού μήκους, Μεγάλου Μήκους), καθώς και θεματικά πανοράματα ταινιών εκτός διαγωνισμού (Διεθνές, Σπουδαστικό & Ελληνικό Πανόραμα, ταινίες για παιδιά).

Η ετήσια θεματική προτεραιότητα του Animasyros 10, με τίτλο Evrόpi: 28 animation narratives for Europe, είναι αφιερωμένη στο νέο αφήγημα της τέχνης της εμψύχωσης στην Ευρώπη και παρουσιάζεται μέσω ειδικών προβολών και συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισιώνεται επίσης με αφιερώματα στις τιμώμενες χώρες Λουξεμβούργο και Βραζιλία, καθώς και ειδική ενότητα προβολών ταινιών animation που διερευνούν τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας (Blu). Τέλος, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του, το Animasyros καλεί τους φίλους και συνεργάτες του να επιλέξουν ταινίες animation στην ενότητα All of my friends.

