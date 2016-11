Η «Ασκητική» του Καζαντζάκη σε διάλογο με δημιουργίες σύγχρονων καλλιτεχνών

Η Αθήνα είναι ο τρίτος σταθμός της έκθεσης, μέσα σε δύο χρόνια, μετά το Ρέθυμνο και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και τη Θεσσαλονίκη και το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Πραγματοποιείται στον νέο χώρο πολιτισμού του Ωδείου Αθηνών, στο πρώτο υπόγειο του κτιρίου, ο οποίος ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό, μετά από τέσσερις δεκαετίες που παρέμεινε κλειστός. Ο χώρος αναμορφώθηκε, χρηματοδοτήθηκε από τον ΝΕΟΝ και παραχωρήθηκε στη διαχείριση του Ωδείου, με σκοπό να εμπλουτίσει τη σκηνή της Αθήνας και να φιλοξενεί διοργανώσεις πολιτισμού και τέχνης. Γι’ αυτόν τον σκοπό απαιτήθηκαν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμών και εξυγίανσης του χώρου, που είχαν στόχο την ανάδειξη των επιλογών του Ιωάννη Δεσποτόπουλου και της αρχιτεκτονικής του ποιότητας.

Τι κοινό έχει ο Νίκος Καζαντζάκης με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία; Η έκθεση «Flying over the Abyss – Η Υπέρβαση της Αβυσσος», που παρουσιάζει ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, από τις 18 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, εμπνέεται από την ανατρεπτική προσωπικότητα, τη στάση και τον λόγο του μεγάλου Κρητικού στοχαστή, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά δείγματα της σύγχρονης δημιουργίας των τελευταίων 40 χρόνων, σε διάλογο με το χειρόγραφο της «Ασκητικής» που συνοδεύει την έκθεση.

Η έκθεση «Flying over the Αbyss – Η Υπέρβαση της Αβυσσος» ιχνηλατεί την πορεία του ανθρώπου, φωτίζοντας τη διαδρομή της ανθρώπινης ζωής, από το τραύμα της γέννησης, τον αγώνα για τη ζωή και τη δημιουργικότητα, έως τον θάνατο, έχοντας ως σημείο αναφοράς και αντλώντας έμπνευση από το χειρόγραφο της «Ασκητικής» του Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο- σε σύμπραξη του ΝΕΟΝ με το Μουσείο Καζαντζάκη- θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ