«Το ντιζάιν εμπνέει τη ζωή» λέει ο αρχιτέκτονας της μεγαλύτερης γυάλινης γέφυρας του κόσμου

Τον καθηγητή Αρχιτεκτονικής Χαΐμ Ντοτάν (Haim Dotan), πρωτοπόρο στις κατασκευαστικές τεχνικές αιχμής, φιλοξενεί το Megaron Plus, την Πέμπτη, 1/12, ώρα 19.00.

Ο Ισραηλινός δημιουργός και ποιητής, που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο παγκόσμιο αρχιτεκτονικό τοπίο, θα δώσει διάλεξη με τίτλο «Το ντιζάιν εμπνέει τη ζωή. Από την καινοτόμο γυάλινη γέφυρα στο Ζανγκτζιατζιέ στο οικονομικό θαύμα του Ζανγκτζιατζιέ της Κίνας», η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την πρεσβεία του Ισραήλ, την Hazlis & Rivas / Τα συνέδρια του Economist και την Babylon Gardens (στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση). Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται από τις 5:30 μμ.

Η γέφυρα στο μεγάλο φαράγγι Ζανγκτζιατζιέ στην κινεζική επαρχία Χουνάν, είναι η μακρύτερη και υψηλότερη γυάλινη πεζογέφυρα που κατασκευάστηκε ποτέ στον κόσμο. Θεωρείται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά σύμβολα της σύγχρονης Κίνας και αποτελεί σημαντικό τοπόσημο παγκόσμιας ακτινοβολίας. Εκφράζει την εξωστρέφεια του νέου προσώπου της Κίνας, σε μια εποχή που η ασφαλής εξέλιξη της χώρας δεν επιτυγχάνεται πλέον μέσω της ανέγερσης οχυρωματικών έργων, όπως το ιστορικό Μέγα Σινικό Τείχος, αλλά μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Εχει μήκος 385 μέτρα και πλάτος 6 μ., έχει κατασκευαστεί σε ύψος 300 μ. από το επίπεδο του φαραγγιού και μπορεί να φιλοξενήσει 600 επισκέπτες. Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και για επιδείξεις μόδας. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016.

Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα και ποιητή Χαΐμ Ντοτάν, ιδρυτή της εταιρείας Haim Dotan Ltd. Architects and Urban Designers. Το έργο υλοποιήθηκε από κινεζικούς φορείς (Zhangjiajie Grand Canyon Tourism Management Co. Ltd. και BRDI-China Railway Major Bridge Reconnaissance & Design Institute Co. Ltd.).

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ