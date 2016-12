Αντεπίθεση των μικρών στον κλάδο των αναψυκτικών

Νέοι παίκτες, καινοτόμα προϊόντα, επενδύσεις σε νέες παραγωγικές μονάδες, αλλά και κινήσεις επέκτασης εκτός συνόρων συνθέτουν το σκηνικό που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των αναψυκτικών σε μια αγορά που συνεχίζει να κινείται πτωτικά – στο εννιάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 υποχώρησε συνολικά σε αξία κατά 12,5%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο κλάδος των αναψυκτικών είναι ένας από τους λίγους κλάδους της ελληνικής αγοράς καταναλωτικών προϊόντων που η κατηγορία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας συρρικνώνεται στα χρόνια της κρίσης. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επιθετική εμπορική πολιτική όλων των εταιρειών του κλάδου.

Αν και η Coca Cola Τρία Εψιλον συνεχίζει να κατέχει την μερίδα του λέοντος στα αναψυκτικά, οι εγχώριες εταιρείες κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην αγορά διεκδικώντας μεγαλύτερα μερίδια και ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφειά τους, ενώ προσφάτως η Pepsico ΗΒΗ διέκοψε την παραγωγή αναψυκτικών στην Ελλάδα, διατηρώντας όμως την εμπορική της δραστηριότητα.

Τις απώλειες που συνεχίζουν να καταγράφουν οι δύο μεγάλοι παίκτες της αγοράς αναψυκτικών της χώρας, καρπώνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες ενισχύουν τα μερίδια αγοράς στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, τον Σεπτέμβριο του 2016, στο σύνολο της ελληνικής αγοράς, τις τρεις πρώτες θέσεις διατηρούν οι εταιρείες Coca-Cola Τρία Εψιλον με μερίδιο αγοράς σε όγκο 67,3%, έναντι 67,7% τον Σεπτέμβριο του 2015, μειωμένο κατά 0,4%. Ακολουθούν η εταιρεία Loux με μερίδιο αγοράς σε όγκο 8,9%, από 8,1% τον Σεπτέμβριο του 2015 (ενισχυμένο κατά 0,9%) και η Pepsico με μερίδιο 7,8%, από 7,4% (αυξημένο κατά 0,4%).

Τον ίδιο μήνα η ΕΠΑΠ (Green Cola) είχε μερίδιο αγοράς σε όγκο 3,6%, από 3% τον Σεπτέμβριο του 2015 (αυξημένο κατά 0,7%), η ΕΨΑ είχε μερίδιο 1,8%, από 2% τον Σεπτέμβριο του 2015 (μειωμένο κατά 0,2%), η ΒΙΚΟΣ μερίδιο 1,3%, από 0,8% (αυξημένο κατά 0,5%) και η εταιρεία ΓΕΡΑΝΙ 0,6% στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο του 2015.

Την ίδια στιγμή το μερίδιο αγοράς σε όγκο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) σημειώνει πτώση 2,3% και διαμορφώνεται σε 3,3%, από 5,5% τον Σεπτέμβριο του 2015.

Στην γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου την πρώτη θέση σε μερίδιο αγοράς σε όγκο διατηρεί η Coca Cola Τρία Εψιλον με ποσοστό 64,8% τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκεται η Loux με μερίδιο 21,3%, αυξημένο κατά 4,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Pepsico με μερίδιο 4,8%, μειωμένο κατά 2,7%. Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 1,7% από 4%, μειωμένο κατά 2,3%.

Αντίστοιχα, στην Αττική η Coca Cola Τρία Εψιλον διατηρεί την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς σε όγκο 69% τον Σεπτέμβριο του 2016, μειωμένο κατά 1,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ ακολουθούν με μερίδιο 9,1% οι εταιρείες Pepsico και Loux. Στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκεται η ΕΠΑΠ (Green Cola) με μερίδιο 3,6%, αυξημένο κατά 0,6%. Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανήλθε στο 2,1% από 4,2%, μειωμένο κατά 2,1%.

Στην κεντρική Ελλάδα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Coca Cola Τρία Εψιλον με μερίδιο 64%, αυξημένο κατά 0,4%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Loux με μερίδιο 8,7%, αυξημένο κατά 1,1%, ενώ ακολουθούν οι εταιρείες Pepsico με μερίδιο 8,1%, ΕΨΑ με μερίδιο 4,3% και ΕΠΑΠ με μερίδιο 2,8%.

Στην Θεσσαλονίκη η Coca Cola Τρία Εψιλον διατηρεί την πρώτη θέση με μερίδιο 64,3% τον Σεπτέμβριο του 2016, μειωμένο κατά 1,2%. Ακολουθεί η Pepsico με μερίδιο αγοράς 7,4%, αυξημένο κατά 0,7%, η ΕΠΑΠ (Green Cola) με μερίδιο 6,4%, αυξημένο κατά 0,9% και η Loux με μερίδιο 3,5%, αυξημένο κατά 0,8%. Αξιόλογο μερίδιο αγοράς έχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ανερχόμενο στο 8,1%.

Τέλος, στην Κρήτη η Coca Cola Τρία Εψιλον βρίσκεται στην πρώτη θέση με μερίδιο 67%, μειωμένο κατά 0,4%. Ακολουθεί η Pepsico με μερίδιο 7,5%, ενισχυμένο κατά 1%, η εταιρεία ΓΕΡΑΝΙ με μερίδιο 7% και η ΕΠΑΠ (Green Cola) με μερίδιο αγοράς 3,6%.

Οσον αφορά στα μερίδια αγοράς των εταιρειών σε αξία στο σύνολο της ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της αγοράς, τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Coca Cola Τρία Εψιλον με μερίδιο 59,8% τον Σεπτέμβριο 2016, έναντι 62,5% τον Σεπτέμβριο 2015 (μειωμένο κατά 2,6%), η Pepsico με μερίδιο αγοράς 11,3% από 8,9% (αυξημένο κατά 2,4%) και η Loux με μερίδιο 8,4% έναντι 7,9% (αυξημένο κατά 0,6%).

Ακολουθούν οι εταιρείες ΕΠΑΠ (Green Cola) με μερίδιο αγοράς σε αξία 5,3% τον Σεπτέμβριο 2016, έναντι 4,2% τον Σεπτέμβριο 2015 (αυξημένο κατά 1,1%), η ΕΨΑ με μερίδιο 2,1% από 2,3%, μειωμένο κατά 0,4%, η ΒΙΚΟΣ με μερίδιο 1,6% από 0,8% (αυξημένο κατά 0,8%) και ΓΕΡΑΝΙ με σταθερό μερίδιο αγοράς στο 0,3%.

Αξιοσημείωτη είναι η πτώση κατά 3,1% του μεριδίου αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας το οποίο ανέρχεται σε 4,9% τον Σεπτέμβριο του 2016, από 8% τον Σεπτέμβριο του 2015.

Δυναμική ανάπτυξη για την Loux

H Λουξ, η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη, ισχυροποιώντας τη δεύτερη θέση της σε μερίδιο αγοράς στο σύνολο των αναψυκτικών, σε ένα χώρο έντονου ανταγωνισμού από πολυεθνικούς ομίλους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Λουξ, Γιάννης Μαρλαφέκα, η διείσδυση της εταιρείας στην εγχώρια αγορά αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω καθώς από τη νέα χρονιά τα προϊόντα της θα βρίσκονται και στα ράφια της Lidl, ενώ ξεκινά συνεργασία και με την αλυσίδα καφέ Coffee Island.

Η αχαϊκή Λουξ έχει διεισδύσει σε ολόκληρη την ελληνική αγορά κερδίζοντας την προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η Λουξ έχει ανέλθει στο 9,4% (σε όγκο) και 10,2% (σε αξία) της αγοράς αναψυκτικών συνολικά, ενώ στην κατηγορία των αναψυκτικών με γεύση έχει κατακτήσει το 27,2% (σε όγκο) και 30,5% (σε αξία) μεριδίων αγοράς, εδραιώνοντας τη θέση της ως το πιο δημοφιλές ελληνικό αναψυκτικό με γεύση της εγχώριας αγοράς (στοιχεία Αύγουστος 2016).

Το 2015 η εταιρεία σημείωσε αύξηση 5% στον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 2014 (30 εκατ. ευρώ), ενώ τα μεικτά της κέρδη άγγιξαν τα 3,3 εκατ. ευρώ, από 3,1 εκατ. ευρώ το 2014.

Η Λουξ αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα της εξάγονται σε 22 χώρες, σε ΗΠΑ, Καναδά, Παναμά, Αυστραλία, Κορέα, Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ντουμπάι, Κατάρ και, πιο πρόσφατα, Ρωσία και Νότια Αφρική. Ως επόμενο βήμα, η εταιρεία στρέφει το βλέμμα στην ενίσχυση της δραστηριότητάς της στη Βόρεια Ευρώπη, με έμφαση στις Σκανδιναβικές χώρες, και τη Μέση Ανατολή.

Τη θέση της Λουξ αναμένεται να ισχυροποιήσει, περαιτέρω, η είσοδός της πρόσφατα στην αγορά των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών, με τη νέα καινοτόμα σειρά λουξ plus ‘n light. Ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες – τάσεις των καταναλωτών για ποιοτική απόλαυση προϊόντων, με λιγότερες θερμίδες, με τον πλέον φυσικό τρόπο, η Λουξ δημιούργησε τα νέα αναψυκτικά λουξ plus ‘n light με 0% ζάχαρη, 60% λιγότερες θερμίδες και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C (στις γεύσεις: πορτοκαλάδα και λεμονάδα και cola). Τα λουξ plus ‘n light είναι τα πρώτα, και τα μοναδικά, αναψυκτικά στην ελληνική αγορά που περιέχουν μόνο φυσικά γλυκαντικά (σάκχαρα φρούτων, φρουκτόζη και γλυκαντικά φυτικής προέλευσης), χωρίς καμία αλλαγή στην γνώριμη και απαράμιλλη γεύση που χαρακτηρίζει το σύνολο των προϊόντων Λουξ, εισάγοντας μια ουσιαστική ανατροπή στην αγορά των light προϊόντων.

Βελτιωμένη η θέση της εταιρείας Βίκος στην αγορά

H Βίκος Α.Ε. στο δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων κατά 0,6% και στο επτάμηνο οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 4,6%, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Σεπετάς, διευθυντή πωλήσεων και μάρκετινγκ της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεως Βίκος Α.Ε.

Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι η θέση της εταιρείας στην αγορά βελτιώθηκε και το μερίδιο της ανέρχεται στο περίπου 20% στη λεγόμενη ζεστή αγορά (σούπερ μάρκετ και μικρά σημεία πώλησης), πρόκειται φυσικά για την μεγαλύτερη εταιρεία εμφιαλωμένου νερού της ελληνικής αγοράς.

Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι εφέτος η εταιρεία θα εμφανίσει αύξηση πωλήσεων κατά 8%, δραστηριοποιούμενη σε δύο αγορές, του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών, οι οποίες αν τελικώς δεν κινηθούν πτωτικά θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2015.

Παράλληλα, στο διάστημα των τελευταίων χρόνων που έχει επώνυμη παρουσία στην αγορά των αναψυκτικών, η Βίκος Α.Ε. έχει κατορθώσει να αποσπάσει ένα μικρό βέβαια αλλά αξιόλογο αρχικά μερίδιο. Οπως αναφέρει ο κ. Σεπετάς, στο σύνολο της αγοράς των αναψυκτικών το μερίδιο της εταιρείας υπερβαίνει το 2,1% στην περιοχή της Αττικής, ενώ στην κατηγορία της cola πλησιάζει το 1,2%, στην ίδια περιοχή.

Σημειώνεται ότι η σχέση της Βίκος Α.Ε. με τον κλάδο των αναψυκτικών δεν είναι πρόσφατη – από το 1995 παράγει τα αναψυκτικά ιδιωτικής ετικέτας για την Lidl – ενώ τα τελευταία χρόνια κατέχει το 25% της ΕΨΑ, σχέση η οποία ωστόσο παραμένει ανενεργή και οι δύο εταιρείες παραμένουν ανταγωνίστριες στην αγορά.

Στη διάρκεια του 2016 ο κ. Σεπετάς εκτιμά ότι οι πωλήσεις της εταιρείας θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 8% και θα πλησιάσουν τα 70 εκατ. ευρώ, έναντι 65 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι εξαγωγές της αντιστοιχούν περίπου στο 6% των συνολικών της πωλήσεων και πραγματοποιούνται σε Κύπρο, Μάλτα, Γερμανία, ΗΠΑ, Κίνα και Αυστραλία. Σχετικά με τις επιπτώσεις των capital controls ο ίδιος επισημαίνει πως ήταν περιορισμένες, δεδομένου ότι η διοίκηση της εταιρείας είχε προβλέψει την εξέλιξη και αυτή και είχε εγκαίρως προμηθευτεί πρώτες ύλες. Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις αφορούν μόνο τον περιορισμό του αριθμού των σημείων πώλησης – η εταιρεία δηλαδή για ένα ορισμένο διάστημα πωλούσε «τοις μετρητοίς».

Κερδίζει το στοίχημα της αγοράς η Green Cola

H Green Cola Hellas, η οποία ιδρύθηκε το 2011 και αποτελεί επί της ουσίας μετεξέλιξη της Ενωσης Παρασκευαστών Αεριούχων Ποτών (ΕΠΑΠ) στην Ορεστιάδα, αποτελεί μια από τις πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο των αναψυκτικών, η οποία σε λιγότερο από 5 χρόνια κατάφερε να μετατρέψει την δυναμική της σε ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικής αξίας όσο και σε επίπεδο ποσοστών μεριδίου αγοράς αλλά και ρυθμού ανάπτυξης.

Υλοποιώντας πιστά το στρατηγικό της πλάνο, η Green Cola συνεχίζει την πορεία εξωστρέφειάς της, εξάγοντας σε περισσότερες από 20 χώρες, στοχεύει στη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της, πάντα στην κατεύθυνση των υγιεινών αναψυκτικών και της καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες που της επιτρέπουν την περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εξαγωγές της που πραγματοποιούνται σε αρκετές χώρες – οι πωλήσεις σε περίπου 15 ξένες αγορές (Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κίνα, Ισραήλ, Ρουμανία, Πολωνία, Εσθονία, Ολλανδία, Χονγκ Κονγκ, Κύπρος, Γερμανία κ.ά.) αντιπροσωπεύουν το 8%-10% των συνολικών της πωλήσεων – υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Η Green Cola Company A.E., η οποία κατόρθωσε από περίπου 9 εκατ. ευρώ πωλήσεις που είχε το 2014, εφέτος να υπολογίζεται από πηγές της εταιρείας ότι αυτά θα προσεγγίσουν τα 18 εκατ. ευρώ, έναντι 13,8 εκατ. ευρώ το 2015. Στόχος της διοίκησης για το 2020 είναι ο τζίρος να αγγίξει τα 80 εκατ. ευρώ.

Το μερίδιο αγοράς στο οργανωμένο λιανεμπόριο στα αναψυκτικά το 2014 ανήλθε σε 5% και το μερίδιο αγοράς cola σε 5,5%. Η εταιρεία διεκδικεί τη δεύτερη θέση στο σύνολο της αγοράς αναψυκτικών και τη δεύτερη στα τύπου cola αναψυκτικά.

Την εξαγωγική της δραστηριότητα ενισχύει η ΕΨΑ

Η ΕΨΑ – η παλαιότερη βιομηχανία αναψυκτικών της ελληνικής αγοράς με 92 χρόνια λειτουργίας – σε μία αγορά που κάθε χρόνο συρρικνώνεται, προσπαθεί αναπτύσσοντας νέα προϊόντα, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εύκολο και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες που βρίσκεται η ελληνική αγορά. Η ΕΨΑ ανήκει στις εταιρείες για τις οποίες το 2015 ήταν καταστροφικό.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Τσαούτο, γενικό διευθυντή της εταιρείας, «πέρυσι οι πωλήσεις μας μειώθηκαν σημαντικά, λόγω των capital controls και κυρίως στην περίοδο του Ιουλίου, διότι αποφασίσαμε να περιορίσουμε το ρίσκο μας στην αγορά και δεν πουλούσαμε παρά μόνο τοις μετρητοίς. Αυτό φυσικά είχε ως συνέπεια την συρρίκνωση των πωλήσεων και παρά το γεγονός ότι από τον Σεπτέμβριο και μετά η κατάσταση βελτιώθηκε δεν κατορθώσαμε να καλύψουμε τις απώλειες, διότι ο Ιούλιο είναι ίσως ο πιο δυνατός μήνας του χρόνου για τα προϊόντα μας».

Ετσι οι πωλήσεις της ΕΨΑ το 2015 διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι 11,6 εκατ. ευρώ το 2014 και οι ζημιές πέρυσι αυξήθηκαν στα 870.000 ευρώ, έναντι ζημιών 290.000 ευρώ το 2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ebit του 2014 ήταν 600.000 ευρώ και του 2015 διαμορφώθηκε αρνητικά κατά 120.000 ευρώ.

Αναφορικά για το 2016, ο κ. Τσαούτος σημειώνει ότι «στόχος μας πρωτίστως είναι ο μηδενισμός των ζημιών και σε δεύτερο πλάνο έρχονται οι πωλήσεις, που ελπίζουμε να πλησιάσουν τα επίπεδα του 2014, δηλαδή να ανέλθουν στα 11,5 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο εξάμηνο του χρόνου, πάντως, η ζεστή αγορά των αναψυκτικών (σούπερ μάρκετ κλπ) συρρικνώθηκε κατά 8% και όπως λέει ο ίδιος «τα τελευταία χρόνια η πίτα κάθε χρόνο μειώνεται».

Ωστόσο, το μερίδιο της ΕΨΑ στο σύνολο της ζεστής αγοράς υπολογίζεται 3%, ενώ στην κατηγορία των flavors (πορτοκαλάδα, λεμονάδα κλπ) είναι γύρω στο 10%. Παρόλα αυτά η εταιρεία καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ενισχύσει την εξαγωγική της δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσεται σε 22 χώρες.

Πέρυσι οι πωλήσεις της στο εξωτερικό αντιστοιχούσαν στο 7% των συνολικών της πωλήσεων, ενώ εφέτος ίσως πλησιάσει και το 10%.

Την παρουσία της στην ελληνική αγορά ενδυναμώνει η ΓΕΡΑΝΙ

Αποτελεί ίσως μια από τις παραδοξότητες της ελληνικής αγοράς αναψυκτικών. Με σύμμαχο το ισχυρό τοπικιστικό συναίσθημα των Κρητικών, η εταιρεία της οικογένειας Αναγνωστάκη έχει κατορθώσει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην αγορά της Κρήτης.

Οπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σοφοκλής Αναγνωστάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΓΕΡΑΝΙ Α.Ε., «το 2015 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά με θετικό πρόσημο μεταβολής για την εταιρεία από το 2008, ενώ το 2016 εκτιμάται ότι τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη θα κινηθούν ανοδικά».

Στόχος της διοίκησης, σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστάκη, παραμένει η ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρείας τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού με υγιή τρόπο. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε υπολογίσιμο περιφερειακό «παίκτη» της ελληνικής αγοράς και διανέμει τα προϊόντα της στην Κρήτη και σε μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ εξάγει τα αναψυκτικά της στην Γερμανία, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Η εταιρεία παραγωγής και εμφιάλωσης αναψυκτικών ΓΕΡΑΝΙ Α.Ε. είναι στην ουσία η εξέλιξη της ομώνυμης οικογενειακής επιχείρησης που λειτουργεί εδώ και τρεις γενιές. Επιστρέφοντας από την Αμερική, ο Σοφοκλής Αναγνωστάκης από το Γεράνι Κυδωνίας, δημιούργησε το 1928 στην αυλή του σπιτιού του ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο παραγωγής αναψυκτικών, με χειροκίνητα μηχανήματα. Η διανομή εκείνη την εποχή γινόταν με γαϊδουράκι και τα αναψυκτικά «Γεράνι» ήταν πολύ δημοφιλή. Μετά το τέλος του πολέμου και την αναπόφευκτη παύση των εργασιών, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, γιος του Σοφοκλή, έθεσε και πάλι σε λειτουργία την επιχείρηση.

Το πρώτο, σύγχρονο για την εποχή εργοστάσιο «Γεράνι» δημιουργήθηκε το 1966 στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Η ζήτηση ξεπερνούσε την παραγωγή και το εργοστάσιο είχε συνεχώς ανάγκη επέκτασης. Το 1984 οι εγκαταστάσεις μεταφέρθηκαν σε έναν ιδιόκτητο χώρο 8 στρεμμάτων, στην έξοδο της πόλης προς το λιμάνι της Σούδας. Το εργοστάσιο αποτελείται σήμερα από τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό και τηρεί άριστες προδιαγραφές.

Εκτός από το προϊόν Μπυράλ, η εταιρεία παράγει και διαθέτει στην αγορά Λεμονάδα, Γκαζόζα, Πορτοκαλάδα, Σόδα, Lime και τόνικ. Στο πλαίσιο της εξέλιξης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, πρόσφατα λάνσαραν το τσάι με στέβια. Είναι ένα σκεύασμα με χρήση της γλυκαντικής ουσίας στέβια, σε συσκευασίες 250 ml και 500 ml, που αποτελεί καινοτόμα επιλογή για όλο τον κλάδο των αναψυκτικών.

Μαρία Τσιβγέλη