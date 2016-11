Να εφαρμοστεί μοντέλο στρατηγικής συνεργασίας κράτους – επενδυτή, προτείνει ο Κ. Μίχαλος

Ευνοϊκότερες συνθήκες για την άνθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και για την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων, ζήτησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε εκδήλωση του Greek Economic Forum, με τίτλο: «Greeks of the World Welcome Home».

Οπως υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος «δεν φθάνουν μόνο τα κίνητρα για να φέρουμε πίσω όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον που θα δικαιώσει την επιλογή τους. Ενα περιβάλλον που θα αξίζει στις ικανότητες και στις φιλοδοξίες τους… Ομως, για να μπορεί να ανθίσει η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται υπευθυνότητα από κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενους. Χρειάζεται συναίνεση και συνεργασία. Αυτό προϋποθέτει αποφασιστικότητα, τόλμη και σχεδιασμό με γνώμονα όχι τις επόμενες εκλογές, αλλά τις επόμενες γενιές.

Ωστόσο, η πραγματικότητα μιας χώρας και -αντίστοιχα- η εικόνα της στον κόσμο, δεν διαμορφώνονται μόνο από την εκάστοτε κυβέρνηση ή τους πολιτικούς της. Διαμορφώνονται και από τις επιχειρήσεις της, από την πνευματική της ηγεσία, από τους κοινωνικούς φορείς, από τον καθένα μας. Γι’ αυτό είναι εξ’ ίσου σημαντική και η διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας. Εμείς καλούμαστε να δημιουργήσουμε νέα κοινωνικά πρότυπα, τα οποία θα αναδεικνύουν τις αξίες της επιχειρηματικότητας: την τόλμη, την προσπάθεια, την επιμονή».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ αναφέρθηκε σε επτά δράσεις για την διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Αυτές είναι:

1. Σύγχρονο, σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς.

2. Απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης επενδύσεων, ειδικά σε κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία, για την οικονομία και την απασχόληση.

3. Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των ρυθμιστικών πλαισίων που καθορίζουν περιβαλλοντικούς όρους και χρήσεις γης.

4. Αναβάθμιση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος. Η οποία περιλαμβάνει, εκτός της σταθεροποίησης του τραπεζικού τομέα, και την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, όπως εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, αλλά και σχήματα μαζικής χρηματοδότησης.

5. Επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στις αγορές.

6. Επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες σε κλάδους στρατηγικής σημασίας, όπως το real estate και ο τουρισμός.

7. Είναι σημαντικό, να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ένα μοντέλο στρατηγικής συνεργασίας κράτους – επενδυτή, στα πρότυπα του διεθνούς αεροδρομίου της Αθήνας. Αυτήν την στιγμή, υπάρχουν ώριμες επιχειρηματικές προτάσεις, σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές και η ενέργεια, που μπορούν να αξιοποιηθούν με χρήση αυτού του μοντέλου και να δώσουν παράλληλα, ένα θετικό μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.