Νέες πρωτοβουλίες της Nestle για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Τα αποτελέσματα της τριετούς δέσμευσής της στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Nestle Needs YOUth», η οποία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, παρουσίασε η Nestle Ελλάς, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι δεσμεύσεις της εταιρείας μέχρι το 2020, καθώς οι νέοι στόχοι της για τον πυλώνα της Πρωτοβουλίας «Συμμαχία για τη Νέα Γενιά».

«Η χώρα μας τα τελευταία επτά χρόνια βιώνει μία τεράστια κρίση με υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας, αλλά και φυγής των νέων επιστημόνων (brain drain)», ανέφερε, σε ομιλία του, ο Λόης Λαμπριανίδης, γγ Στρατηγικών και ιδιωτικών Επενδύσεων στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

«Από το 2010 μέχρι το 2013, σύμφωνα με τη Eurostat, περίπου 208.000 Ελληνες πολίτες εγκατέλειψαν την Ελλάδα. Σε πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήσαμε, εκτιμήσαμε ότι η συνολική εκροή Ελλήνων μεταναστών από το 2010 μέχρι τα τέλη του 2015 κυμαίνεται μεταξύ 280.000 και 350.000 ατόμων. Σήμερα, εκτιμούμε ότι περίπου 150.000 επιστήμονες ζούνε εκτός Ελλάδος, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς μετανάστευσαν μετά το 2010», σημείωσε ο κ. Λαμπριανίδης και πρόσθεσε: «Η διαρροή εγκεφάλων έχει λάβει πολύ σοβαρές διαστάσεις και προκαλεί ανησυχία σχετικά με τις προοπτικές ανάκαμψης μίας χώρας που στερείται όλο και περισσότερο το νεανικό και καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Από τη μία πλευρά, η μετανάστευση του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής κατάρτισης και από την άλλη η ύφεση και η λιτότητα δημιουργούν μία συνδυαστική επίδραση και μία αμοιβαία σχέση που ενισχύει τον υφεσιακό φαύλο κύκλο της ελληνικής οικονομίας».

Σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη, εδώ και πολλά χρόνια παρατηρείται μία αυξανόμενη μετανάστευση των επιστημόνων της χώρας μας στο εξωτερικό. «Με δεδομένο ότι η συμβολή του επιστημονικού δυναμικού στην οικονομική ανάπτυξη είναι καθοριστική, η διαρροή τους συνιστά μεγάλη πληγή για τη χώρα. Το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό των Ελλήνων επιστημόνων που εργάζεται στο εξωτερικό, προφανώς, θα θέλαμε να επιστρέψει στην Ελλάδα για να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας. Ομως, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να εκλείψουν οι λόγοι που οδήγησαν στη φυγή τους, δηλαδή να υπάρξει επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, κυρίως, όμως, να αλλάξει το πρότυπο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και να οδηγηθούμε σε μία οικονομία που θα στηρίζεται στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλότερη ενσωματωμένη γνώση, που, εκ των πραγμάτων, θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση για εξειδικευμένους επιστήμονες», υποστήριξε ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Λαμπριανίδης τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο. «Προτείνουμε τη δημιουργία ενός δικτύου που θα μπορούσε να ονομαστεί «Γέφυρες Γνώσης» ή «Γέφυρες Συνεργασίας». Οι «Γέφυρες» θα ήταν μία πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας, που θα μπορούσε να ενισχυθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα, από διεθνείς οργανισμούς, αλλά και επιχειρήσεις. Είναι μία πρόταση με στόχο οι Ελληνες επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό να μεταφέρουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στην Ελλάδα, μέσα από συνεργασίες με πανεπιστήμια, με ερευνητικά κέντρα, αλλά, κυρίως, με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό, ίσως, αποτελέσει τη γέφυρα που αργότερα θα τους φέρει πίσω με αναμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα για τους ίδιους, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Οι «Γέφυρες» θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην συγκράτηση της φυγής των επιστημόνων και στην επιστροφή σημαντικού μέρους αυτών που σήμερα εργάζονται στο εξωτερικό», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nestle Ελλάς, Παύλος Κιόρτσης, στην ομιλία του επεσήμανε: «Μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, η δέσμευση αφορούσε 500 νέους από τη χώρα μας, στόχος φιλόδοξος αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο Ομιλος απασχολεί γύρω στους 1.000 εργαζόμενους εδώ. Ομως, ακριβώς αυτό το απαιτητικό περιβάλλον και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μάς ώθησαν να ανεβάσουμε τον πήχη και να υλοποιήσουμε την πρώτη συνολική κινητοποίηση για τη νεανική απασχόληση, που συντονισμένα ανοίγει, ενισχύει, ενδυναμώνει και αναπτύσσει τις δυνατότητες απασχόλησης των νέων».

Η Nestle, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είχε δεσμευτεί από την Αθήνα πριν από τρία χρόνια να προσφέρει 10.000 θέσεις εργασίας και 10.000 ευκαιρίες κατάρτισης για νέους ανθρώπους μέχρι το τέλος του 2016 σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτήν την τριετία ο στόχος υπερκαλύφθηκε, αφού δόθηκαν 20.000 θέσεις και 12.000 θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, το 2014, ενεργοποιώντας τον τέταρτο πυλώνα της πρωτοβουλίας, τη «Συμμαχία για τη Νέα Γενιά», η Nestle, σε συνεργασία με πάνω από 200 μεγάλες και μικρές εταιρείες, προσέφερε συνολικά 115.000 ευκαιρίες απασχόλησης.

Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Για την πρώτη τριετία ο στόχος για την Ελλάδα αφορούσε 500 ευκαιρίες απασχόλησης (προσλήψεις και ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και μαθητεία). Οι επιδόσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, καθώς μέσα σε αυτό το διάστημα δόθηκαν 558 ευκαιρίες απασχόλησης (412 προσλήψεις, 146 θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας). Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα «Μπορούμε Εδώ», που υλοποιήθηκε από τον Nescafe, η εταιρεία προσέφερε, σε συνεργασία με το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ (τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ), σε 400 νέους ειδίκευση με πιστοποίηση σε κλάδους που έχουν ζήτηση στη χώρα.

Παράλληλα, υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 3.000 νέοι με συμβουλευτική καριέρας σε 71 συναντήσεις και με την εθελοντική συμμετοχή 285 εργαζομένων της εταιρείας. Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2014 η Nestle Ελλάς ενεργοποίησε και τη «Συμμαχία για τη Νέα Γενιά» (Alliance for YOUth) με 12 εταιρείες και οργανισμούς να στηρίζουν την πρωτοβουλία, καθώς και σημαντικές συνεργασίες με προγράμματα και αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου, ώστε να υποστηριχθούν ακόμη περισσότεροι νέοι στη χώρα μας.

Ο δεύτερος κύκλος του «Nestle needs YOUth», ο οποίος τίθεται σε άμεση εφαρμογή, βασίζεται σε τέσσερις δεσμεύσεις. Σύμφωνα με αυτές, η Nestle θα προσλάβει 20.000 νέους ανθρώπους κάτω των 30 ετών -σε όλες τις λειτουργικές θέσεις- σε χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής όπου δραστηριοποιείται. Επιπλέον, το ίδιο διάστημα θα ανοίξει 15.000 θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης, ενώ θα εισάγει σχήματα μαθητείας (VET, άτομα χωρίς απολυτήριο, ανώτερη εκπαίδευση) σε όλες τις χώρες.

Η τρίτη δέσμευση της εταιρείας αφορά τη διοργάνωση εργαστηρίων «Readiness for work» (κλινικές βιογραφικών, συμβουλευτική καριέρας) σε συνεργασία με σχολεία και πανεπιστήμια, ενώ η τέταρτη επικεντρώνεται στη δράση της «Συμμαχίας για τη Νέα Γενιά» (Alliance for YOUth), στοχεύοντας σε 230.000 ευκαιρίες απασχόλησης και μαθητείας μέχρι το 2020 μαζί με τους 200+ εταίρους της εταιρείας, στηρίζοντας έτσι τη συνεργασία επιχειρήσεων και εκπαιδευτικού συστήματος με το «European Pact for Youth».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν, η Ελλάδα ανανεώνει τη δέσμευσή της με 450 νέες ευκαιρίες απασχόλησης (300 προσλήψεις και 150 ευκαιρίες κατάρτισης και μαθητείας) για το διάστημα 2017-2020.

Μαρία Τσιβγέλη