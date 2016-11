9ο Συνέδριο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

(από αριστερά): οι Μυρτώ Κυριακίδου, Διευθύντρια Credit Risk Services της ICAP Group, Βαγγέλης Γεωργίου, Treasury Manager του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ο Μίλτος Παπαδόπουλος Treasury Manager της ISS Facility Services, ο Μιχάλης Σαμωνάς CFO της ΣΙΔΜΑ Α.Ε και ο Γιώργος Τσινίδης, Credit Control & Treasury Director της WIND Ελλάς

Η έλλειψη ρευστότητας συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τις ελληνικές επιχειρήσεις



Η αξιοποίηση της πληθώρας δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι επαγγελματίες του χώρου του Πιστωτικού Κινδύνου, η αποτελεσματικότητα των σημερινών πρακτικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, η αξία του πιστωτικού προφίλ πελάτη στις πωλήσεις, καθώς και η ανάγκη άμεσης ενημέρωσης των πελατών με χρήση εξελιγμένων εφαρμογών, αλλά και η αποτύπωση της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και διεθνώς, με έμφαση στην πρόβλεψη αναπάντεχων γεγονότων ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στο 9ο Συνέδριο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου του Ομίλου ICAP, με χορηγό επικοινωνίας την Εφημερίδα Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών.

Με τη συμμετοχή 320 Ανωτέρων Στελεχών οικονομικών υπηρεσιών και πιστωτικού ελέγχου και με κύριο θέμα την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού ρίσκου, με στόχο να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, όπως καθορίζονται από τις συνθήκες οικονομικής αστάθειας που διάγουμε, πραγματοποιήθηκε το 9ο Συνέδριο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου από την ICAP Group υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP, Νικήτας Κωνσταντέλλος, με παρουσίαση καίριων στοιχείων της Ελληνικής Οικονομίας και των επιπτώσεις της κρίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αίσθηση προκάλεσε η επισήμανση, με βάση τα δεδομένα της ICAP Databank, ότι το ισοζύγιο μεταξύ των ιδρύσεων και των διαγραφών επιχειρήσεων είναι αρνητικό, καθώς και ο δείκτης που αφορά στο Καθαρό Περιθώριο Κέρδους κυμαίνεται σε θετικά επίπεδα. Η ομιλία συνεχίστηκε με παρουσίαση χρήσιμων ευρημάτων, που προκύπτουν από το Trade Exchange Program της ICAP, όπως η συνεχιζόμενη τάση των επιχειρήσεων να μειώνουν του όρους πίστωσης με τους οποίους συναλλάσσονται. Τέλος, θέλοντας να δώσει το στίγμα της σημερινής κατάστασης, ο κ. Κωνσταντέλλος ανέφερε ότι η ομαλή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την ουσιαστική αποκατάσταση της ρευστότητας και, εν τέλει, για την επαναφορά των ομαλών συνθηκών λειτουργίας της αγοράς.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής Risk Management της Eurobank Group, Χρήστος Αδάμ, αποτυπώνοντας την σημερινή εικόνα του τραπεζικού συστήματος, τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος αποτελούν τα «κόκκινα δάνεια», το ποσοστό των οποίων έχει φθάσει στο 50%, ενώ οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές» ανέρχονται στο 15-20% του συνόλου. Επίσης, διατύπωσε την άποψη ότι με ύφεση και συνεχή υψηλή φορολόγηση οι εταιρείες δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κρίση και να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους, ενώ θετικές εξελίξεις θα προκύψουν μόνο εφόσον συνεργαστούν Δανειολήπτες-Τράπεζες-Πολιτεία ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις.

Tον κ. Αδάμ διαδέχθηκε στο βήμα ο Γκίκας Χαρδούβελης. Στην αρχή αναφέρθηκε στις ανισορροπίες εκείνες που, σε συνδυασμό με το δημοσιονομικό πρόβλημα και την χαμηλή ανταγωνιστικότητα της χώρας στις αγορές, οδήγησαν στην οικονομική κρίση. Στάθηκε στις αρνητικές πλευρές της διαπραγμάτευσης του 2015, που είχαν ως αποτέλεσμα την παράταση της ύφεσης και επισήμανε την ανάγκη της Οικονομίας για προσέλκυση χρήματος από το εξωτερικό για επενδύσεις, δεδομένου ότι σήμερα οι ξένες επενδύσεις είναι εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με το Α.Ε.Π. της χώρας. Στη συνέχεια προσδιόρισε ως κύρια προβλήματα της χώρας, την υπάρχουσα νοοτροπία, την διαφθορά, τη γραφειοκρατία, τις λάθος πολιτικές και την ασυνέπεια στην τήρηση των συμφωνηθέντων. Ειδική μνεία έκανε στο υφιστάμενο πλαίσιο φορολόγησης των επιχειρήσεων, όπου το έκρινε ως λανθασμένη επιλογή για τακτική εισροής εσόδων στα κρατικά ταμεία. Τέλος, δεν απέκλεισε να επανέλθει στο προσκήνιο το GREXIT, στο σενάριο όπου ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας είναι αρνητικός (-2%, -3%) για τα επόμενο χρονικό διάστημα, παρουσιάζοντας αυτό το ενδεχόμενο και ως εκτίμηση της αγοράς, η οποία, όπως είπε, ζει με το φόβο πιθανής επικράτησης ακραίων φωνών στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ακολούθησε η ομιλία του Global Head of Corporate Ratings, Fitch Ratings, Richard J. Hunter, ο οποίος έκανε μια αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης σε Κίνα, Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και της ασταθούς πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη, αναλύοντας τις επιπτώσεις του επικείμενου BREXIT. Στη συνέχεια, η παρουσίαση του επικεντρώθηκε στον Ελλαδικό χώρο, συγκρίνοντας τους οικονομικούς δείκτες της χώρας με αυτούς της Ευρώπης, προχώρησε σε κάποιες συγκρατημένα θετικές προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μεγάλη βαρύτητα έδωσε, τόσο στην αναγκαιότητα πρόβλεψης αναπάντεχων γεγονότων, όσο και στην έγκαιρη αποδοχή της χειρότερης πιθανής έκβασής τους παρουσιάζοντας παραδείγματα, αλλά και επιπτώσεις, αντίστοιχων περιπτώσεων του πρόσφατου παρελθόντος.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Credit Risk Management Expert, Process Αutomation and Big Data, της Dun & Bradstreet, Joris Peeters, που περιστράφηκε γύρω από την σημασία των Big Data και Analytics στο Credit Risk management της σημερινής εποχής. Τόνισε την τάση της αγοράς για όλο και μεγαλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων, προχωρώντας ακόμα και σε προβλέψεις μέσω αυτών, καθώς και για επένδυση σε θέματα ευελιξίας, ψηφιοποίησης και άμεσης ενημέρωσης διαθεσιμότητας των δεδομένων. Περιέγραψε τους τρόπους αξιοποίησης των δεδομένων σε λειτουργικές διαδικασίες μιας εταιρείας και τόνισε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ακόμα και στον στρατηγικό προγραμματισμό μιας επιχείρησης.

Οι ομιλίες συνεχίστηκαν με τον Μηνά Κουλισιάνη, Διευθυντή στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών IBM Big Data & Business Analytics Center of Competence in Greece, σε παρόμοιο πλαίσιο με την προηγούμενη εισήγηση, να παρουσιάζει τη σημασία και τις νέες δυνατότητες της χρήσης των καινοτόμων τεχνολογιών «Cognitive» που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τον συνδυασμό όλων των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην αγορά. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σήμερα οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μόνο το 12% από την διαθέσιμη πληροφορία για να λάβουν σημαντικές αποφάσεις.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing της ICAP Group, Σέρκο Κουγιουμτζιάν, παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας «Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων της Ελληνικής αγοράς», που διεξήχθη από την ICAP Group για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και αποκλειστικά στα πλαίσια του συνεδρίου. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η έλλειψη ρευστότητας συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, είτε κρατώντας την παροχή πιστώσεών τους σε σταθερά επίπεδα, είτε περιορίζοντας την με σημαντικότερο κριτήριο την φερεγγυότητα του πελάτη. Επίσης, ότι παρότι το ύψος των επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με τις πωλήσεις είναι μεγάλο, μικρό ποσοστό των εταιρειών προέβη σε ενέργειες για την βελτίωση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεών τους.

Στο δεύτερο μέρος του Συνεδρίου, τον λόγο στο βήμα πήρε η Anna Gleiss, Head of Master Data Management της Siemens AG, που επικεντρώθηκε στην εμπειρία του πελάτη και στην ανάγκη πλέον, της επιχείρησης να τον προσεγγίζει αποτελεσματικά αξιοποιώντας στο έπακρο επικαιροποιημένα δεδομένα που διαθέτει.

Κλείνοντας τον κύκλο των κεντρικών ομιλητών, η Διευθύντρια Credit Risk Services της ICAP Group, Μυρτώ Κυριακίδου, έκανε εκτενή παρουσίαση για τα Πιστωτικά Ορια, αναλύοντας τις Μεθοδολογίες, τις πολιτικές αποφάσεων και την υλοποίηση σχετικών μοντέλων που εφαρμόζονται σήμερα.