«Ο τζίρος των «μαϊμούδων» είναι μεγαλύτερος από τον τζίρο των ναρκωτικών», δηλώνει ο Βασίλης Κορκίδης

«Τα κέρδη που προέρχονται από την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων παραποίησης – απομίμησης – πειρατείας και παράνομης διακίνησης προσώπων (δουλεμπόριο, σωματεμπόριο) είναι πιθανό να υπερβαίνουν εκείνα της παράνομης παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικών», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κορκίδης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχετικά με τους κινδύνους από τη διακίνηση προϊόντων «μαϊμούδων».

Σημειώνεται ότι αν και δεν υπάρχει μία αξιόπιστη και κοινά αποδεκτή μέθοδος εκτίμησης του τζίρου των παραποιημένων προϊόντων, εντούτοις η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού ευνοεί την περαιτέρω εξέλιξη και επέκτασή του.

Σύμφωνα με στοιχεία της Europol, στη διάρκεια του 2013 ελέγχθηκαν σχεδόν 87.000 αποσκευές που είχαν αποτέλεσμα τη δέσμευση 36 εκατ. παραποιημένων αντικειμένων, όταν το 2002 οι έλεγχοι που είχαν δηλωθεί ξεπερνούσαν μετά βίας τις 7.500 (7.553), με την Κίνα να κατέχει την παγκόσμια πρωτιά. Από τη συγκεκριμένη χώρα προέρχεται το 73% επί της συνολικής αξίας των δεσμευμένων παραποιημένων προϊόντων που παρακρατούνται στα σύνορα της ΕΕ και το 66% των αντικειμένων σε όρους όγκου.

Κάθε χρόνο χάνονται 790.000 θέσεις εργασίας

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (EUIPO), κάθε χρόνο χάνονται 83 δισ. ευρώ και 790.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση λόγω προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας. Ειδικότερα, λόγω της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά, χάνονται περισσότερα από 48 δισ. ευρώ ή το 7,4% των πωλήσεων σε 9 τομείς, ενώ τα διαφυγόντα δημόσια έσοδα (μη καταβολή φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης) ανέρχονται σύμφωνα με εκτιμήσεις, στα 14,3 δισ. ευρώ. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί πως η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενωσης χάνει άλλα 35 δισ. ευρώ λόγω των έμμεσων επιπτώσεων της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στους εν λόγω τομείς, καθώς οι κατασκευαστές αγοράζουν λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες από τους προμηθευτές, προκαλώντας έτσι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλους κλάδους.

Οι απολεσθείσες πωλήσεις συνεπάγονται άμεση απώλεια ή μη δημιουργία περίπου 500.000 θέσεων εργασίας στους συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς οι νόμιμοι κατασκευαστές και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διανομείς των αντίστοιχων προϊόντων απασχολούν λιγότερα άτομα από αυτά που θα απασχολούσαν εάν δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας. Εάν ληφθούν υπόψη και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της κυκλοφορίας προϊόντων παραποίησης/απομίμησης σε άλλους τομείς, τότε στις ήδη απολεσθείσες θέσεις εργασίας προστίθενται επιπλέον 290.000 θέσεις. Οι μελέτες εκπονήθηκαν από το EUIPO κατά την περίοδο Μαρτίου 2015 – Σεπτεμβρίου 2016 με σκοπό τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για το οικονομικό κόστος της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οσον αφορά στα στοιχεία για την ελληνική οικονομική δραστηριότητα πάνω από 2,1 δισ. ευρώ ή το 15,6% του συνολικού τζίρου στους εν λόγω τομείς χάνονται κάθε χρόνο από τις πωλήσεις των προϊόντων μαϊμού. Οι απομιμήσεις και η πειρατεία, βλάπτουν σοβαρά και την αγορά εργασίας καθώς οι απώλειες προσεγγίζουν τις 24.600 θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 1η θέση όσον αφορά τη σχετική απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της κυκλοφορίας προϊόντων παρεμπορίου και στην 4η θέση όσον αφορά τις απολεσθείσες πωλήσεις. Τα καλλυντικά και τα φάρμακα είναι οι κλάδοι που πλήττονται περισσότερο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καταγράφοντας απώλειες σε πωλήσεις της τάξης του 20% και του 12% αντίστοιχα.

Με αφορμή τα προσφάτως κοινοποιηθέντα στοιχεία για τις καταστροφικές συνέπειες των προϊόντων παρεμπορίου η ανάγκη λήψης μέτρων πάταξης του φαινομένου είναι άμεση.

Η ΕΣΕΕ, όπως σημειώνει ο κ. Κορκίδης, κρούει των κώδωνα του κινδύνου για την «ανθεκτικότητα» του παρεμπορίου τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η συντονισμένη αντιμετώπιση του φαινομένου διακίνησης προϊόντων παραποίησης, απομίμησης και πειρατείας και των παρενεργειών που αυτό συνεπάγεται, αν και έχει επανειλημμένως αναδειχθεί ως ζήτημα μείζονος σημασίας, δεν έχει μέχρι στιγμής τελεσφορήσει. Μάλιστα, σε μία προσπάθεια αποτύπωσης κάποιων βασικών χαρακτηριστικών της εν λόγω τάσης, η Europol σε συνεργασία με το Γραφείο Εναρμόνισης με την Εσωτερική Αγορά/Γραφείο Διανοητικής Προστασίας της ΕΕ (Office for Harmonization in the Internal Market/EUIPO), δημοσίευσαν έρευνα για τα προϊόντα απομίμησης, με έτος αναφοράς το 2015.

Από την Κίνα προέρχονται τα περισσότερα προϊόντα παρεμπορίου

Αν και όπως αναφέρεται στα πορίσματα της έκθεσης δεν υπάρχει μία αξιόπιστη και κοινά αποδεκτή μέθοδος εκτίμησης του μεγέθους διακίνησης των παραποιημένων προϊόντων, εντούτοις μπορούν να συναχθούν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εθνικές τελωνειακές αρχές/υπηρεσίες των κρατών – μελών της ΕΕ, στη διάρκεια του 2013 ελέγχθηκαν σχεδόν 87.000 αποσκευές που είχαν αποτέλεσμα τη δέσμευση 36 εκατ. παραποιημένων αντικειμένων, όταν το 2002 οι έλεγχοι που είχαν δηλωθεί ξεπερνούσαν μετά βίας τις 7.500 (7.553). Το συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο καταδεικνύει τις παγκόσμιες διαστάσεις που έχει λάβει πλέον το παρεμπόριο, καθώς η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού ευνοεί την περαιτέρω εξέλιξη και επέκτασή του.

Οσον αφορά στη χώρα από την οποία προέρχονται τα περισσότερα παραποιημένα προϊόντα (χώρα προέλευσης) στη διάρκεια του 2013 και στην οποία αναλογούν παραπάνω από τα 2/3 του συνόλου των προϊόντων παρεμπορίου που εισέρχονται στην ΕΕ, αυτή είναι η Κίνα. Αναλυτικότερα από τη συγκεκριμένη χώρα προέρχεται το 73% επί της συνολικής αξίας των δεσμευμένων παραποιημένων προϊόντων που παρακρατούνται στα σύνορα της ΕΕ και το 66% των αντικειμένων με βάση τον όγκο.

Η αναφορά των παραπάνω στοιχείων κατά την ΕΣΕΕ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι προσδοκίες των κινέζων για ανάδειξη του λιμένος Πειραιά σε κόμβο παγκόσμιας εμβέλειας, από τη στιγμή που έχει υπογραφεί σύμβαση εκμίσθωσης και αξιοποίησης των υποδομών του για 35 έτη. «Πάντως, αναφέρεται ρητά στην έκθεση πως οι κινεζικές αρχές με τη χρήση και προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων έχουν επιτύχει, έως ένα βέβαια βαθμό, τον περιορισμό των προϊόντων παραγωγής και διακίνησης παρεμπορίου» όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Αναφορά γίνεται στην έκθεση και για την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων και των ειδικών κινήτρων που προσφέρονται στις περίπου 3.000 «Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου» σε 135 χώρες από τους επιτήδειους, καθώς ενδέχεται η προοπτική περαιτέρω επέκτασής τους να εγκυμονεί ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους έξαρσης του παρεμπορίου.

Οπως σημειώνεται από την ΕΣΕΕ: «δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως τα κέρδη που προέρχονται από την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων παραποίησης – απομίμησης – πειρατείας και παράνομης διακίνησης προσώπων (δουλεμπόριο, σωματεμπόριο) είναι πιθανό να υπερβαίνουν εκείνα της παράνομης παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικών. Η εν λόγω σύγκριση αποδίδει ευθέως χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος σε όσους ασκούν ή συμμετέχουν στην παραγωγή προϊόντων παραποίησης, απομίμησης και πειρατείας».

Δήλωση Β. Κορκίδη

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «…Η δημοσίευση των στοιχείων παραποίησης, απομίμησης και πειρατείας σε ΕΕ και Ελλάδα, μπορεί να μας δικαιώνουν, αλλά δεν μας ικανοποιούν, αφού εδώ και χρόνια φωνάζουμε για την «αιμορραγία» που προκαλεί ετησίως στο νόμιμο εμπόριο, η μάστιγα του παρεμπορίου. Ο τζίρος και τα έσοδα που στερεί από τα εμπορικά καταστήματα και φυσικά το δημόσιο είναι μάλιστα πολύ μεγαλύτερες για τη χώρα μας, από αυτές που εντοπίζει η ΕΕ. Τόσα χρόνια κανείς δεν συγκινήθηκε από τα δικά μας στοιχεία και τις έρευνες για το παρεμπόριο και το λαθρεμπόριο, «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω… της ευμάρειας». Πόσες φορές, επισημάναμε ότι τα τρία στάδια του παρεμπορίου είναι: οι πύλες εισόδου στη χώρα, η παράνομη διανομή και η λιανική του πεζοδρομίου; Πόσες φορές προτείναμε λύσεις, που όμως αγνοήθηκαν; Τώρα και μάλιστα σε περίοδο ύφεσης του φαινομένου λόγω κρίσης, ξαφνικά, όλοι εξεπλάγησαν και μας εξέπληξαν. Επίσης, οι ίδιοι, θα εκπλαγούν το ίδιο, αλλά μάλλον κατόπιν εορτής, από τη ζημιά που επιχειρούν στους μικρομεσαίους του εμπορίου από το 2010, οι απαιτήσεις του ΔΝΤ και των εταίρων. Τα πολυεθνικά συμφέροντα που εκπροσωπούν οι εταίροι, επιθυμούν την «σωτηρία» από την απελευθέρωση των «προσφορών – εκπτώσεων», καθώς και την «ανάσταση» της ελληνικής αγοράς από την επέκταση της κυριακάτικης λειτουργίας στις 52 Κυριακές! Τα συγκεκριμένα «αφεντικά – φαντάσματα», που κρύβονται πίσω από «ψευτοργανώσεις βιτρίνας» για να ικανοποιήσουν τα απωθημένα τους, να γνωρίζουν ότι θα μας ξαναβρούν όλους τους μικρομεσαίους εμπόρους και καταναλωτές, απέναντί τους…».

Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Παραποίηση, απομίμηση, παραοικονομία, φοροδιαφυγή οι πληγές της οικονομίας»

Απαντώντας ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το πρόβλημα που δημιουργείται με τις απομιμήσεις κτλ, δήλωσε τα εξής: «Τα νέα στοιχεία για τη διακίνηση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, είναι εντελώς αποθαρρυντικά. Η λερναία ύδρα της παραβατικότητας, σε μεγάλο μέρος της οικονομίας, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο, παραμένει σε πλήρη δράση. Το ότι όμως η χώρα μας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις στην ΕΕ όσον αφορά στις επιπτώσεις στην οικονομία της, από την παραβατικότητα αυτή, δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Απομίμηση προϊόντων, παραποίηση, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, παραοικονομία, παραεμπόριο, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, είναι μια αλυσίδα παρανομίας που καταστρέφει τα σωθικά της οικονομίας και της κοινωνίας παρεμποδίζοντας την εξυγίανση της αγοράς και την αντιμετώπιση της κρίσης.

Καλές παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις, αυτές που απέμειναν να σηκώνουν τα βάρη των φόρων, των εισφορών και των μνημονίων, κυριολεκτικά υπονομεύονται.

Που θα φτάσουμε όταν και το εναπομείναν υγιές κομμάτι των επιχειρήσεων βάλλεται και δεν προστατεύεται;

Αν προσθέσουμε σε αυτούς τους τομείς και την παραοικονομική και λαθρεμπορική δραστηριότητα σε τομείς όπως τα καύσιμα και τα καπνικά προϊόντα, τότε έχουμε στα πλευρά της νόμιμης οικονομίας και των νόμιμων επιχειρήσεων, μια πυορροούσα πληγή.

Ποιος μπορεί να υπολογίσει τα πολλαπλασιαστικά καταστροφικά αποτελέσματα στην οικονομία από αυτές τις δραστηριότητες;

Το ΕΕΑ από θέση αρχής, επί δεκαετές τώρα, έχει στρατευθεί στην καταπολέμηση των παραοικονομικών και παραεμπορικών δραστηριοτήτων, απαιτώντας από το κράτος τη λήψη πραγματικών μέτρων πάταξής τους. Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε όμως από τους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς είναι πάγιες: «θα πατάξουμε κάθε παράνομη οικονομική δραστηριότητα». Η σημερινή κυβέρνηση, μάλιστα, έφτασε να υπόσχεται παροχές στο λαό και μείωση των φόρων από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στην οποία θα προέβαινε! Ολοι ξέρουμε τι έγινε. Τα γνωστά υποζύγια των φόρων φορτώθηκαν νέους φόρους, τα χαμένα έσοδα από τις λίστες, το νέο μνημόνιο και συνεχίζουν να φορτώνονται.

Για εμάς ένα είναι το σοβαρό πρόβλημα στην πάταξη της παραβατικότητας: η ανυπαρξία πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων, διαχρονικά και της σημερινής, να συγκρουστούν με ισχυρότατα συμφέροντα που τρέφονται από την παραοικονομία, για να τα πατάξουν. Ετσι μοιράζουν μόνο εξαγγελίες περί πάταξης! Ως πότε όμως;».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ