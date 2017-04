Οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι αναπτύσσει ο Ομιλος ΟΤΕ

Νέο δίκτυο αρχιτεκτονικής «οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber to the Home – FTTH) ανέπτυξε πιλοτικά ο Ομιλος ΟΤΕ στο Δήμο Αθηναίων. Παρέχοντας ταχύτητες Internet έως 1 Gbps, ο Ομιλος ΟΤΕ ανοίγει τον δρόμο για την Κοινωνία του Gigabit.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου, τα καλώδια χαλκού αντικαταστάθηκαν πλήρως από οπτικές ίνες έως και τα σπίτια των καταναλωτών, σε επιλεγμένη περιοχή στο κέντρο της Αθήνας. Ετσι, περίπου 50 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις απολαμβάνουν σήμερα σύνδεση COSMOTE FTTH συμμετρικής ταχύτητας έως 1 Gbps (1 Gbps download & 1 Gbps upload), εντελώς δωρεάν.

Η πρώτη εφαρμογή Narrow-Band Internet of Things στην Πάτρα

Την πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT) στην Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρώπη, υλοποιεί η COSMOTE σε επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της Πάτρας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων. Το πιλοτικό έργο αναδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες του Internet of Things, αλλά και τα επιπλέον οφέλη που προσφέρει η καινοτόμος τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας Narrow-Band, μέσα από την εφαρμογή της για υπηρεσίες Εξυπνης Στάθμευσης και Εξυπνου Φωτισμού.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του ΝΒ-ΙοΤ, τοποθετήθηκαν ειδικοί αισθητήρες Εξυπνης Στάθμευσης σε υφιστάμενες θέσεις του Δήμου στην οδό Πατρέως και αισθητήρες Εξυπνου Φωτισμού στην οδό Οθωνος-Αμαλίας. Οι οδηγοί θα ενημερώνονται άμεσα για το πού βρίσκονται ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και πώς θα φτάσουν εκεί, μέσω ειδικού mobile application. Αντίστοιχα, τα συστήματα Εξυπνου Φωτισμού θα προσαρμόζουν το φωτισμό σε διαφορετικά επίπεδα έντασης ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Μέσω του NB-IoT, η διασύνδεση μεταξύ συσκευών όπως αισθητήρες, αυτοκίνητα, ρομπότ κλπ, γίνεται ευκολότερα και με χαμηλότερο κόστος, καθώς δεν απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού. Υπερτερεί σημαντικά σε ποιότητα και ασφάλεια σε σχέση με άλλες τεχνολογίες IoT, αφού η μετάδοση δεδομένων γίνεται μέσω δικτύου κινητής, γεγονός που επιτρέπει και την καλύτερη κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον, η χαμηλή απαίτηση σε ισχύ αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής στους αισθητήρες με μπαταρίες, που μπορεί να φθάσει και τα 10 χρόνια με δυο κοινές ΑΑ μπαταρίες. Το NB-IoT εξελίσσεται μαζί με τις τεχνολογίες 4G.