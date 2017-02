Πρωταγωνίστρια η Ελλάδα στην 1η Mediterranean Panorama

H Ελλάδα θα έχει κυρίαρχη θέση στην 1η Mediterranean Panorama (www.mediterraneanpanorama.com), η οποία διοργανώνεται στις 17-19 Μάρτιου στο εκθεσιακό κέντρο Stockholmsmassan, αποδεικνύοντας έτσι πόσο σημαντική είναι η αγορά αυτή για τον εισερχόμενο τουρισμό στην χώρα μας.

Η ανάδειξη της Ελλάδας ως πρωταγωνιστικού προορισμού της έκθεσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι η MEDITERRANEAN PANORAMA είναι από την πρώτη της κιόλας διοργάνωση η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στη Σουηδία, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές στη Σκανδιναβική αγορά.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους οι Περιφέρειες Κρήτης, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου, με πολλαπλές εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις, ενώ αντίστοιχα δυναμική παρουσία ετοιμάζουν οι Δήμοι Χερσονήσου, Κω, Πλατανιά, Κεφαλονιάς και Σάμου, οι οποίοι στηρίζουν τον τουρισμό της περιοχής τους με πλούσιες εκδηλώσεις και δρώμενα.

Ξενοδοχεία και καταλύματα ανά την Ελλάδα που μετέχουν ως εκθέτες είναι, μεταξύ άλλων: Almyrida Resort, Geraniotis Beach, Giannoulis Hotels & Resorts, Kalyves Beach Hotel, Kiani Beach Resort, Rethymnomare Resort, The Peninsula Hotel, Theartemis Palace, Minos Mare & Minos Mare Royal, Aegean Pearl Hotels (Sentido Aegean Pearl & Sentido Pearl Beach), Ideon Hotel, Esperia Group, Sheraton Rhodes Resort, Atrium Hotels, Aegean Houses, Kontokali Bay Resort & Spa, Aeolos Beach, Marismare Hotels, Aquila Hotels, Mayor Hotels, Kipriotis Group of Hotels, Ionian Hotels, H Hotels, Helios Hotels, Koullias Hotels, όπως επίσης και η Greek Villas for Rent, η οποία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά βίλες προς ενοικίαση ανά την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ