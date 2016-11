Μειωμένη δραστηριότητα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο

Στα 14,1 δισ. δολάρια εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε η αγορά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πρώτο εξάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρά την οριακή αύξηση του αριθμού των συμφωνιών κατά 1,2%.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την τακτική έρευνα της ΕΥ, M&A Barometer H1 2016: Central and Southeast Europe, η οποία καλύπτει 11 χώρες της περιοχής (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία).

Η Τσεχία ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό (194) και τη μεγαλύτερη αξία (4,9 δισ. δολάρια) συμφωνιών, ακολουθούμενη από την Τουρκία, με 133 συμφωνίες αξίας 3,5 δισ. δολαρίων. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Πολωνία, με 121 συμφωνίες, αξίας 2,3 δισ. δολαρίων.

Η Τσεχία ήταν, επίσης, μία από τις ελάχιστες χώρες της περιοχής όπου καταγράφηκε σημαντική αύξηση, τόσο του αριθμού (98%), όσο και της αξίας (74,1%) των Σ&Ε, επηρεάζοντας θετικά και τα συγκεντρωτικά στοιχεία της περιοχής.

Σύμφωνα με την έρευνα, αυξημένο για ακόμα μία φορά ήταν το ποσοστό των ενδοσυνοριακών συναλλαγών, το οποίο άγγιξε το 57%, έναντι 9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι συναλλαγές από επενδυτές του εξωτερικού διαμορφώθηκαν στο 32%, ενώ μόλις το 11% κατευθύνθηκε σε χώρες του εξωτερικού. Τα υψηλότερα ποσοστά ενδοσυνοριακών συναλλαγών καταγράφηκαν στην Τσεχία (73%) και την Ελλάδα (70%), ενώ η Τουρκία σημείωσε το μεγαλύτερο αριθμό εξερχόμενων συμφωνιών (23). Παράλληλα, υψηλά ποσοστά αναλογικού μεριδίου εξερχόμενων συμφωνιών καταγράφηκαν από τη Σλοβακία (39%) και τη Σλοβενία (22%). Τα υψηλότερα ποσοστά συμφωνιών από επενδυτές του εξωτερικού προσέλκυσαν η Κροατία (64%) και η Ρουμανία (61%), ενώ οι πιο δραστήριοι επενδυτές στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν οι ΗΠΑ με 30 συμφωνίες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία (22), η Γαλλία (14) και η Ιταλία (10).

Η συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών στις Σ&Ε έφθασε το 78% στην περιοχή, με εντονότερη παρουσία στην Κροατία (93%), την Πολωνία (86%), τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (82%).Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής χρηματοοικονομικών επενδυτών καταγράφηκαν στην Ελλάδα (40% της αγοράς), την Ουγγαρία (39%) και τη Σερβία (33%).

Οι πιο δραστήριοι κλάδοι με βάση τον αριθμό των Σ&Ε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ήταν η πληροφορική (121 συμφωνίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 18% του συνόλου), η παραγωγή/μεταποίηση (75 συμφωνίες – 11%) και η παροχή υπηρεσιών (62 συμφωνίες – 9%).

Με βάση τη μέση εκτιμώμενη αξία των συμφωνιών, η μεγαλύτερη δραστηριότητα καταγράφηκε στους κλάδους της ψυχαγωγίας (140,8 εκατ. δολάρια), το real estate (78,5 εκατ. δολάρια) και του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (49,6 εκατ. δολάρια).

Οι τρεις μεγαλύτερες συμφωνίες στο διάστημα αυτό ήταν η εξαγορά της Τουρκικής Mars Entertainment Group από τη Νοτιοκορεατική CJ-CGV και άλλους επενδυτές έναντι 687 εκατ. δολαρίων, της Πολωνικής Echo Prime Properties BV από τη Νοτιοαφρικανική Redefine Properties Ltd. έναντι 394,9 εκατ. δολαρίων και της επίσης Πολωνικής SMYK Sp. z.o.o. από τη Βρετανική Bridgepoint Capital Group Ltd. έναντι 264,1 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την έρευνα της EY, μόλις 10 Σ&Ε πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, συνολικής αξίας 200 εκατ. δολαρίων, έναντι 20 συμφωνιών αξίας 1,6 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 50% και 87,5% αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το σύνολο των ετών 2014 και 2015 ήταν 22 συμφωνίες αξίας 1,33 δισ. δολαρίων και 28 συμφωνίες αξίας 1,77 δισ. δολαρίων. Από τις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν στη χώρα μας, οι επτά ήταν ενδοσυνοριακές, οι δυο προήλθαν από επενδυτές του εξωτερικού, και, πιο συγκεκριμένα, από τις ΗΠΑ, ενώ πραγματοποιήθηκε μόνο μία εξερχόμενη συναλλαγή. Καμία από τις συμφωνίες αυτές δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων συμφωνιών που καταγράφηκαν στην περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι οι πιο δραστήριοι κλάδοι στις Σ&Ε στην Ελλάδα ήταν των τροφίμων και ποτών και του λιανικού και χονδρικού εμπορίου.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ