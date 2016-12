Γ. Μανιάτης σε Σοσιαλιστές ΥΠ.ΟΙΚ. (Ecofin): Απογοήτευση η απόφαση του Eurogroup για το ελληνικό χρέος

Ο Γιάννης Μανιάτης συμμετείχε, ως εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στις Βρυξέλλες, στη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN), την περασμένη Δευτέρα, με την Προεδρία του Επιτρόπου, Πιερ Μοσκοβισί και κατά την τοποθέτησή του ανάμεσα στα άλλα μίλησε για την απόφαση του Eurogroup σχετικά με το ελληνικό χρέος.

1. Κανένα πραγματικό βραχυπρόθεσμο όφελος δεν επετεύχθη για το ελληνικό χρέος. Τα οφέλη της όποιας ελάφρυνσης μετατοπίζονται στον μακρινό ορίζοντα 2040 έως 2060. Η απόφαση του Eurogroup είναι πολύ κατώτερη της συμφωνίας του 2012, όπου είχαμε άμεση ονομαστική μείωση του χρέους κατά 61% του ΑΕΠ, ενώ σήμερα συζητούμε για μείωση κατά 20% στα επόμενα 40 χρόνια.

2. Δημιουργείται δέσμευση – θηλιά της Ελλάδας για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2018 και για τα επόμενα 3 έως 10 χρόνια. Αυτό πρακτικά σημαίνει άμεση ενεργοποίηση του δημοσιονομικού «κόφτη». Τα πλεονάσματα αυτά σκοτώνουν την οικονομία, η υπερφορολόγηση καταστρέφει τη μεσαία τάξη και δημιουργούν πολίτες χωρίς ελπίδα για το μέλλον.

3. Σύνδεση του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης με επιπλέον μέτρα, που ισοδυναμούν με μνημόνιο τρία plus.

4. Το ΔΝΤ διατηρεί τον κύριο λόγο για τα Εργασιακά, το Ασφαλιστικό και τις Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις, χωρίς κανένα περιθώριο ελιγμών της ελληνικής κυβέρνησης.

Τα αδιέξοδα της Ευρώπης:

Απαιτείται αλλαγή σελίδας και νέα ευρωπαϊκή στρατηγική από τις προοδευτικές δυνάμεις του Σοσιαλιστικού Ευρωπαϊκού Κόμματος.

1. Οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης πληρώνουν το κόστος του δόγματος «μόνο λιτότητα», ενώ αντίθετα οι δεξιές – ακροδεξιές δυνάμεις κερδίζουν σε δημοψηφίσματα και εκλογές. Ο λαϊκισμός αποτελεί το μεγάλο εχθρό των λαών και της προόδου.

2. Μια κορυφαία πρωτοβουλία μας πρέπει να είναι ο μετασχηματισμός του «Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (Stability and Growth Pact) σε «Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης» (Growth and Employment Pact) με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων. Στόχος είναι να αντιστραφεί η πτωτική τάση των δημοσίων επενδύσεων λόγω των δημοσιονομικών προσαρμογών και της λιτότητας που στον ευρωπαϊκό νότο έπεσαν από 22% του ΑΕΠ (2007) σε 14% του ΑΕΠ (2014). Σ’ αυτή την κατεύθυνση απαιτείται σαφής εντολή (mandate) προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) και την Επιτροπή για την ενσωμάτωση στις θεσμικές υποχρεώσεις – προτεραιότητές τους της απασχόλησης.

3. Να απαντήσουμε οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην κρίση με αύξηση των ορίων του Μακροχρόνιου Δημοσιονομικού Πλαισίου (Multiannual Financial Framework – MFF), ώστε να δοθεί χώρος για αναπτυξιακές δράσεις.

4. Να εξαγγείλουμε μια κορυφαία δημοσιονομική πρωτοβουλία – φάρο για επενδύσεις και καινοτομία με εξαίρεση από τους περιορισμούς των επενδύσεων για Εκπαίδευση – Ερευνα – Καινοτομία.