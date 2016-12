Ο επόμενος Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Wilbur L. Ross βραβεύτηκε στο συνέδριο του Capital Link

κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO, Red Apple Group –

κ. Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer, WL Ross & Co –

κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link

Το 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του με την απονομή του βραβείου «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award» στον κ. Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co, για τη συμβολή και συνεισφορά του στην Ελλάδα. Ο κ. Ross αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και μακροχρόνιους επενδυτές της Ελλάδας, προσφέροντας πολύτιμες ηγετικές συμβουλές για το πώς να τεθεί η οικονομία ξανά σε πορεία ανάπτυξης.

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του κ. Wilbur L. Ross ως Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ και κατά συνέπεια η συμμετοχή του είχε ιδιαίτερη σημασία. Κατά τη διάρκεια των 55 ετών που δραστηριοποιείται στην επενδυτική τραπεζική και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ο κ. Wilbur Ross αναδιάρθρωσε εταιρίες με περιουσιακά στοιχεία πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δραστηριοτήτων. Επί πλέον υπηρέτησε ως Πρόεδρος ή ηγετικό μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε περισσότερες από 100 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 20 η και περισσότερες διαφορετικές χώρες. Εχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις και έχει ασχοληθεί εκτενώς με πολλές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Την εκδήλωση τίμησαν με τη συμμετοχή τους τα ακόλουθα κυβερνητικά στελέχη:

* κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

* κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

* κα Ελενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισμού

* κ. Αλέξης Χαρίτσης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

* κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

* κ. Eric Tourret, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

* Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, καθώς και μια ομάδα από διακεκριμένους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες.

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε «Ο κ. Wilbur Ross είναι μια από τις πλέον γνωστές και σεβαστές προσωπικότητες παγκοσμίως αναγνωρίζοντας την μοναδική του τεχνογνωσία στον τομέα της οικονομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων. Ο κ. Ross είναι ένας σημαντικός και μακροπρόθεσμος επενδυτής στην Ελλάδα, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στις μακροχρόνιες προοπτικές της χώρας. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δημόσια μοιράστηκε τη διορατικότητα και τις προτάσεις του για το πώς η Ελληνική οικονομία μπορεί να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης και να ελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις, αυξάνοντας έτσι το προφίλ της Ελλάδας στην διεθνή επενδυτική κοινότητα».

Ο κ. Wilbur Ross, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση. «Εχω περάσει τόσα πολλά με την Ελλάδα που αισθάνομαι ότι πάντα ήμουν Ελληνας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής προσθέτοντας πως «μου φαίνεται ότι η Ελλάδα περνά στην άλλη άκρη αυτού του τρομακτικού εφιάλτη που έχει ζήσει η χώρα σας». Οπως σημείωσε ο κ. Ross ωστόσο, περιμένει τη στιγμή που εκτός από τους καλούς φίλους που έχει κάνει και την μεγάλη εκτίμηση που έχει αναπτύξει για τον ελληνικό πολιτισμό, να αποδώσουν και οι επενδύσεις του στην Ελλάδα, αναφερόμενος στις τοποθετήσεις που έχει κάνει η εταιρεία του W.L.Ross & Co στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.