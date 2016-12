«The Beatles Tribute Project» αποκλειστικά για συνδρομητές COSMOTE στο Μέγαρο Μουσικής

Το «The Beatles Tribute Project», μια βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αφιερωμένη στη μουσική των θρυλικών Σκαθαριών, μπορούν, μέσω του COSMOTE DEALS for YOU, να απολαύσουν αποκλειστικά οι συνδρομητές COSMOTE στις 7 Δεκεμβρίου, με 2 εισιτήρια στην τιμή του 1.

Στη μοναδική συναυλία που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU, η απόδοση της μουσικής των Beatles με συμφωνικό ήχο από τους μουσικούς της Καμεράτα, Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής είναι μια νέα ενδιαφέρουσα εκδοχή της. Η μουσική διεύθυνση είναι του Νίκου Πλατύραχου, ενώ special guest εμφάνιση θα πραγματοποιήσουν οι MEΛISSES. Τους ρόλους των Σκαθαριών αναλαμβάνουν τέσσερεις ταλαντούχοι ερμηνευτές, οι Βασίλης Κούρτης, Φαίδων Φαρίντ, Αρης Πλασκασοβίτης και Απόστολος Ψυχράμης. Συμμετέχει και η MUSICA, χορωδία των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μπουζάνη.

Οι συνδρομητές COSMOTE μπορούν να αποκτήσουν τον κωδικό DEALS for YOU για την αγορά 2 εισιτηρίων στην τιμή του ενός με την αποστολή κενού μηνύματος στο 19019, με κλήση από σταθερό COSMOTE στο 13019 με μια κλήση στο 13019 ή μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU. Αν η παρέα είναι μεγαλύτερη, με 2 κωδικούς (0,50 ευρώ/κωδικό) μπορούν να έχουν 4 εισιτήρια.