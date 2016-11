ICAP: Βελτιωμένη κερδοφορία για τις 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες το 2015

Σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία τους παρουσιάζουν οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες το 2015, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης της ICAP.

Συγκεκριμένα, η ICAP, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank, αναδεικνύει στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της έκδοσης Business Leaders in Greece τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών (με κριτήριο τα κέρδη EBITDA), βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2015.

Σημειώνεται ότι το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2015 είναι και πάλι εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν μικρή μόνο υποχώρηση στον κύκλο εργασιών τους, όμως βελτίωσαν θεαματικά την κερδοφορία τους. Συγκεκριμένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

– Κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς στη βάση δεδομένων της ICAP.

– Εμφάνισαν το 2015 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των 10,8 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων κατέστησαν αρνητικά (καθοριστική η συμμετοχή τραπεζών στο σύνολο).

– Εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των 5,4 δισ. ευρώ το 2015, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν για μία ακόμη φορά ζημιογόνο (εγγραφή υψηλών ζημιών το 2015, γεγονός που προήλθε αποκλειστικά από τα αρνητικά αποτελέσματα του τραπεζικού τομέα).

Σημειώνεται ότι το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2015 διαμορφώθηκε σε 3,21 εκατ. ευρώ, μέγεθος ελάχιστα χαμηλότερο από το 2014, αλλά σαφώς υποδεέστερο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2015 διαμορφώθηκε σε 1,62 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το όριο των 2,53 εκατ. ευρώ της περσινής έκδοσης.

Σε σχετικές δηλώσεις του ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Group, ανέφερε: «Στη διάρκεια του περασμένου έτους η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά στα μέσα του έτους από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, γεγονός που ανέτρεψε τις όποιες θετικές επιδόσεις είχαν καταγραφεί μέχρι τότε. Βέβαια, οι αρνητικές επιπτώσεις ήταν τελικά ηπιότερες από ότι αναμενόταν αρχικά, με καταγραφή οριακής ύφεσης (-0,3%) στο σύνολο του έτους.

Σε αυτή την αρνητική συγκυρία με κύριο χαρακτηριστικό το καθεστώς αβεβαιότητας και τις δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας, λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη αξία το γεγονός ότι οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν εντυπωσιακά την κερδοφορία τους, παρότι οι πωλήσεις τους κατέγραψαν μικρή μείωση.

Πράγματι, το 2015 οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες αφενός εμφάνισαν συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των 10,8 δισ. ευρώ, αφετέρου τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους σχεδόν διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 5,4 δισ. ευρώ περίπου το 2015, όταν το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού τομέα, ήταν (για ακόμη μια χρονιά) ζημιογόνο.

Η εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιρειών της έκδοσης διαχρονικά αποτελεί μεγάλο επίτευγμα, είναι δε ασύγκριτα καλύτερη από τα αποτελέσματα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών. Βέβαια οι δύσκολες συνθήκες που βιώσαμε και το 2015 επηρέασαν αρνητικά και πολλές κερδοφόρες Εταιρείες και Ομίλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 27% των εταιρειών της περσινής κατάταξης, δεν συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη. Παράλληλα όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι 112 από τις εταιρείες της παρούσας κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως «Business Leaders in Greece», από το 2007 έως και το 2015, αποτελώντας τον «σκληρό πυρήνα» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Οι κορυφαίες αυτές επιχειρήσεις είναι άξιες συγχαρητηρίων εφόσον με την επίμονη, συνεχή και συστηματική προσπάθειά τους συνεχίζουν να καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Στην παρούσα φάση, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα στην αγορά, λόγω των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων της χώρας και των δανειστών εταίρων της, ενώ η οικονομία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από την ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας. Σε αυτές τις συνθήκες, οι πρωτοπόρες αυτές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν την «κινητήρια δύναμη» που θα δώσει νέα ώθηση στον επιχειρηματικό τομέα, προκειμένου η χώρα μας να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά».