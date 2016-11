«Ιαπωνισμός: H επίδραση της Ιαπωνικής Τέχνης στον Δυτικό Πολιτισμό»

Εργο της Ντίνας Αναστασιάδου στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα

Διάλεξη με θέμα «Ιαπωνισμός: H επίδραση της Ιαπωνικής Τέχνης στον Δυτικό Πολιτισμό» θα δώσει η γλύπτρια και ζωγράφος κα Ντίνα Αναστασιάδου, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19.30 στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων(Ακαδημίας 50). Είσοδος ελεύθερη.

Η διάλεξη εντάσσεται στον κύκλο διαλέξεων του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου για την προβολή της Ιαπωνίας και του Ιαπωνικού πολιτισμού και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 60 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου το 1956 και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.