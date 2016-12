«Ερχονται οι Ελληνες» ξανά στο Hellas Filmbox Berlin

Με συνολικά 56 ταινίες, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους, ελληνικές και διεθνείς παραγωγές και συμπαραγωγές, αφιερώματα και ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκλεκτούς προσκεκλημένους, το Hellas Filmbox Berlin «Die Griechen kommen» («Ερχονται οι Ελληνες»), το φεστιβάλ ελληνικών ταινιών και ελληνικής θεματικής του Βερολίνου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον ιστορικό κινηματογράφο Babylon από τις 18 έως τις 22 Ιανουαρίου.

Το Hellas Filmbox Berlin ιδρύθηκε την άνοιξη του 2015 και φιλοδοξεί να φέρει το γερμανικό κοινό σε επαφή με τη σύγχρονη κινηματογραφική σκηνή της Ελλάδας.

Οι κινηματογραφόφιλοι καλούνται να επιλέξουν από μια πλούσια γκάμα ταινιών. Φιλμ που ταξίδεψαν στα διεθνή φεστιβάλ ή κέρδισαν βραβεία, προσέλκυσαν το ευρύ κοινό στα ταμεία ή είναι καινοτόμα, δίνουν το δικό τους στίγμα ή παρουσιάζουν με φρέσκια διαφορετική ματιά τα θέματα της εποχής μας.

Εξι ταινίες που ανιχνεύουν το κοινωνικό και ατομικό τοπίο της σύγχρονης Ελλάδας περιλαμβάνονται στο διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών μυθοπλασίας:

η τελευταία δημιουργία του Τάσου Μπουλμέτη «Νοτιάς», το βραβευμένο σε φεστιβάλ «Suntan» του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου -πρεμιέρες για το Βερολίνο- το «Silent» του Γιώργου Γκικαπέπα και το «Blind Sun» της Τζόις Νασαουάτι (βραβείο FIPRESCI της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου στο 56ο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), το «Πλατεία Αμερικής» του Γιάννη Σακαρίδη, που σαρώνει τα διεθνή φεστιβάλ και το «Εντυπώσεις ενός πνιγμένου» του Κύρου Παπαβασιλείου μια εικονοκλαστική προσέγγιση της ζωής και του έργου του Κώστα Καρυωτάκη.

Εξι είναι και οι επιλογές στο τμήμα του ντοκιμαντέρ: «Αυτοί που Νιώθουν τη Φωτιά να Καίει» του Ολλανδού Μόρχαν Κνίμπε, αφιερωμένη στην προσπάθεια των προσφύγων να μπουν στην Ευρώπη, «Ο πιο μακρύς δρόμος» της Μαριάννας Οικονόμου τρυπώνει στις φυλακές ανηλίκων Βόλου, «Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπόθεση» της Ανζελίκ Κουρούνη, «Η τελευταία Παραλία» των Θάνου Αναστόπουλου, Νταβίντε ντελ Ντέγκαν, μια έξυπνη αλληγορία πάνω στην έννοια του τείχους και τα «Σημάδια του Ουρανού» της Μάρως Αναστασοπούλου.

Τέσσερις είναι οι θεματικές ενότητες για τις 22 ταινίες μικρού μήκους: Cinema: A never ending love story (σινεμά: μια ιστορία αγάπης δίχως τέλος), Not only for Kids (όχι μονο για παιδιά), Utopia / Dystopia, Show me some reality (δείξε μου λίγη πραγματικότητα). Ταινίες που «ξεπερνούν τα κινηματογραφικά όρια, ενισχύοντας την κινηματογραφική εμπειρία» ενσωματώνονται στο πρόγραμμα «New Vision».

Το Outview Film Festival queer ταινιών και θεματικής, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολύχρωμης και πολύπλευρης θεματικής παλέτας και περιλαμβάνει δύο ταινίες, το πεντάλεπτο «Half Life» του Νικόλα Πουρλιάρου και το κοινωνικό δράμα του Ηλία Δημητρίου «Smac».

Ενα ειδικό αφιέρωμα με τέσσερις ταινίες και τίτλο «Special Screenings: Εβραϊκή Ιστορία και Κουλτούρα της Ελλάδας» έρχεται να φωτίσει τα κομμάτια της ελληνικής εβραϊκής ιστορίας και ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στις ειδικές προβολές: Monica του Δημήτρης Αργυρίου και Καύση του Στράτου Τζίτζη.

Φέτος το φεστιβάλ επιχειρεί άνοιγμα στους εκκολαπτόμενους κινηματογραφιστές, καθώς εγκαινίασε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές μετέχουν σε διαγωνισμό κλιπ και ο σκηνοθέτης του καλύτερου θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για να παρακολουθήσει από κοντά το φεστιβάλ, ενώ το κλιπ πρόκειται να προβληθεί στην Τελετή Εναρξης.

Επίτιμος προσκεκλημένος ο πολυβραβευμένος Κώστας Γαβράς. Ο δημιουργός του «Ζ», του «Αγνοούμενου», της «Κατάστασης Πολιορκίας» και τόσων ακόμη ταινιών θα βραβευθεί στην τελετή έναρξης για τη μεγάλη του προσφορά στην Ελλάδα και τον κινηματογράφο. Θα τον προλογίσει ο ηθοποιός Ούλριχ Τουκούρ, συνεργάτης του Κώστα Γαβρά στο «Αμήν», το έργο που θα προβληθεί στη συνέχεια.

Ταινία Λήξης θα είναι το «Ενας Αλλος Κόσμος» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ο ίδιος θα είναι παρών στην προβολή.

Σημαντικό στοιχείο για τους δημιουργούς το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας, Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ, καθώς και New Vision το Roadshow, δηλαδή η προβολή των φιλμ σε 10 με 15 γερμανικές πόλεις κατά τη διάρκεια του 2017 με αντίστοιχη προώθηση από πλευράς του φεστιβάλ και των χώρων που θα φιλοξενήσουν τις προβολές.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ