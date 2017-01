«Περιπλανώμενα προσφυγικά παραμύθια» βασισμένα σε ιστορίες ζωής προσφυγόπουλων

Ιστορίες που «κουβαλούν» στην περιπλανώμενη ζωή τους περιλαμβάνει βιβλίο που βασίζεται σε διηγήσεις προσφυγόπουλων, τα οποία ζουν σε διάφορες δομές της Θεσσαλονίκης και αφηγήθηκαν παραμύθια της φαντασίας τους, πάντα με χαρούμενο τέλος.

«Περιπλανώμενα προσφυγικά παραμύθια» είναι ο τίτλος του βιβλίου που εκδόθηκε πρόσφατα και αποτελεί μια συλλογική δημιουργία περίπου 20 ατόμων από διάφορα μέρη του κόσμου, τα οποία βρέθηκαν στην Ελλάδα για να προσφέρουν αλληλεγγύη λόγω της προσφυγικής κρίσης.

«Δουλέψαμε με 16 προσφυγόπουλα από 6 έως 14 χρόνων, τα οποία «κεντρίσαμε» με ερωτήσεις να μας διηγηθούν ιστορίες, οι οποίες, όλες, επέλεξαν να έχουν happy end», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μία από τους δημιουργούς του εγχειρήματος, η Debora de Pina Castiglione, διευκρινίζοντας ότι το βιβλίο είχε τη στήριξη του Μικρόπολις-Κοινωνικού Χώρου για την Ελευθερία, του Eko Project -Βασιλικά και της πρωτοβουλίας Where is the life -Λαγκαδίκια.

«Κάθε μικρός μπόμπιρας και κάθε μικρή πεταλούδα που συμμετέχει στο βιβλίο, έχει τη δική του διαφορετική ιστορία ζωής. Κάποια έχουν πάει σχολείο στη Συρία ή στην Τουρκία, άλλα όταν ήρθε η ώρα να πάνε σχολείο αυτό είχε καταστραφεί. Παρά τη διαφορετικότητά τους, σχεδόν όλες οι ιστορίες -8 στον αριθμό- μιλούν για ένα καλωσόρισμα σε έναν άγνωστο νέο τόπο. Συγχρόνως, είναι γεμάτες κίνηση, αφίξεις σε νέες πόλεις, ταξίδια και μετακομίσεις. Αυτά είναι άλλωστε τα ζητήματα που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά που πέρασαν μέρος της ζωής τους ταξιδεύοντας και ακόμη δεν γνωρίζουν πώς και πότε το ταξίδι τους θα βρει τον προορισμό του» αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης.

Τα παιδιά έφτιαξαν ιστορίες για τη Ράμα, ένα κορίτσι που θέλει να αποκτήσει δικό της σπιτικό και να κάνει καινούργιους φίλους, τον Τζουράμπ, το σκυλάκι που βρέθηκε να παίζει μόνο του και δεν είχε οικογένεια, την Αμίρα, την πριγκίπισσα που εγκατέλειψε το κάστρο της για να περιπλανηθεί στα δάση του κόσμου και για την μαμά πάπια που ζει με το μωρό της σε ένα σοκολατόσπιτο που έχτισε στη Θεσσαλονίκη!

Τα λεφτά που θα μαζευτούν από την πώληση του βιβλίου θα βοηθήσουν ώστε να υποστηριχτούν εγχειρήματα που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους στέγασης των οικογενειών των προσφύγων εντός της Θεσσαλονίκης.

«Η έκδοση πωλείται προς 10 ευρώ και προς το παρόν μπορείτε να τη βρείτε μόνο στο Μικρόπολις – Βενιζέλου και Β. Ηρακλείου 18 ή να την παραγγείλετε στο e-mail, travellingtalesbook@gmail.com. Εκτός από ελληνικά, διατίθεται και στα αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά, καταλανικά, βασκικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, αραβικά, αλβανικά και ρωσικά», σημειώνει η Debora de Pina Castiglione.

Χαρακτηριστικό πάντως είναι το εξώφυλλο του βιβλίου, καθώς η εικονογράφησή του παραπέμπει στις σιδηροδρομικές γραμμές της Ειδομένης, όπου επί μήνες είχε στηθεί ένας καταυλισμός και φιλοξενούνταν, κάτω από άθλιες συνθήκες, χιλιάδες πρόσφυγες, περιμένοντας να ανοίξουν τα σύνορα…

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ