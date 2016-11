Σε αναμονή ο πλανήτης για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντ. Τραμπ 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών



Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε, στη διάρκεια της ομιλίας του μετά την εκλογή του. ότι θα είναι «πρόεδρος όλων των Αμερικανών», έπειτα από μια ιδιαίτερα δριμεία προεκλογική εκστρατεία ενάντια στη Χίλαρι Κλίντον.

«Μόλις έλαβα ένα τηλεφώνημα από την υπουργό Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον. Μας συνεχάρη», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος πρόσθεσε ότι με τη σειρά του έδωσε συγχαρητήρια στην αντίπαλό του για τη σκληρή μάχη που έδωσε.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι η πρώην υπουργός Εξωτερικών εργάστηκε πολύ σκληρά και για μακρό χρονικό διάστημα και η Αμερική της οφείλει μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις υπηρεσίες της.

Ο Τραμπ τόνισε ότι έχει έρθει η ώρα να αναχαιτιστούν οι διχαστικοί άνεμοι και οι Αμερικανοί να ενωθούν ως έθνος. Παράλληλα, δεσμεύθηκε σε κάθε πολίτη ότι θα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Εξάλλου, επεσήμανε απευθυνόμενος σε όσους δεν τον υποστήριξαν ότι τους τείνει το χέρι για να τον καθοδηγήσουν, να συνεργαστούν μαζί του και να ενώσουν τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την προεκλογική του εκστρατεία κίνημα, η δουλειά στο οποίο ξεκινά μόλις τώρα που τελείωσε η προεκλογική εκστρατεία, και υπογράμμισε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του στις επιχειρήσεις για να βοηθήσει τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, οι ξεχασμένοι άνδρες και γυναίκες των ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον ξεχασμένοι, ενώ πρόσθεσε ότι θα ανοικοδομήσει τα κέντρα των πόλεων, τους αυτοκινητόδρομους και τις υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ εκτιμά ότι θα δοθεί δουλειά στους ανθρώπους.

Ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ εξασφαλίζοντας 279 εκλέκτορες, ξεπερνώντας τους 270 που είναι το απαραίτητο όριο για την ανάληψη της προεδρίας στις 20 Ιανουαρίου. Η Δημοκρατική αντίπαλός του Χίλαρι Κλίντον συγκέντρωσε από την πλευρά της 218 εκλέκτορες.

Μ. Πενς: «Είναι μια ιστορική νύχτα»

Ο εκλεγμένος Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πένς, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, δήλωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική νύχτα. Τόνισε ότι ο αμερικανικός λαός μίλησε και πρόσθεσε ότι η ηγεσία και το όραμα του Ντόναλντ Τραμπ θα ξανακάνουν μεγάλη την Αμερική. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Πενς είπε ότι αντιμετωπίζει με ταπεινότητα την απόφαση του αμερικανικού λαού.

Ο Ομπάμα συνεχάρη τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, τηλεφώνησε στον Ρεπουμπλικανό, Ντόναλντ Τραμπ, για τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη και τον προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη για να συζητήσουν τη μετάβαση της εξουσίας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Η διασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης της εξουσίας είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες που καθόρισε ο πρόεδρος κατά την έναρξη του έτους και μια συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο είναι το επόμενο βήμα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της γραμματείας Τύπου του Λευκού Οίκου.

Φ. Μογκερίνι: «Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ»

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνι.

«Οι δεσμοί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τις ΗΠΑ είναι ισχυρότεροι από κάθε πολιτική αλλαγή. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, ξαναβρίσκοντας την δύναμη της Ευρώπης», είπε.

Ποιοι προαλείφονται για το οικονομικό επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους Financial Times

Αν και στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του έκανε συχνά επιθέσεις κατά της Wall Street και μεγάλων επιχειρήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικές και επιχειρηματικές προσωπικότητες, καθώς ετοιμάζεται να συγκροτήσει την ομάδα του στον Λευκό Οίκο, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Μεταξύ αυτών που προαλείφονται για κορυφαίες οικονομικές θέσεις είναι ο Στιβ Μνουσίν, πρώην ανώτατο στέλεχος της Goldman Sachs, που αναφέρεται συχνά ως πιθανός υπουργός Οικονομικών και ο Γουίλμπουρ Ρος, επενδυτής προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο συντηρητικός αρθρογράφος, Λόρενς Κάντλοου, πρώην αξιωματούχος στον Λευκό Οίκο επί Ρέιγκαν που είχε εργασθεί ως επικεφαλής οικονομολόγος στη Bear Stearns, είναι ένα άλλο μέλος της προεκλογικής ομάδας του Τραμπ, όπως και ο Στιβ Μουρ, οικονομολόγος στο συντηρητικό ίδρυμα Heritage, που βοήθησε τον Τραμπ στη διαμόρφωση των φορολογικών του σχεδίων.

Ο Τραμπ έχει χαιρετίσει τις διασυνδέσεις του με την Wall Street, παρά την εκστρατεία του κατά της επιχειρηματικής και πολιτικής ελίτ της χώρας. «Γνωρίζω τους πιο έξυπνους τύπους της Wall Street. Γνωρίζω τους καλύτερους διαπραγματευτές μας. Γνωρίζω τους υπερεκτιμημένους τύπους, τους υποεκτιμημένους τύπους, τους τύπους που κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ ότι είναι εξαιρετικοί, ότι είναι μεγάλοι», είχε δηλώσει σε ομιλία που έκανε τον Ιούνιο, προσθέτοντας: «Θα χρησιμοποιήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Ανδρες, όπως τον (πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της General Electric) Τζακ Ουέλς. Μου αρέσουν άνδρες όπως ο Χένρι Κράβις (συνιδρυτής της εταιρείας μετοχικών συμμετοχών KKR). Θα ήθελα να φέρω τον φίλο μου (εκατομμυριούχο επενδυτή) Καρλ Ικαν . Εννοώ ότι έχουμε ανθρώπους που είναι σπουδαίοι».

FT: Επτά οι πολιτικές του Τραμπ που μπορεί να αλλάξουν τις ΗΠΑ

H εντυπωσιακή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές προμηνύει μία σειρά ριζικών ανατροπών σε πολιτικές, εσωτερικές και εξωτερικές, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times. Η προεδρία Τραμπ μπορεί να ανατρέψει εμβληματικά επιτεύγματα του Μπαράκ Ομπάμα, όπως το Obamacare (για το σύστημα υγείας), την πολιτική για την κλιματική αλλαγή και τη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Οι ελπίδες των Δημοκρατικών για τη διαμόρφωση μίας νέας πλειοψηφίας του Ανώτατου Δικαστηρίου θα διαλυθούν, καθώς τώρα είναι πιθανό ένα αισθητά πιο συντηρητικό δικαστήριο. Μεγάλες αλλαγές μπορεί να υπάρξουν και στην εξωτερική πολιτική.



Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των προεκλογικών υποσχέσεων και της επίσημης πολιτικής – οι επαναδιαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών ενίοτε αποδεικνύονται λιγότερο ουσιαστικές από ότι έχουν διαφημισθεί. Υπάρχουν, ωστόσο, επτά πολιτικές που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή με την προεδρία του Τραμπ, σημειώνει το δημοσίευμα.

1. Εμπόριο

Ο Τραμπ έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην προταθείσα εμπορική συμφωνία για την περιοχή του Ειρηνικού και ζήτησε μεγάλες αλλαγές στη συμφωνία με το Μεξικό και τον Καναδά (Nafta). Οι πολιτικές αυτές φαίνεται ότι ενίσχυσαν την απήχησή του σε όλη τη ζώνη των μεσοδυτικών Πολιτειών, με τεράστιες συνέπειες στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Τραμπ έχει απειλήσει επίσης να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς 45% στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων, προκαλώντας φόβους για έναν εμπορικό πόλεμο.

2. Εξωτερική Πολιτική

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν, η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την ισλαμική χώρα, θα ξηλωθεί ή τουλάχιστον θα αναδιαρθρωθεί. Ενώ ο Ομπάμα ξεκίνησε την προεδρία του με το όραμα ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ έχει πει ότι θα είναι ανοικτός στην ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Εχει επίσης αμφισβητήσει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ έναντι των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, που δεν πληρώνουν τη δική τους συνεισφορά, ενώ πρότεινε μία πολύ στενότερη σχέση με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

3. Υγεία

Ο Τραμπ έχει συμφωνήσει με τη δέσμευση των Ρεπουμπλικάνων για την αντικατάσταση των εμβληματικών μεταρρυθμίσεων του Ομπάμα στο σύστημα υγείας, γνωστών ως Obamacare. Δεν έχει αναπτύξει κάποια εναλλακτική πρόταση, αλλά δηλώνει ότι θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό των αγορών στις πολιτείες.

4. Φορολογική πολιτική

Ο Τραμπ υποσχέθηκε τη μεγαλύτερη φορολογική επανάσταση στις ΗΠΑ από την εποχή του Ρόναλντ Ρίγκαν, δεσμευόμενος για μείωση όλων των φόρων. Δηλώνει ότι καμία αμερικανική επιχείρηση δεν θα πληρώνει φόρο για τα κέρδη της περισσότερο από 15%, έναντι 35% που φθάνει σήμερα η φορολογία των εταιρικών κερδών. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής θα μειωθεί από το 39,6%, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος θα μειώσει τον αριθμό των φορολογικών κλιμακίων.

5. Ανώτατο Δικαστήριο

Για πολλούς πολιτικούς ακτιβιστές στις ΗΠΑ αυτό μπορεί να είναι η μεγαλύτερη συνέπεια των εκλογών. Με το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να είναι τώρα διχασμένο 4-4 μεταξύ των συντηρητικών και των πιο φιλελεύθερων δικαστών, οι υποστηρικτές της Χίλαρι Κλίντον ήλπιζαν ότι η εκλογή ενός ένατου δικαστή από έναν Δημοκρατικό Πρόεδρο θα άλλαζε την ισορροπία, πιθανόν για μία γενιά. Αντί τούτου, ο Τραμπ θα έχει πιθανόν την ευκαιρία να αντικαταστήσει ορισμένους από τους μεγαλύτερης ηλικίας φιλελεύθερους δικαστές.

6. Κλιματική Αλλαγή

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη απάτη που επινοήθηκε από την Κίνα για να κάνει τους Αμερικανούς βιομήχανους μη ανταγωνιστικούς και δεσμεύθηκε να «ακυρώσει» τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η οποία βασίσθηκε στη συναίνεση του Ομπάμα με την Κίνα. Ο Τραμπ λέει, επίσης, ότι θα σταματήσει όλες τις πληρωμές των ΗΠΑ για προγράμματα του ΟΗΕ σχετικά με την υπερθέρμανση της γης.

7. Μετανάστευση

Είναι το θέμα που προκάλεσε τα περισσότερα πάθη στην προεκλογική εκστρατεία, τόσο μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ όσο και μεταξύ των Ισπανόφωνων ψηφοφόρων που ήταν διατεθειμένοι να αποτρέψουν την είσοδό του στον Λευκό Οίκο. Η Χίλαρι Κλίντον και ο απερχόμενος Πρόεδρος Ομπάμα είχαν στηρίξει ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που θα έδιναν στους παράνομους μετανάστες τη δυνατότητα να αποκτήσουν υπηκοότητα. Ο Τραμπ στήριξε την εκστρατεία του στη δέσμευση να κτίσει έναν τοίχο στα σύνορα με το Μεξικό, ζήτησε την απαγόρευση της εισόδου Μουσουλμάνων στις ΗΠΑ και την απέλαση 11 εκατομμυρίων μη αναγνωρισμένων μεταναστών. Ωστόσο, στη συνέχεια έκανε πιο αμφιλεγόμενες δηλώσεις, υποσχόμενος αντί τούτων «ακραίο έλεγχο» και αρνούμενος να ξεκαθαρίσει τα ακριβή σχέδιά του για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ