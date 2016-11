Στην Αθήνα το μεγαλύτερο event επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του πλανήτη, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για 9η συνεχή χρονιά επιστρέφει στην Αθήνα το μεγαλύτερο event επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του πλανήτη, με οικοδεσπότη τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ) και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κεντρική εκδήλωση «StartingUP: Global Entrepreneurship Week 2016» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο στόχος είναι να ενημερωθεί το αθηναϊκό κοινό για την πορεία της καινοτομίας στην Ελλάδα και τη συμβολή της στην ανάπτυξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Μέσα από ένα πολύ ζωντανό και διαδραστικό event τα σημαντικότερα ελληνικά incubators (θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας) θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους και από ένα πετυχημένο startup που φιλοξενούν στις δομές τους.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο το Νοέμβριο σε 150 και πλέον χώρες, είναι ο συνδυασμός και η επέκταση δύο επιτυχημένων πρωτοβουλιών: της «Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας» στην Αγγλία το 2004 και αυτής στις ΗΠΑ το 2007. Ως παγκόσμιος θεσμός ξεκίνησε το 2008, με εβδομήντα πέντε χώρες, ενώ τώρα συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, κινητοποιώντας πάνω από 10.000 οργανισμούς-εταίρους.

Συμμετέχουν:

Solidarity Mission: Break the couch

Bluegrowth: Instayacht

Orange Grove: Vitabroad

Innovathens: Ex Machina

Egg – enter*grow*go: Ingredio

Aephoria: Cyclefi

ACEin: Healthy Club

Innovvoice: Meli BeesWax Beauty Creams and Oils.

Παράλληλα, θα φιλοξενηθούν δύο θεματικά workshops: Το πρώτο αφορά την εκπαίδευση και πώς μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με ομιλητές τους Αντώνη Λιβιεράτο, από το πανεπιστήμιο Αθηνών, Χάρη Δασκαλάκη, εκτελεστικό διευθυντή BCA και Θάνο Δήμα, σύμβουλο Digital Marketing.

Στο δεύτερο «How to Brand your startup» παρουσιάζεται η περίπτωση του FindUP (Ομιλητής: Μιχάλης Κόκκινος, Business Development & Sales Director FindUP).

Η εκδήλωση αποτελεί το εναρκτήριο event του 1ου Roadshow Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, που θα πραγματοποιηθεί σε 20 πόλεις, έως τον Μάρτιο του 2017 http://startingup.eu/roadshow/.

Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε επενδύσεις R&D

Η καινοτομία ήταν μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες, στη σύνοδο του G20 τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Χανγκζού της Κίνας. Η Ευρώπη ωστόσο έχει κάποιες αρνητικές τάσεις να αντιμετωπίσει, τονίζει ο επίτροπος για την Ερευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, Κάρλος Μοέντας, στο www.euractiv.com.

Οι επενδύσεις της Ευρώπης στην Ερευνα και Ανάπτυξη (R&D) είναι στάσιμες, όπως προειδοποίησε και ο ΟΟΣΑ τον Φεβρουάριο. Ολοι οι μεγάλοι παίκτες, περιλαμβανομένης της Κίνας έχουν ξεπεράσει την ΕΕ. Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, η ΕΕ είναι πίσω από τον στόχο του 3% για R&D επί του ΑΕΠ, καθώς η οικονομική κρίση οδήγησε πολλές χώρες μέλη σε άλλες προτεραιότητες.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, πρέπει σύμφωνα με τον επίτροπο, να στηρίξουν αναπτυξιακές επενδύσεις, αλλά και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα εθνικά συστήματα επιστημών και καινοτομίας, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση των επενδύσεων. Γι’ αυτό ακριβώς και έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία η έρευνα και η καινοτομία στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Αν και η ΕΕ έχει 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, παράγει το ένα τρίτο της παγκόσμιας γνώσης, «αλλά ενώ είναι πολύ καλή να μετατρέπει τα ευρώ σε γνώση, δεν τα καταφέρνει τόσο καλά να μετατρέπει τη γνώση σε ευρώ, δηλαδή σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση», λέει χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος επίτροπος.

Ο πίνακας ευρωπαϊκών επιδόσεων καινοτομίας του 2016 δείχνει θετικές τάσεις για τους ανθρώπινους πόρους, για ανοιχτά και ποιοτικά συστήματα έρευνας, αλλά δείχνει αρνητικές τάσεις τόσο στις επενδύσεις για την έρευνα, αλλά και στο επιχειρηματικό πλαίσιο, για την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Γι’ αυτό η ΕΕ υιοθέτησε το Σχέδιο Γιούνκερ, ενώ το πρόγραμμα Horizon 2020 συμβάλλει στην προώθηση της ψηφιακής και συμβατικής τεχνολογίας, προκειμένου να δημιουργήσει hubs καινοτομίας που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ να πειραματιστούν πριν επενδύσουν.

«Η Ευρώπη έχει μια καλή βιομηχανική βάση, με ισχυρούς παραδοσιακούς τομείς, αλλά τα κράτη δεν ενσωματώνουν την ψηφιακή τεχνολογία» προειδοποιεί ο Μοέντας, υπογραμμίζοντας ότι η μετάβαση θα είναι η πιο κρίσιμη περιοχή για να γίνει αυτό σωστά ή λάθος.

Εκτός όμως από επενδύσεις R&D χρειάζονται και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, που συνδέονται με θέματα εμπιστευτικότητας των δεδομένων, πρόσβασης στα συστήματα και προστασία έναντι των κυβερνο-επιθέσεων. Οι κανονισμοί που θα απομείνουν πρέπει να είναι ελαφρείς και ευέλικτοι, ώστε να κάνουν ελκυστικές τις επενδύσεις. Ενα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα ως προς την ανάπτυξη νέου ψηφιακού οικοσυστήματος, είναι πώς μπορεί να ισορροπήσει η ελεύθερη ροή πληροφόρησης με την ιδιοκτησία των δεδομένων από την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Το ιντερνέτ των πραγμάτων και άλλοι αναδυόμενοι τομείς, όπως το cloud computing κατευθύνονται από τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι η βάση του ψηφιακού μας μέλλοντος και της ευημερίας μας, αλλά αν δεν ρέουν ελεύθερα στην ΕΕ, ο αναπτυξιακός δυναμισμός θα είναι περιορισμένος.

Εντός μιας ενιαίας αγοράς, τα δεδομένα πρέπει να μπορούν να κινούνται σε έναν ενιαίο χώρο δεδομένων, πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Αντίθετα, μια σειρά από νομικά και τεχνικά εμπόδια περιορίζουν τη ροή, και τα περισσότερα απ’ αυτά δεν έχουν σχέση με την προστασία της ιδιοκτησίας, της ιδιωτικότητας ή της ασφάλειας.