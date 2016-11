Δύο extreme burgers στην τιμή του ενός προσφέρει η COSMOTE DEALS for YOU

Νέα μοναδικά προνόμια αποκτούν οι συνδρομητές COSMOTE με τη νέα συνεργασία του COSMOTE DEALS for YOU με τα Goody’s Burger House, τη μεγαλύτερη αλυσίδα εστίασης στην Ελλάδα.

Οι συνδρομητές σταθερής και κινητής COSMOTE μπορούν τώρα να απολαύσουν κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 2 λαχταριστά extreme burgers στην τιμή του ενός με το πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU, σε όλα τα καταστήματα Goody’s Burger House & Goody’s, αλλά και στο σπίτι, μέσω του www.goodysdelivery.gr, της εφαρμογής Goody’s και του τηλεφωνικού αριθμού 18365.

Το COSMOTE DEALS for YOU προσφέρει μοναδικές εμπειρίες μέσα από αποκλειστικά προνόμια για ψυχαγωγία, γεύση, πολιτισμό, αποδράσεις, shopping και αυτοκίνητο σε όλους τους συνδρομητές σταθερής και κινητής COSMOTE. Η συμμετοχή γίνεται απλά με αποστολή κενού SMS στο 19019 με μια κλήση στο 13019 ή μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU.