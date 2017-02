imm cologne 2017: Σε πείσμα των καιρών, το ελληνικό έπιπλο και design απαντούν δημιουργικά!

Εννέα ελληνικές επιχειρήσεις -επτά περισσότερες σε σχέση με το 2016- βρέθηκαν στην Κολωνία της Γερμανίας, από 16 έως 22 Ιανουαρίου 2017, όπου παρουσίασαν τα προϊόντα και τις προτάσεις τους στη Διεθνή Εκθεση Επίπλου, imm cologne 2017.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι εταιρείες: CANDIA STROM S.A., GYLLOS IKE Construction & Furniture Trade, Interiors from Greece FISH Communications Ltd, Kitwood Furniture Industry Co, Modeco S.A., Papadatos S.A., POUFOMANIA M.IKE, Set SA, de-code Lattas Nik. Spyridon Furniture.

Στην έκθεση βρέθηκαν πάνω από 150.000 επισκέπτες, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. «Πετύχαμε το στόχο που είχαμε θέσει να ξεπεράσουμε τους 150.000 επισκέπτες. Επιπλέον, το 50% των εμπορικών επισκεπτών ήταν εκτός Γερμανίας, γεγονός που επιβεβαιώνει το διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης», επεσήμανε ο Gerald Bose, CEO του Εκθεσιακού Οργανισμού Koelnmesse GmbH.

Η έκθεση θα ανοίξει ξανά τις πύλες της στις 15 Ιανουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, κα Καλλιόπη Μέμτσα, τηλ. 210 64 19 028, E-Mail: koelnmesse(at)ahk.com.gr.